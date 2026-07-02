OpenAI ўз акцияларининг 5 фоизини АҚШ давлат жамғармасига беришни таклиф қилди

·25·Техно
OpenAI ўз акцияларининг 5 фоизини АҚШ давлат жамғармасига беришни таклиф қилди

Сунъий интеллект соҳасининг етакчиси ҳисобланган OpenAI компанияси кутилмаган ташаббус билан чиқди. Компания раҳбари Sam Altman АҚШ ҳукумати қошида махсус давлат суверен жамғармасини ташкил этиш ва унга OpenAI акцияларининг 5 фоизини беғараз ўтказиб беришни таклиф қилмоқда. Ушбу қадам нафақат компаниянинг давлат билан алоқаларини мустаҳкамлаш, балки сунъий интеллект келтирадиган даромадларни кенг жамоатчилик ўртасида тақсимлаш мақсадини кўзлайди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Финансиал Times нашрининг хабар беришича, ушбу таклиф фақат OpenAI билан чекланиб қолмайди. Режага кўра, бошқа йирик AI технологиялари билан шуғулланувчи компаниялар ҳам шундай улуш ажратиши кутилмоқда. Бу орқали технологик гигантлар ҳукумат билан муносабатларни яхшилашни ва келажакда юзага келиши мумкин бўлган сиёсий босимларни юmsҳатишни режалаштирмоқда.

Халқ учун дивидендлар ва иқтисодий ҳамкорлик

Мазкур ғоя илк бор июн ойида муҳокама қилинган эди ва кейинчалик АҚШ президенти Доналд Трумп ҳам бу масалани тасдиқлаган. Трумпнинг сўзларига кўра, Америка халқи ушбу компанияларнинг ўзига хос ҳамкорига айланиши ва уларнинг муваффақиятидан тўғридан-тўғри манфаатдор бўлиши керак. OpenAI томонидан апрель ойида эълон қилинган "Intelлект даври учун саноат сиёсати" номли ҳужжатда жамғарма маблағлари фуқароларга дивиденд кўринишида тарқатилиши мумкинлиги кўрсатилган.

Бундай ёндашув жамиятдаги бойлик тенгсизлигини камайтиришга хизмат қилиши айтилмоқда. Агар лойиҳа амалга ошса, оддий фуқаролар ўзларининг бошланғич капитали бор-йўқлигидан қатъи назар, AI технологиялари келтирадиган иқтисодий ўсишдан улуш олиш имкониятига эга бўладилар. Бу эса технологик инқилобнинг салбий оқибатларини, масалан, иш ўринларининг қисқаришини компенсация қилишнинг бир усули сифатида кўрилмоқда.

Сиёсий тўсиқлар ва муқобил таклифлар

Гарчи ташаббус жозибадор кўринса-да, уни амалга ошириш жараёни анча мураккаб кечиши кутилмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, бундай давлат жамғармасини ташкил этиш учун АҚШ Конгрессининг розилиги талаб этилади. Сиёсий доираларда эса бу масала бўйича қарашлар турлича. Масалан, сенатор Берние Сандерс янада кескинроқ таклиф билан чиққан: у AI компаниялари акцияларига бир марталик 50 фоизлик солиқ жорий этишни ва ушбу маблағларни халқ жамғармасига йўналтиришни талаб қилмоқда.

OpenAI таклиф қилаётган модел ҳозирча дастлабки босқичда турибди. Агар ушбу тизим муваффақиятли ишга тушса, у нафақат АҚШда, балки бутун дунёда юқори технологияли компаниялар ва давлат ўртасидаги ҳамкорликнинг янги форматини белгилаб бериши мумкин. Ўзбекистон каби ривожланаётган давлатлар учун ҳам ушбу тажриба келажакда рақамли иқтисодиётни тартибга солишда муҳим намуна бўлиши эҳтимолдан холи эмас.

OpenAISam AltmanСунъий IntelлектАҚШИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сериаллар ва фильмлар ихлосмандларининг севимли иловаси ТВ Тиме ўз фаолиятини тўхтатмоқдаСериаллар ва фильмлар ихлосмандларининг севимли иловаси ТВ Тиме ўз фаолиятини тўхтатмоқдаБугун, 20:58Yandex янги ақлли карнайлар устида ишламоқда: Нано, Тинй ва Пульс моделлари кутилмоқдаYandex янги ақлли карнайлар устида ишламоқда: Нано, Тинй ва Пульс моделлари кутилмоқдаБугун, 20:52Мелинда Френч Гатес оилавий иқтисодиётга йўналтирилган Магнифй Вентурес жамғармасини қўллаб-қувватладиМелинда Френч Гатес оилавий иқтисодиётга йўналтирилган Магнифй Вентурес жамғармасини қўллаб-қувватладиБугун, 20:29Intel арзон компьютерлар бозорини сақлаб қолмоқчи: Эски процессорлар ишлаб чиқариш тикланадиIntel арзон компьютерлар бозорини сақлаб қолмоқчи: Эски процессорлар ишлаб чиқариш тикланадиБугун, 20:25Коммодоре компанияси ижтимоий тармоқларсиз ишлайдиган Каллбакк 8020 смартфонини тақдим этдиКоммодоре компанияси ижтимоий тармоқларсиз ишлайдиган Каллбакк 8020 смартфонини тақдим этдиБугун, 19:55Lucid Моторс раҳбариятида катта ўзгаришлар: Компания янги стратегияга ўтмоқдаLucid Моторс раҳбариятида катта ўзгаришлар: Компания янги стратегияга ўтмоқдаБугун, 19:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда