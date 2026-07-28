Англия клублари Петар Сучиć учун курашга киришди
Англия Премер-лигасининг бир нечта клублари Италиянинг Интер жамоаси ярим ҳимоячиси Петар Сучиć хизматига қизиқиш билдирмоқда. Goal.com ва Корриере делло Sport нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, хорватиялик футболчи учун Англиядан даъвогарлар сафи кенгайиб бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Лидс ва Нюкасл клублари футболчининг трансфер шартлари ҳамда унинг ҳозирги ҳолати ҳақида маълумот сўраб мурожаат қилган. Ҳозирда 2030-йилга қадар амал қилувчи шартномага эга бўлган хорватиялик футболчининг келажаги ёзги трансфер ойнасининг асосий мавзуларидан бирига айланиши мумкин.
Интер позицияси ва трансфер қийматиМиланликлар раҳбарияти, хусусан, клуб бош директори Жузеппе Маротта ярим ҳимоячини сотиш ниятида эмаслигини қатъий таъкидлаган. Интер учун мазкур футболчи таркибнинг муҳим бўлаги саналади ва шартнома муддати ҳам узоқ муддатга мўлжалланган.
Бироқ замонавий футбол бозорида молиявий таклифлар жамоалар сиёсатига таъсир қилиши одатий ҳолга айланган. Агар Англия клублари томонидан 40 миллион евро атрофида аниқ ва салмоқли таклиф тушса, Интер раҳбарияти ўз қарорини қайта кўриб чиқиши эҳтимолдан ҳоли эмас.
Футболчининг фаолияти ва статистикасиПетар Сучиć ўтган йили Загребдан Динамо сафидан Интер таркибига келиб қўшилган эди. Ўшанда трансфер суммаси 14 миллион еврони ташкил этиб, унга яна 2 миллион евро миқдорида бонуслар қўшиб берилиши кўзда тутилганди.
Италия клубида футболчи йилига 1,5 миллион евро соф маош (ялпи ҳисобда 2,77 миллион евро) олади. Ўтган мавсум давомида у барча мусобақаларда жами 54 та учрашувда майдонга тушиб, ўз ҳисобига 4 та гол ҳамда 5 та голли узатма ёздириб қўйди.
…