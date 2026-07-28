Челси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урди
Лондоннинг Челси клуби сафидан Португалиянинг Sporting CP жамоасига ижарага ўтган ёш иқтидор эгаси Жессе Дерри янги жамоасидаги илк голини жуда чиройли тарзда расмийлаштирди. Goal.com хабар беришича, 19 ёшли вингер мавсумолди ўртоқлик учрашувида Монакога қарши баҳсда майдонга тушиб, жамоасининг 2:0 ҳисобидаги ғалабасига улкан ҳисса қўшди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу трансфер жорий йилнинг 11-июльида амалга оширилган бўлиб, келишувга кўра футболчи 2026–27-йилги мавсум охиригача лиссабонликлар шарафини ҳимоя қилади. Монакога қарши баҳсда захирадан майдонга тушган ёш футболчи ўйин темпини кескин ошириб юборишга муваффақ бўлди.
Гол ва ўзига хос нишонлаш маросимиМайдонга тушганига атиги ўн дақиқа бўлган Жессе Дерри рақиб дарвозасига ажойиб бурама зарба йўллади ва дарвозабон Филипп Коҳнни ожиз қолдирди. Ушбу вазиятда тўп тўғридан-тўғри тўрга бориб тушди ва у Sporting сафидаги ўзининг дебют голини нишонлади.
Гол урилгач, футболчи Челси сафидаги жамоадоши Кол Палмернинг машҳур «совуққон» (колд) нишонлаш услубини такрорлади. Ушбу ҳолат дарҳол мухлислар ва футбол жамоатчилигининг эътиборига тушди.
Ижтимоий тармоқлардаги муносабатлар ва келгуси режаларЎйиндан сўнг Жессе Дерри ўзининг шахсий ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида таассуротлари билан ўртоқлашди. У ўз постида «Бу худди тушдек. Алваладе стадионидаги самимий қабул учун барчага раҳмат», деб ёзиб қолдирди.
Ушбу хабар Лондондаги жамоадошларининг ҳам эътиборидан четда қолмади. Хусусан, Кол Палмер, Морган Рожерс, Тревоҳ Чалобаҳ ва Шим Мҳеука каби футболчилар изоҳлар бўлимида ўз муносабатларини билдиришди.
Sporting жамоаси мавсумолди йиғинларини давом эттириб, ой охирида Ноттингем Форестга қарши майдонга тушади. Шундан сўнг, Руи Борхес шогирдлари 8-август куни Эстрела де Амадорага қарши сафар ўйини билан расман Лига Португал баҳсларини бошлашади. Деррининг ёрқин ўйини мураббийлар штабига уни асосий таркибдан жой олиши учун ижобий туртки бермоқда.
…