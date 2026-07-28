Педро Санчес Ғазолик болаларнинг суратига таъсирли жавоб қайтарди

·68·Дунё
Педро Санчес Ғазолик болаларнинг суратига таъсирли жавоб қайтарди

Испания Бош вазири Педро Санчес Ғазо секторидаги фаластинлик болалар ва ёш рассомларга атаб таъсирли видеомурожаат йўллади. Унда ҳукумат раҳбари Испания халқи фаластинликлар билан бирга эканини таъкидлаб, уларга чин дилдан маънавий далда берди.

Zamin.uz Испания Бош вазирининг ушбу самимий мурожаати ва Ғазодаги вайроналар орасида чизилган шов-шувли сурат тафсилотларини тақдим этади.

1. Ғазолик болаларнинг ташаббуси ва Санчеснинг таъсирли жавоби

Ушбу видеомурожаат Ғазодаги вайрон бўлган бинолар деворида Педро Санчеснинг сурати чизилганидан сўнг пайдо бўлди. Ёш рассомлар — Лаян Ал-Гвақа, Обаи Карим ва уларнинг тенгдошлари томонидан чизилган ушбу сурат ижтимоий тармоқларда тезда тарқалиб, Испаниянинг Фаластинни доимий сиёсий ва маънавий қўллаб-қувватлашига миннатдорчилик рамзига айланди.

Испания ҳукумати раҳбари ушбу самимий ишорани юқори баҳолаб, ёш рассомларга самимий миннатдорлик билдирди.

Педро Санчеснинг видеомурожаатидан:

«Раҳмат, Лаян ва ёш рассомларга раҳмат. Бу чинакам ажойиб ишора. Сиз бошдан кечираётган барча азоб-уқубатлар орасида бизга севгингизни кўрсатиш учун вақт ажратганингиз жуда мазмунли.

Билишингизни истайман: Испания халқи сизни эшитади, дардингизни кўради, севади ва сизни унутмаган. Умид қиламанки, тез орада сиз мактабга қайтиб, қўрқувсиз расм чизиб, тинчликда яшай оласиз.»

Педро Санчеснинг мурожаати ва Испаниянинг позицияси бўйича асосий фактлар

Аспект / Кўрсаткич

Тафсилотлар

Мурожаат муаллифи

Испания Бош вазири Педро Санчес

Қабул қилувчилар

Лаян Ал-Гвақа, Обаи Карим ва Ғазолик ёш рассомлар

Мурожаат сабаби

Вайроналар деворига Санчес суратининг чизилиши

Асосий мессеж

«Испания халқи сизни эшитади, кўради, севади ва унутмаган»

Дипломатик мақоми

Испания Фаластин давлатини расман тан олган

2. Испаниянинг Ғазо бўйича қатъий ва изчил позицияси

Испания Европа Иттифоқи мамлакатлари орасида Фаластин мустақиллигини расман тан олган ва Ғазодаги гуманитар инқирозга қарши энг фаол овоз чиқараётган давлатлардан бири ҳисобланади.

Педро Санчес бошчилигидаги Испания ҳукумати яқинда халқаро форум ва саммитларда Ғазо бўйича қатъий дипломатик саъй-ҳаракатлари ҳамда тинч аҳолини ҳимоя қилиш талаблари билан алоҳида ажралиб турди. Вайроналар орасидаги сурат ва унга берилган жавоб икки халқ ўртасидаги инсоний ва маънавий боғлиқликнинг ёрқин ифодасига айланди.

Ғазодаги мураккаб шароитда умид, санъат ва тинчликка бўлган интилиш халқаро ҳамжамият эътиборида қолмоқда.

Ушбу мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва халқаро янгиликларни кузатувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Европа мамлакатларининг Ғазодаги инқирозга нисбатан позицияси ва дипломатик саъй-ҳаракатлари тинчликка эришишда қанчалик муҳим роль ўйнайди? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Педро СанчесҒазоИспанияЛаян Ал-ГвакаЗамин.уз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда офатлар пайтида яна бир хавф кучайди: AI сохта видеолариХитойда офатлар пайтида яна бир хавф кучайди: AI сохта видеолариБугун, 16:11Франция осмонида илк бор ноёб “оловли булутлар” кузатилдиФранция осмонида илк бор ноёб “оловли булутлар” кузатилдиБугун, 15:49Дубай шаҳзодаси "уй бекаси" атамасини ўзгартиришни таклиф қилдиДубай шаҳзодаси "уй бекаси" атамасини ўзгартиришни таклиф қилдиБугун, 15:48Ҳиндистонда 4 ёшли қизалоқ 12-қаватдан қулаб ҳалок бўлди (видео)Ҳиндистонда 4 ёшли қизалоқ 12-қаватдан қулаб ҳалок бўлди (видео)Бугун, 15:38Қирғоққа чиққан дельфин сайёҳлар сабаб нобуд бўлдиҚирғоққа чиққан дельфин сайёҳлар сабаб нобуд бўлдиБугун, 15:13Мбаппе бутсаларини михга илганидан сўнг нима иш қилишини очиқладиМбаппе бутсаларини михга илганидан сўнг нима иш қилишини очиқладиБугун, 14:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда