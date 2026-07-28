Xiaomi компанияси янги Skyномад йўлтанламасини тақдим этди
Xiaomi бренди расмий тақдимотга саноқли кунлар қолганда ўзининг янги оилавий Skyномад кроссоверлар оиласи ҳақидаги илк тафсилотларни ошкор қилди. ixbt.com маълумотига кўра, компания оддий AI-92 бензинида ишлайдиган илғор Кунлун электр узатмалар тизими ҳамда флагман моделнинг узоқ давом этган синов натижалари билан бўлишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги Xiaomi Кунлун платформасининг тўлақонли тақдимоти жорий йилнинг 30-июльига белгиланган. Мазкур платформа замонавий архитектура, хусусий масофани оширувчи Кунлун тизими ҳамда хавфсизликнинг илғор мажмуасини ўз ичига олади. Автомобилнинг техник имкониятлари ва ёқилғи тежамкорлиги бозор талабларига тўла жавоб бериши кутилмоқда.
Техник кўрсаткичлар ва қувватҚурилманинг асосий генератори сифатида Донган Ауто билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган 1,5 литрли турбомотор қўлланилган. Унинг қуввати 112 киловаттни (152 от кучини) ташкил этиб, AI-92, AI-95 ҳамда AI-98 маркали ёқилғиларда бемалол ишлай олади. Тармоқдан қувват тугагандан кейинги минимал ёқилғи сарфи ВLTC цикли бўйича 100 километрга атиги 5,7 литрни ташкил қилиши эълон қилинди.
Шунингдек, ишлаб чиқарувчи ўз маҳсулотига бўлган ишончни намойиш этган ҳолда, электр қисми ва куч қурилмасига 8 йил ёки 160 000 километр масофага кафолат тақдим этади. Бу харидорлар учун қўшимча қулайлик ва хотиржамлик демакдир.
Синовлар ва моделлар қаториXiaomi раҳбари Лей Сзюн бошчилигида ўтказилган синовлар давомида Skyномад N90 Max прототипи ярим йил ичида Хитойнинг турли ҳудудларида 60 000 километрдан ортиқ масофани босиб ўтди. Узунлиги 5285 миллиметрни ташкил этувчи бу улкан йўлтанламас беш ўриндиқли ва етти ўриндиқли (2+2+3) салон схемаларида таклиф этилади.
Модел иккита электр мотор билан жиҳозланиб, уларнинг умумий қуввати 310 киловаттни (422 от кучини) ташкил этади. Автомобилга ўрнатилган аккумулятор сиғими эса 76 киловатт-соатга тенг. ВLTC цикли бўйича фақат электр тортишиш кучида босиб ўтиладиган масофа 363–370 километрни ташкил қилади. Қаторнинг янада ихчам версияси бўлган Skyномад N70 Max эса 52 ёки 76 киловатт-соатлик батареялар ҳамда версиясига қараб 380 километргача бўлган захира билан таъминланади.
…