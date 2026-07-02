Венесуэлада вайроналар остидан гўзаллик танлови ғолибасининг жасади топилди
Венесуэлада содир бўлган кучли зилзиланинг аянчли оқибатлари тобора яққоллашмоқда. Қутқарувчилар вайроналарни тозалаш ишларини давом эттирар экан, ҳалок бўлганлар рўйхатига яна бир машҳур шахс — гўзаллик танлови ғолибаси Скарлент Родригес ҳам қўшилди.
Маълумотларга кўра, 23 ёшли Скарлент Родригес ва унинг севган йигити Хосе Кастро Катиа-ла-Мар шаҳрида қулаб тушган кўп қаватли тураржой биноси вайроналари остидан топилган. Уларнинг яқинлари охирги дақиқаларгача тирик қолган бўлишига умид қилиб келган.
Скарлент Родригес «Мисс Гранд Орландо – 2025» танловида ғолиб чиққанидан сўнг кенг жамоатчиликка танилган эди. Кейинчалик у «Мисс Гранд Флорида» мусобақасида ҳам иштирок этган, аммо асосий тожни қўлга кирита олмаган.
Сўнгги маълумотларга кўра, Венесуэладаги ҳалокатли зилзила қурбонлари сони 2300 нафарга яқинлашган. Қутқарувчилар вайроналар остида қидирув ишларини давом эттираётган бўлса-да, тирик қолганларни топиш умиди тобора камайиб бормоқда.
Расмий маълумотларга кўра, ҳозирга қадар 2295 нафар ҳалок бўлган фуқаронинг жасади вайроналар остидан олиб чиқилган. Мазкур ҳалокат муносабати билан мамлакатда етти кунлик миллий мотам эълон қилинган.
Мутахассислар вайроналарни тозалаш ишлари ҳали давом этаётганини, шу боис қурбонлар сони яна ортиши мумкинлигини истисно этмаяпти.
…