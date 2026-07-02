Yandex янги ақлли карнайлар устида ишламоқда: Нано, Тинй ва Пульс моделлари кутилмоқда

·0·Техно
Yandex янги ақлли карнайлар устида ишламоқда: Нано, Тинй ва Пульс моделлари кутилмоқда

Россиянинг Yandex технологик гиганти ўзининг ақлли карнайлар линиясини кенгайтиришни режалаштирмоқда. Компания янги қурилмалар учун бир нечта савдо белгиларини рўйхатдан ўтказишга ариза топширди, бу эса яқин келажакда Алиса овозли ёрдамчиси билан ишлайдиган янги авлод қурилмалари бўзорга чиқишидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Роспатент маълумотлар базасида пайдо бўлган ҳужжатларга кўра, компания "Нано", "Тинй", "Пульс" ва "Base" (ёки "Бейс") номларини бренд сифатида қайд этишни сўраган. Ушбу аризалар май ойининг охирида топширилган бўлиб, одатда рўйхатдан ўтиш жараёни бир неча ой давом этади. Бу янгилик Yandex маҳсулотлари кенг тарқалган Ўзбекистон бозоридаги фойдаланувчилар учун ҳам аҳамиятлидир.

Янги моделлар қандай бўлиши мумкин?

Ҳозирча Yandex ушбу номлар айнан қайси турдаги қурилмаларга тегишли эканлигини очиқлагани йўқ. Бироқ, номларнинг ўзи маълум бир тахминларни келтириб чиқармоқда. Масалан, "Нано" ва "Тинй" (инглизчадан таржима қилинганда "жуда кичик") номлари ҳозирги Yandex Станция Mini ва Лайт моделларидан ҳам ихчамроқ ёки арзонроқ версиялар пайдо бўлишига ишора қилиши мумкин.

"Пульс" ва "Base" номлари эса қурилмаларнинг акустик имкониятларига урғу берилишини англатиши мумкин. Балки бу моделлар кучлироқ бас товушлари ёки мусиқа тинглаш учун махсус оптималлаштирилган динамиклар билан жиҳозланар. Компания вакиллари ҳозирда турли номларни синовдан ўтказаётганини ва барча рўйхатга олинган брендлар ҳам якуний маҳсулотга айланмаслиги мумкинлигини таъкидлашган.

Yandex экотизимининг ривожланиши

Бугунги кунда Yandex Станция туркумида бир нечта моделлар мавжуд бўлиб, улар фойдаланувчиларнинг турли эҳтиёжларига мослаштирилган. Ҳозирги ассортимент қуйидагилардан иборат:

  • Миди — ўрта ўлчамдаги ақлли карнай;
  • Max — энг кучли ва катта модел;
  • Дуо Max — экран билан жиҳозланган флагман;
  • Mini ва Лайт — ихчам ва ҳамёнбоп вариантлар;
  • Стреэт — ташқарида фойдаланиш учун мўлжалланган модел.
Ўзбекистонда Yandex экотизими, хусусан Алиса овозли ёрдамчиси жуда машҳур. Янги моделларнинг пайдо бўлиши маҳаллий истеъмолчиларга ўз уйларини янада ақллироқ қилиш ва ҳамёнбоп нархларда янги технологиялардан фойдаланиш имконини беради. Айниқса, ихчам ва арзон моделлар талаб юқори бўлган сегмент ҳисобланади.

Эслатиб ўтамиз, Yandex сўнгги йилларда нафақат дастурий таъминот, балки аппарат воситалари (ҳардваре) ишлаб чиқаришга ҳам катта эътибор қаратмоқда. Янги савдо белгиларининг рўйхатга олиниши компаниянинг ақлли уй қурилмалари бозоридаги етакчилигини мустаҳкамлаш ниятида эканлигини кўрсатади.

YandexСтанцияАлисаТехнологияАқлли Уй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сериаллар ва фильмлар ихлосмандларининг севимли иловаси ТВ Тиме ўз фаолиятини тўхтатмоқдаСериаллар ва фильмлар ихлосмандларининг севимли иловаси ТВ Тиме ўз фаолиятини тўхтатмоқдаБугун, 20:58OpenAI ўз акцияларининг 5 фоизини АҚШ давлат жамғармасига беришни таклиф қилдиOpenAI ўз акцияларининг 5 фоизини АҚШ давлат жамғармасига беришни таклиф қилдиБугун, 20:29Мелинда Френч Гатес оилавий иқтисодиётга йўналтирилган Магнифй Вентурес жамғармасини қўллаб-қувватладиМелинда Френч Гатес оилавий иқтисодиётга йўналтирилган Магнифй Вентурес жамғармасини қўллаб-қувватладиБугун, 20:29Intel арзон компьютерлар бозорини сақлаб қолмоқчи: Эски процессорлар ишлаб чиқариш тикланадиIntel арзон компьютерлар бозорини сақлаб қолмоқчи: Эски процессорлар ишлаб чиқариш тикланадиБугун, 20:25Коммодоре компанияси ижтимоий тармоқларсиз ишлайдиган Каллбакк 8020 смартфонини тақдим этдиКоммодоре компанияси ижтимоий тармоқларсиз ишлайдиган Каллбакк 8020 смартфонини тақдим этдиБугун, 19:55Lucid Моторс раҳбариятида катта ўзгаришлар: Компания янги стратегияга ўтмоқдаLucid Моторс раҳбариятида катта ўзгаришлар: Компания янги стратегияга ўтмоқдаБугун, 19:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда