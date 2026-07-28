Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!

·46·Спорт
Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!

Дунё футболи ва Франция спорт тарихининг афсонавий вакили Зинедин Зидан Франция миллий терма жамоасининг янги бош мураббийи этиб расман тайинланди. Бу ҳақда Франция футбол Федерацияси (FFF) ўзининг расмий сайтида эълон қилди.

Zamin.uz афсонавий мутахассиснинг янги лавозими, шартнома тафсилотлари ҳамда Франция терма жамоасида бошланаётган янги давр тафсилотларини тақдим этади.

1. Дешамнинг ўрнини эгаллаган афсона: 4 йиллик стратегик шартнома

Зинедин Зидан Франция терма жамоаси бош мураббийлиги лавозимида ўзининг кўп йиллик ватандоши ва собиқ жамоадоши Дидье Дешамни алмаштирди.

Аввалроқ хабар қилинганидек, Зиданнинг миллий жамоа билан тузган меҳнат шартномаси 2030 йилги Жаҳон чемпионатигача, яъни 4 йил муддатга мўлжалланган.

Франция футбол Федерациясининг расмий баёнотидан:

«Зинедин Зидан Франция миллий терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди. У билан 2030 йилги Жаҳон чемпионати якунига қадар мўлжалланган 4 йиллик шартнома имзоланди.»

2. «Реал Мадрид»даги рекордлар ва феноменал мураббийлик тажрибаси

Зинедин Зидан нафақат буюк футболчи, балки замонамизнинг энг муваффақиятли мураббийларидан бири сифатида ҳам донг таратган.

У Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи сифатида фаолият олиб бориб, футбол тарихида кетма-кет уч марта Чемпионлар Лигаси кубогини қўлга киритган ягона ва биринчи мураббийга айланган эди. Унинг тактик даҳоси ва юлдузли таркибни бошқариш қобилияти энди Франция миллий жамоаси хизматида бўлади.

Зинедин Зидан ва Франция терма жамоаси бўйича асосий фактлар

Аспект / Кўрсаткич

Тафсилотлар

Янги бош мураббий

Зинедин Зидан

Алмаштирилган мураббий

Дидье Дешам

Шартнома муддати

4 йил (2030 йилги ЖЧ якунигача)

Асосий ютуғи (мураббий сифатида)

«Реал Мадрид» билан кетма-кет 3 та ЧЛ кубоги

Терма жамоанинг сўнгги натижаси

ЖЧда 4-ўрин (Яримфиналда Испанияга, 3-ўрин учун баҳсда Англияга бой берилган)

3. Франция терма жамоасининг ЖЧдаги натижаси ва янги мақсадлар

Эслатиб ўтамиз, Франция миллий жамоаси сўнгги Жаҳон чемпионатида яримфиналга қадар етиб бориб, бўлажак чемпион — Испания терма жамоасига имкониятни бой бериб қўйган эди. Учинчи ўрин учун кечган муросасиз баҳсда эса францияликлар Англия терма жамоасига мағлуб бўлиб, мусобақани 4-ўринда якунлаган эди.

Зинедин Зидан олдига қўйилган асосий вазифа — жамоани қайта шакллантириш, янги иқтидорларни таркибга интеграция қилиш ва Францияни яна жаҳон футболининг энг юқори чўққисига қайтаришдан иборат.

Зинедин Зиданнинг Франция терма жамоасига келиши халқаро футболда янги ва қизиқарли даврни бошлаб бермоқда.

Ушбу мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Зинедин Зидан Франция терма жамоаси билан 2030 йилги Жаҳон чемпионатида зафар қуна оладими? Ўз тахмин ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Зинедин ЗиданФранцияРеал МадридДидье ДешамФранция футбол федерацияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиРубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиБугун, 16:33Реал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаРеал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 15:50Челси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиЧелси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиБугун, 15:38Англия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиАнглия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиБугун, 14:58Ёзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаЁзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаБугун, 14:38Неймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этдиНеймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этдиБугун, 14:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди