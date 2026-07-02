Парагвай ва Франция ўйинини ўзбекистонлик ҳакамлар бошқаради

·0·Спорт
Парагвай ва Франция ўйинини ўзбекистонлик ҳакамлар бошқаради

Ўзбекистонлик ФИФА ҳаками Илгиз Танташев бошчилигидаги ҳакамлар бригадаси 2026 йилги Жаҳон чемпионати 1/8 финал босқичидан ўрин олган Парагвай ва Франция ўртасидаги учрашувга тайинланди.

Танташевга қанот ҳакамлари Андрей Сапенко ва Тимур Ғайнуллин ёрдам беради. Шу тариқа, ўзбекистонлик ҳакамлар мундиалнинг плей-офф босқичида ҳам иш олиб боради.

Учрашув 4 июль куни АҚШнинг Филадельфия шаҳрида ўтказилади. Баҳс АҚШ мустақиллигининг 250 йиллиги муносабати билан ташкил этиладиган тадбирлар даврига тўғри келади.

Шу сабаб стадионга мамлакатнинг юқори мартабали давлат амалдорлари ҳам ташриф буюриши кутилмоқда.

ПарагвайФранцияИлгиз ТанташевАндрей СапенкоТимур ҒайнуллинЖаҳон чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тен Хаг Нидерландия терма жамоасига асосий номзод бўлдиТен Хаг Нидерландия терма жамоасига асосий номзод бўлдиБугун, 21:15Атлетико Мадрид Хулиан Альварес ўрнига Мейсон Гринвуд номзодини кўриб чиқмоқдаАтлетико Мадрид Хулиан Альварес ўрнига Мейсон Гринвуд номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 20:39Инфантино Ўзбекистонга таъсирли мурожаат йўлладиИнфантино Ўзбекистонга таъсирли мурожаат йўлладиБугун, 20:14Ливерпулда кутилмаган ўзгариш: Sport директори Ричард Ҳугҳес Саудия Арабистонига йўл олмоқдаЛиверпулда кутилмаган ўзгариш: Sport директори Ричард Ҳугҳес Саудия Арабистонига йўл олмоқдаБугун, 18:58Тоттенхем трансфер бозорини ларзага келтирмоқда: Де Зерби янги юлдуз учун 80 миллион фунт тикдиТоттенхем трансфер бозорини ларзага келтирмоқда: Де Зерби янги юлдуз учун 80 миллион фунт тикдиБугун, 18:56Эллиот Андерсон «Манчестер Сити»га расман ўтдиЭллиот Андерсон «Манчестер Сити»га расман ўтдиБугун, 18:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди