Венесуэлада вайроналар остидан гўзаллик танлови ғолибасининг жасади топилди

·1·Дунё
Венесуэлада вайроналар остидан гўзаллик танлови ғолибасининг жасади топилди

Венесуэлада содир бўлган кучли зилзиланинг аянчли оқибатлари тобора яққоллашмоқда. Қутқарувчилар вайроналарни тозалаш ишларини давом эттирар экан, ҳалок бўлганлар рўйхатига яна бир машҳур шахс — гўзаллик танлови ғолибаси Скарлент Родригес ҳам қўшилди.

Маълумотларга кўра, 23 ёшли Скарлент Родригес ва унинг севган йигити Хосе Кастро Катиа-ла-Мар шаҳрида қулаб тушган кўп қаватли тураржой биноси вайроналари остидан топилган. Уларнинг яқинлари охирги дақиқаларгача тирик қолган бўлишига умид қилиб келган.

Скарлент Родригес «Мисс Гранд Орландо – 2025» танловида ғолиб чиққанидан сўнг кенг жамоатчиликка танилган эди. Кейинчалик у «Мисс Гранд Флорида» мусобақасида ҳам иштирок этган, аммо асосий тожни қўлга кирита олмаган.

Сўнгги маълумотларга кўра, Венесуэладаги ҳалокатли зилзила қурбонлари сони 2300 нафарга яқинлашган. Қутқарувчилар вайроналар остида қидирув ишларини давом эттираётган бўлса-да, тирик қолганларни топиш умиди тобора камайиб бормоқда.

Расмий маълумотларга кўра, ҳозирга қадар 2295 нафар ҳалок бўлган фуқаронинг жасади вайроналар остидан олиб чиқилган. Мазкур ҳалокат муносабати билан мамлакатда етти кунлик миллий мотам эълон қилинган.

Мутахассислар вайроналарни тозалаш ишлари ҳали давом этаётганини, шу боис қурбонлар сони яна ортиши мумкинлигини истисно этмаяпти.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

28 бармоқ ва 30 тирноқ: ноёб мушук Гиннес рекордини ўрнатди28 бармоқ ва 30 тирноқ: ноёб мушук Гиннес рекордини ўрнатдиБугун, 21:076 миллион асаларини сақлаб қолган инсон ҳақида нималар маълум?6 миллион асаларини сақлаб қолган инсон ҳақида нималар маълум?Бугун, 20:41Севги йўлида 443 метрга чиққан жуфтлик ҳибсга олиндиСевги йўлида 443 метрга чиққан жуфтлик ҳибсга олиндиБугун, 18:17Машҳур модель ва блогер 2 ёшли қизига саратон ташхиси қўйилганини маълум қилдиМашҳур модель ва блогер 2 ёшли қизига саратон ташхиси қўйилганини маълум қилдиБугун, 18:05Хароба уйдаги сир: АҚШда 16 нафар бола тўрт йил давомида битта хонада сақланганХароба уйдаги сир: АҚШда 16 нафар бола тўрт йил давомида битта хонада сақланганБугун, 17:38Тармоқларда туркиялик аёлнинг эркакларга тегажоғлик қилаётгани акс этган видео муҳокамалaрга сабаб бўлди (видео)Тармоқларда туркиялик аёлнинг эркакларга тегажоғлик қилаётгани акс этган видео муҳокамалaрга сабаб бўлди (видео)Бугун, 17:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди