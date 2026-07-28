Xiaomi компанияси янги Skyномад йўлтанламасини тақдим этди

·16·Авто
Xiaomi компанияси янги Skyномад йўлтанламасини тақдим этди

Xiaomi бренди расмий тақдимотга саноқли кунлар қолганда ўзининг янги оилавий Skyномад кроссоверлар оиласи ҳақидаги илк тафсилотларни ошкор қилди. ixbt.com маълумотига кўра, компания оддий AI-92 бензинида ишлайдиган илғор Кунлун электр узатмалар тизими ҳамда флагман моделнинг узоқ давом этган синов натижалари билан бўлишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги Xiaomi Кунлун платформасининг тўлақонли тақдимоти жорий йилнинг 30-июльига белгиланган. Мазкур платформа замонавий архитектура, хусусий масофани оширувчи Кунлун тизими ҳамда хавфсизликнинг илғор мажмуасини ўз ичига олади. Автомобилнинг техник имкониятлари ва ёқилғи тежамкорлиги бозор талабларига тўла жавоб бериши кутилмоқда.

Техник кўрсаткичлар ва қувват

Қурилманинг асосий генератори сифатида Донган Ауто билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган 1,5 литрли турбомотор қўлланилган. Унинг қуввати 112 киловаттни (152 от кучини) ташкил этиб, AI-92, AI-95 ҳамда AI-98 маркали ёқилғиларда бемалол ишлай олади. Тармоқдан қувват тугагандан кейинги минимал ёқилғи сарфи ВLTC цикли бўйича 100 километрга атиги 5,7 литрни ташкил қилиши эълон қилинди.

Шунингдек, ишлаб чиқарувчи ўз маҳсулотига бўлган ишончни намойиш этган ҳолда, электр қисми ва куч қурилмасига 8 йил ёки 160 000 километр масофага кафолат тақдим этади. Бу харидорлар учун қўшимча қулайлик ва хотиржамлик демакдир.

Синовлар ва моделлар қатори

Xiaomi раҳбари Лей Сзюн бошчилигида ўтказилган синовлар давомида Skyномад N90 Max прототипи ярим йил ичида Хитойнинг турли ҳудудларида 60 000 километрдан ортиқ масофани босиб ўтди. Узунлиги 5285 миллиметрни ташкил этувчи бу улкан йўлтанламас беш ўриндиқли ва етти ўриндиқли (2+2+3) салон схемаларида таклиф этилади.

Модел иккита электр мотор билан жиҳозланиб, уларнинг умумий қуввати 310 киловаттни (422 от кучини) ташкил этади. Автомобилга ўрнатилган аккумулятор сиғими эса 76 киловатт-соатга тенг. ВLTC цикли бўйича фақат электр тортишиш кучида босиб ўтиладиган масофа 363–370 километрни ташкил қилади. Қаторнинг янада ихчам версияси бўлган Skyномад N70 Max эса 52 ёки 76 киловатт-соатлик батареялар ҳамда версиясига қараб 380 километргача бўлган захира билан таъминланади.

XiaomiSkyномадКунлунЭлектромобилЙўлтанламас
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автомобил ойналари ҳайдовчини кузатишни бошлайдиАвтомобил ойналари ҳайдовчини кузатишни бошлайдиБугун, 15:25Porsche’да кескин инқироз: Компания 9 400 иш ўрнини қисқартирмоқдаPorsche’да кескин инқироз: Компания 9 400 иш ўрнини қисқартирмоқдаБугун, 12:13Хитойнинг СК-01 электромобили Буюк Британия бозорига чиқадиХитойнинг СК-01 электромобили Буюк Британия бозорига чиқадиБугун, 11:23Geely компанияси Zeekr 9X асосидаги янги роботакси синовларини бошладиGeely компанияси Zeekr 9X асосидаги янги роботакси синовларини бошладиКеча, 22:20Avito Авто ёқилғи нархлари ва мавжудлигини кўрсатувчи харитани ишга туширдиAvito Авто ёқилғи нархлари ва мавжудлигини кўрсатувчи харитани ишга туширдиКеча, 18:54Афсонавий Mercedes G-Class Кабриолет модели қарийб ўн йиллик танаффусдан кейин қайтмоқдаАфсонавий Mercedes G-Class Кабриолет модели қарийб ўн йиллик танаффусдан кейин қайтмоқдаКеча, 17:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан