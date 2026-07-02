Венесуэлада 8 кун вайроналар остида қолган эркак тирик топилди

·38·Дунё
Венесуэлада 8 кун вайроналар остида қолган эркак тирик топилди

Венесуэлада ўтган ҳафта содир бўлган кучли зилзилалардан кейин вайроналар остида қолган 43 ёшли қўриқчи Эрнан Альберто Гил Флорес саккиз кундан сўнг тирик ҳолда қутқарилди. Унинг омон қолиши халқаро қутқарувчилар томонидан ҳақиқий мўъжиза сифатида баҳоланмоқда.

Маълум қилинишича, у Ла-Гуайра шаҳридаги Galerías Playa Grande савдо марказида тунги навбатда ишлаётган пайтда 7,2 ва 7,5 магнитудали кетма-кет зилзилалар содир бўлган. Атрофдаги бино қулаб тушган бўлса-да, кичик қўриқлаш кабинкаси уни босиб қолишдан асраган ва ичида ҳаво сақланиб қолган.

Коста-Рика Қизил Хоч жамияти мутахассислари якшанба куни унинг тирик эканини аниқлаган. Қутқарувчиларнинг айтишича, Эрнан дастлаб хотинига тириклиги ҳақида хабар берилмаслигини сўраган, чунки қутқарув муваффақиятли якунланмаслигидан хавотирланган.

Венесуэлада 8 кун вайроналар остида қолган эркак тирик топилди

Пайшанба куни Чили, АҚШ, Португалия, Мексика ва бошқа мамлакатлар қутқарувчилари иштирокида ўтказилган мураккаб операция натижасида Эрнан вайроналар орасидан олиб чиқилди. Сўнгги кунларда унга махсус камера орқали алоқа ўрнатилиб, сув ва суюқ озуқа етказиб турилган.

Расмий маълумотларга кўра, 7,2 ва 7,5 магнитудали зилзилалар оқибатида қарийб 2 200 киши ҳалок бўлган, 11 мингдан ортиқ одам жароҳатланган, яна ўн минглаб инсонлар бедарак деб ҳисобланмоқда.

Ҳозирда асосий эътибор жабрланган аҳолига ёрдам кўрсатишга қаратилган. Минглаб одамлар бошпанасиз қолган, озиқ-овқат ва ичимлик суви танқислиги кузатилмоқда. Жаҳон озиқ-овқат дастури эса камида 500 минг нафар инсонга уч ой давомида гуманитар ёрдам зарурлигини маълум қилди.

Эрнан Альберто Гил ФлоресЛа ГуайраКоста-Риканская Красный Крест
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зеленский ва Залужний ўртасидаги махфий суҳбат тафсилотлари ошкор бўлдиЗеленский ва Залужний ўртасидаги махфий суҳбат тафсилотлари ошкор бўлдиБугун, 22:00Венесуэлада вайроналар остидан гўзаллик танлови ғолибасининг жасади топилдиВенесуэлада вайроналар остидан гўзаллик танлови ғолибасининг жасади топилдиБугун, 21:2628 бармоқ ва 30 тирноқ: ноёб мушук Гиннес рекордини ўрнатди28 бармоқ ва 30 тирноқ: ноёб мушук Гиннес рекордини ўрнатдиБугун, 21:076 миллион асаларини сақлаб қолган инсон ҳақида нималар маълум?6 миллион асаларини сақлаб қолган инсон ҳақида нималар маълум?Бугун, 20:41Севги йўлида 443 метрга чиққан жуфтлик ҳибсга олиндиСевги йўлида 443 метрга чиққан жуфтлик ҳибсга олиндиБугун, 18:17Машҳур модель ва блогер 2 ёшли қизига саратон ташхиси қўйилганини маълум қилдиМашҳур модель ва блогер 2 ёшли қизига саратон ташхиси қўйилганини маълум қилдиБугун, 18:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди