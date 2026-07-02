Yandex янги ақлли карнайлар устида ишламоқда: Нано, Тинй ва Пульс моделлари кутилмоқда
Россиянинг Yandex технологик гиганти ўзининг ақлли карнайлар линиясини кенгайтиришни режалаштирмоқда. Компания янги қурилмалар учун бир нечта савдо белгиларини рўйхатдан ўтказишга ариза топширди, бу эса яқин келажакда Алиса овозли ёрдамчиси билан ишлайдиган янги авлод қурилмалари бўзорга чиқишидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Роспатент маълумотлар базасида пайдо бўлган ҳужжатларга кўра, компания "Нано", "Тинй", "Пульс" ва "Base" (ёки "Бейс") номларини бренд сифатида қайд этишни сўраган. Ушбу аризалар май ойининг охирида топширилган бўлиб, одатда рўйхатдан ўтиш жараёни бир неча ой давом этади. Бу янгилик Yandex маҳсулотлари кенг тарқалган Ўзбекистон бозоридаги фойдаланувчилар учун ҳам аҳамиятлидир.
Янги моделлар қандай бўлиши мумкин?Ҳозирча Yandex ушбу номлар айнан қайси турдаги қурилмаларга тегишли эканлигини очиқлагани йўқ. Бироқ, номларнинг ўзи маълум бир тахминларни келтириб чиқармоқда. Масалан, "Нано" ва "Тинй" (инглизчадан таржима қилинганда "жуда кичик") номлари ҳозирги Yandex Станция Mini ва Лайт моделларидан ҳам ихчамроқ ёки арзонроқ версиялар пайдо бўлишига ишора қилиши мумкин.
"Пульс" ва "Base" номлари эса қурилмаларнинг акустик имкониятларига урғу берилишини англатиши мумкин. Балки бу моделлар кучлироқ бас товушлари ёки мусиқа тинглаш учун махсус оптималлаштирилган динамиклар билан жиҳозланар. Компания вакиллари ҳозирда турли номларни синовдан ўтказаётганини ва барча рўйхатга олинган брендлар ҳам якуний маҳсулотга айланмаслиги мумкинлигини таъкидлашган.
Yandex экотизимининг ривожланишиБугунги кунда Yandex Станция туркумида бир нечта моделлар мавжуд бўлиб, улар фойдаланувчиларнинг турли эҳтиёжларига мослаштирилган. Ҳозирги ассортимент қуйидагилардан иборат:
- Миди — ўрта ўлчамдаги ақлли карнай;
- Max — энг кучли ва катта модел;
- Дуо Max — экран билан жиҳозланган флагман;
- Mini ва Лайт — ихчам ва ҳамёнбоп вариантлар;
- Стреэт — ташқарида фойдаланиш учун мўлжалланган модел.
Эслатиб ўтамиз, Yandex сўнгги йилларда нафақат дастурий таъминот, балки аппарат воситалари (ҳардваре) ишлаб чиқаришга ҳам катта эътибор қаратмоқда. Янги савдо белгиларининг рўйхатга олиниши компаниянинг ақлли уй қурилмалари бозоридаги етакчилигини мустаҳкамлаш ниятида эканлигини кўрсатади.
…