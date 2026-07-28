Челси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урди

·30·Спорт
Челси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урди

Лондоннинг Челси клуби сафидан Португалиянинг Sporting CP жамоасига ижарага ўтган ёш иқтидор эгаси Жессе Дерри янги жамоасидаги илк голини жуда чиройли тарзда расмийлаштирди. Goal.com хабар беришича, 19 ёшли вингер мавсумолди ўртоқлик учрашувида Монакога қарши баҳсда майдонга тушиб, жамоасининг 2:0 ҳисобидаги ғалабасига улкан ҳисса қўшди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу трансфер жорий йилнинг 11-июльида амалга оширилган бўлиб, келишувга кўра футболчи 2026–27-йилги мавсум охиригача лиссабонликлар шарафини ҳимоя қилади. Монакога қарши баҳсда захирадан майдонга тушган ёш футболчи ўйин темпини кескин ошириб юборишга муваффақ бўлди.

Гол ва ўзига хос нишонлаш маросими

Майдонга тушганига атиги ўн дақиқа бўлган Жессе Дерри рақиб дарвозасига ажойиб бурама зарба йўллади ва дарвозабон Филипп Коҳнни ожиз қолдирди. Ушбу вазиятда тўп тўғридан-тўғри тўрга бориб тушди ва у Sporting сафидаги ўзининг дебют голини нишонлади.

Гол урилгач, футболчи Челси сафидаги жамоадоши Кол Палмернинг машҳур «совуққон» (колд) нишонлаш услубини такрорлади. Ушбу ҳолат дарҳол мухлислар ва футбол жамоатчилигининг эътиборига тушди.

Ижтимоий тармоқлардаги муносабатлар ва келгуси режалар

Ўйиндан сўнг Жессе Дерри ўзининг шахсий ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида таассуротлари билан ўртоқлашди. У ўз постида «Бу худди тушдек. Алваладе стадионидаги самимий қабул учун барчага раҳмат», деб ёзиб қолдирди.

Ушбу хабар Лондондаги жамоадошларининг ҳам эътиборидан четда қолмади. Хусусан, Кол Палмер, Морган Рожерс, Тревоҳ Чалобаҳ ва Шим Мҳеука каби футболчилар изоҳлар бўлимида ўз муносабатларини билдиришди.

Sporting жамоаси мавсумолди йиғинларини давом эттириб, ой охирида Ноттингем Форестга қарши майдонга тушади. Шундан сўнг, Руи Борхес шогирдлари 8-август куни Эстрела де Амадорага қарши сафар ўйини билан расман Лига Португал баҳсларини бошлашади. Деррининг ёрқин ўйини мураббийлар штабига уни асосий таркибдан жой олиши учун ижобий туртки бермоқда.

Жессе ДерриSporting CPЧелсиТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиРубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиБугун, 16:33Реал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаРеал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 15:50Англия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиАнглия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиБугун, 14:58Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Бугун, 14:42Ёзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаЁзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаБугун, 14:38Неймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этдиНеймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этдиБугун, 14:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди