Педро Санчес Ғазолик болаларнинг суратига таъсирли жавоб қайтарди
Испания Бош вазири Педро Санчес Ғазо секторидаги фаластинлик болалар ва ёш рассомларга атаб таъсирли видеомурожаат йўллади. Унда ҳукумат раҳбари Испания халқи фаластинликлар билан бирга эканини таъкидлаб, уларга чин дилдан маънавий далда берди.
Zamin.uz Испания Бош вазирининг ушбу самимий мурожаати ва Ғазодаги вайроналар орасида чизилган шов-шувли сурат тафсилотларини тақдим этади.
1. Ғазолик болаларнинг ташаббуси ва Санчеснинг таъсирли жавоби
Ушбу видеомурожаат Ғазодаги вайрон бўлган бинолар деворида Педро Санчеснинг сурати чизилганидан сўнг пайдо бўлди. Ёш рассомлар — Лаян Ал-Гвақа, Обаи Карим ва уларнинг тенгдошлари томонидан чизилган ушбу сурат ижтимоий тармоқларда тезда тарқалиб, Испаниянинг Фаластинни доимий сиёсий ва маънавий қўллаб-қувватлашига миннатдорчилик рамзига айланди.
Испания ҳукумати раҳбари ушбу самимий ишорани юқори баҳолаб, ёш рассомларга самимий миннатдорлик билдирди.
Педро Санчеснинг видеомурожаатидан:
«Раҳмат, Лаян ва ёш рассомларга раҳмат. Бу чинакам ажойиб ишора. Сиз бошдан кечираётган барча азоб-уқубатлар орасида бизга севгингизни кўрсатиш учун вақт ажратганингиз жуда мазмунли.
Билишингизни истайман: Испания халқи сизни эшитади, дардингизни кўради, севади ва сизни унутмаган. Умид қиламанки, тез орада сиз мактабга қайтиб, қўрқувсиз расм чизиб, тинчликда яшай оласиз.»
Педро Санчеснинг мурожаати ва Испаниянинг позицияси бўйича асосий фактлар
Аспект / Кўрсаткич
Тафсилотлар
Мурожаат муаллифи
Испания Бош вазири Педро Санчес
Қабул қилувчилар
Лаян Ал-Гвақа, Обаи Карим ва Ғазолик ёш рассомлар
Мурожаат сабаби
Вайроналар деворига Санчес суратининг чизилиши
Асосий мессеж
«Испания халқи сизни эшитади, кўради, севади ва унутмаган»
Дипломатик мақоми
Испания Фаластин давлатини расман тан олган
2. Испаниянинг Ғазо бўйича қатъий ва изчил позицияси
Испания Европа Иттифоқи мамлакатлари орасида Фаластин мустақиллигини расман тан олган ва Ғазодаги гуманитар инқирозга қарши энг фаол овоз чиқараётган давлатлардан бири ҳисобланади.
Педро Санчес бошчилигидаги Испания ҳукумати яқинда халқаро форум ва саммитларда Ғазо бўйича қатъий дипломатик саъй-ҳаракатлари ҳамда тинч аҳолини ҳимоя қилиш талаблари билан алоҳида ажралиб турди. Вайроналар орасидаги сурат ва унга берилган жавоб икки халқ ўртасидаги инсоний ва маънавий боғлиқликнинг ёрқин ифодасига айланди.
Ғазодаги мураккаб шароитда умид, санъат ва тинчликка бўлган интилиш халқаро ҳамжамият эътиборида қолмоқда.
Ушбу мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва халқаро янгиликларни кузатувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Европа мамлакатларининг Ғазодаги инқирозга нисбатан позицияси ва дипломатик саъй-ҳаракатлари тинчликка эришишда қанчалик муҳим роль ўйнайди? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…