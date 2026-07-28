Трамп Нетаньяхуни «ўз ўрнига қўйди»: АҚШ Туркияга F-35 самолётларини сотишга тайёр

·87·Дунё
Трамп Нетаньяхуни «ўз ўрнига қўйди»: АҚШ Туркияга F-35 самолётларини сотишга тайёр

АҚШ президенти Дональд Трамп АҚШ-Туркия муносабатлари ҳамда ҳарбий ҳамкорлик масаласида Исроил Бош вазири Беньямин Нетаньяхунинг эътирозларини кескин рад этди. Тель-Авивнинг қаршилигига қарамай, Америка етакчиси Анқара билан иттифоқчиликни устувор деб билишини ва Туркияга F-35 қирувчи самолётларини етказиб беришга тайёрлигини шаъма қилди.

Zamin.uz хорижий ОАВ хабарларига таяниб, Вашингтон, Анқара ва Тель-Авив ўртасидаги ушбу шов-шувли геосиёсий вазият тафсилотларини тақдим этади.

1. «Ҳеч ким менга нима сотишни айта олмайди»: Трампнинг шов-шувли баёноти

Америка етакчиси Исроилнинг Анқарага илғор ҳарбий технологиялар, хусусан, F-35 бешинчи авлод яширин қирувчи самолётларини беришга қаршилигидан мутлақо хавотирда эмаслигини билдирди. Нетаньяхунинг бу борадаги позицияси ҳақидаги саволга Трамп жуда кескин ва очиқ жавоб қайтарди.

Дональд Трампнинг баёнотидан:

«Қаранг, Туркия мен учун ажойиб иттифоқчи бўлди. Менимча, у (Режеп Таййип Эрдоған) жуда яхши иш қилди. Ҳеч ким менга нимани сотишимиз кераклигини ва нимани сотмаслигимиз кераклигини айта олмайди!

Ва мен Бибининг (Беньямин Нетаньяхунинг) катта мухлиси эмасман.»

Трамп, шунингдек, Туркиянинг «кучли армияси»ни алоҳида эътироф этиб, Анқаранинг Қўшма Штатлар учун тақдим этаётган «улкан ҳарбий қудрати» ва геосиёсий аҳамиятини таъкидлаб ўтди.

2. Нетаньяхунинг рад жавоби ва Ҳакан Фиданнинг баёноти

Вашингтонга сафарига тайёргарлик кўриш жараёнида Исроил Бош вазири Беньямин Нетаньяху ўз кабинетига АҚШнинг Ғазо сектори, Сурия ва Ливандан қўшинларни олиб чиқиш ҳақидаги талабига рози бўлмаслигини маълум қилди. Исроил раҳбари бу масалада ўз позициясини қатъий ҳимоя қилишга тайёрлигини билдирган.

Ўз навбатида, Туркия Ташқи ишлар вазири Ҳакан Фидан оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида Анқара илгари пулини тўлаб қўйган F-35 самолётларини олишда ҳеч қандай муаммога дуч келмаслигига ишонч билдирди.

  • Конгресс блоки: Фидан савдо битими аввалроқ АҚШ Конгресси томонидан блокланганини, аммо Трамп маъмурияти бу тўсиқни олиб ташлашни режалаштираётганини эслатиб ўтди.

  • Келажакдаги умидлар: Туркия томони яқин орада барча ҳуқуқий ва сиёсий тўсиқлар бартараф этилишига умид қилмоқда.

АҚШ, Исроил ва Туркия ўртасидаги геосиёсий қарама-қаршилик кўрсаткичлари

Аспект / Кўрсаткич

Тафсилотлар

Асосий муҳокама предмети

F-35 бешинчи авлод қирувчи самолётларини Туркияга сотиш

Дональд Трамп позицияси

Туркия — кучли ва муҳим иттифоқчи, Исроил эътирози эътиборга олинмайди

Беньямин Нетаньяху позицияси

Анқарага илғор қурол берилишига қарши, қўшинларни чиқариш талабини рад этади

Ҳакан Фидан баёноти

Туркия F-35 самолётларини олиш бўйича барча тўсиқлар олиб ташланишига ишонади

Муносабатлар ҳолати

Вашингтон ва Анқара яқинлашмоқда, Тель-Авив ва Вашингтон ўртасида кескинлик ортмоқда

Яқин Шарқдаги кучлар мувозанати ва АҚШнинг янги ташқи сиёсий курси глобал хавфсизлик тизимига сезиларли таъсир кўрсатмоқда.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва сиёсий янгиликларни кузатувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Дональд Трамп Исроилнинг эътирозларига қарамай Туркияга F-35 самолётларини етказиб беришни тўлиқ амалга ошира оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Дональд ТрампБеньямин НетаньяхуТуркияИсроилF-35
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда офатлар пайтида яна бир хавф кучайди: AI сохта видеолариХитойда офатлар пайтида яна бир хавф кучайди: AI сохта видеолариБугун, 16:11Франция осмонида илк бор ноёб “оловли булутлар” кузатилдиФранция осмонида илк бор ноёб “оловли булутлар” кузатилдиБугун, 15:49Дубай шаҳзодаси "уй бекаси" атамасини ўзгартиришни таклиф қилдиДубай шаҳзодаси "уй бекаси" атамасини ўзгартиришни таклиф қилдиБугун, 15:48Ҳиндистонда 4 ёшли қизалоқ 12-қаватдан қулаб ҳалок бўлди (видео)Ҳиндистонда 4 ёшли қизалоқ 12-қаватдан қулаб ҳалок бўлди (видео)Бугун, 15:38Қирғоққа чиққан дельфин сайёҳлар сабаб нобуд бўлдиҚирғоққа чиққан дельфин сайёҳлар сабаб нобуд бўлдиБугун, 15:13Мбаппе бутсаларини михга илганидан сўнг нима иш қилишини очиқладиМбаппе бутсаларини михга илганидан сўнг нима иш қилишини очиқладиБугун, 14:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда