Трамп Нетаньяхуни «ўз ўрнига қўйди»: АҚШ Туркияга F-35 самолётларини сотишга тайёр
АҚШ президенти Дональд Трамп АҚШ-Туркия муносабатлари ҳамда ҳарбий ҳамкорлик масаласида Исроил Бош вазири Беньямин Нетаньяхунинг эътирозларини кескин рад этди. Тель-Авивнинг қаршилигига қарамай, Америка етакчиси Анқара билан иттифоқчиликни устувор деб билишини ва Туркияга F-35 қирувчи самолётларини етказиб беришга тайёрлигини шаъма қилди.
Zamin.uz хорижий ОАВ хабарларига таяниб, Вашингтон, Анқара ва Тель-Авив ўртасидаги ушбу шов-шувли геосиёсий вазият тафсилотларини тақдим этади.
1. «Ҳеч ким менга нима сотишни айта олмайди»: Трампнинг шов-шувли баёноти
Америка етакчиси Исроилнинг Анқарага илғор ҳарбий технологиялар, хусусан, F-35 бешинчи авлод яширин қирувчи самолётларини беришга қаршилигидан мутлақо хавотирда эмаслигини билдирди. Нетаньяхунинг бу борадаги позицияси ҳақидаги саволга Трамп жуда кескин ва очиқ жавоб қайтарди.
Дональд Трампнинг баёнотидан:
«Қаранг, Туркия мен учун ажойиб иттифоқчи бўлди. Менимча, у (Режеп Таййип Эрдоған) жуда яхши иш қилди. Ҳеч ким менга нимани сотишимиз кераклигини ва нимани сотмаслигимиз кераклигини айта олмайди!
Ва мен Бибининг (Беньямин Нетаньяхунинг) катта мухлиси эмасман.»
Трамп, шунингдек, Туркиянинг «кучли армияси»ни алоҳида эътироф этиб, Анқаранинг Қўшма Штатлар учун тақдим этаётган «улкан ҳарбий қудрати» ва геосиёсий аҳамиятини таъкидлаб ўтди.
2. Нетаньяхунинг рад жавоби ва Ҳакан Фиданнинг баёноти
Вашингтонга сафарига тайёргарлик кўриш жараёнида Исроил Бош вазири Беньямин Нетаньяху ўз кабинетига АҚШнинг Ғазо сектори, Сурия ва Ливандан қўшинларни олиб чиқиш ҳақидаги талабига рози бўлмаслигини маълум қилди. Исроил раҳбари бу масалада ўз позициясини қатъий ҳимоя қилишга тайёрлигини билдирган.
Ўз навбатида, Туркия Ташқи ишлар вазири Ҳакан Фидан оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида Анқара илгари пулини тўлаб қўйган F-35 самолётларини олишда ҳеч қандай муаммога дуч келмаслигига ишонч билдирди.
Конгресс блоки: Фидан савдо битими аввалроқ АҚШ Конгресси томонидан блокланганини, аммо Трамп маъмурияти бу тўсиқни олиб ташлашни режалаштираётганини эслатиб ўтди.
Келажакдаги умидлар: Туркия томони яқин орада барча ҳуқуқий ва сиёсий тўсиқлар бартараф этилишига умид қилмоқда.
АҚШ, Исроил ва Туркия ўртасидаги геосиёсий қарама-қаршилик кўрсаткичлари
Аспект / Кўрсаткич
Тафсилотлар
Асосий муҳокама предмети
F-35 бешинчи авлод қирувчи самолётларини Туркияга сотиш
Дональд Трамп позицияси
Туркия — кучли ва муҳим иттифоқчи, Исроил эътирози эътиборга олинмайди
Беньямин Нетаньяху позицияси
Анқарага илғор қурол берилишига қарши, қўшинларни чиқариш талабини рад этади
Ҳакан Фидан баёноти
Туркия F-35 самолётларини олиш бўйича барча тўсиқлар олиб ташланишига ишонади
Муносабатлар ҳолати
Вашингтон ва Анқара яқинлашмоқда, Тель-Авив ва Вашингтон ўртасида кескинлик ортмоқда
Яқин Шарқдаги кучлар мувозанати ва АҚШнинг янги ташқи сиёсий курси глобал хавфсизлик тизимига сезиларли таъсир кўрсатмоқда.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва сиёсий янгиликларни кузатувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Дональд Трамп Исроилнинг эътирозларига қарамай Туркияга F-35 самолётларини етказиб беришни тўлиқ амалга ошира оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…