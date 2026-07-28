Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!
Дунё футболи ва Франция спорт тарихининг афсонавий вакили Зинедин Зидан Франция миллий терма жамоасининг янги бош мураббийи этиб расман тайинланди. Бу ҳақда Франция футбол Федерацияси (FFF) ўзининг расмий сайтида эълон қилди.
Zamin.uz афсонавий мутахассиснинг янги лавозими, шартнома тафсилотлари ҳамда Франция терма жамоасида бошланаётган янги давр тафсилотларини тақдим этади.
1. Дешамнинг ўрнини эгаллаган афсона: 4 йиллик стратегик шартнома
Зинедин Зидан Франция терма жамоаси бош мураббийлиги лавозимида ўзининг кўп йиллик ватандоши ва собиқ жамоадоши Дидье Дешамни алмаштирди.
Аввалроқ хабар қилинганидек, Зиданнинг миллий жамоа билан тузган меҳнат шартномаси 2030 йилги Жаҳон чемпионатигача, яъни 4 йил муддатга мўлжалланган.
Франция футбол Федерациясининг расмий баёнотидан:
«Зинедин Зидан Франция миллий терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди. У билан 2030 йилги Жаҳон чемпионати якунига қадар мўлжалланган 4 йиллик шартнома имзоланди.»
2. «Реал Мадрид»даги рекордлар ва феноменал мураббийлик тажрибаси
Зинедин Зидан нафақат буюк футболчи, балки замонамизнинг энг муваффақиятли мураббийларидан бири сифатида ҳам донг таратган.
У Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи сифатида фаолият олиб бориб, футбол тарихида кетма-кет уч марта Чемпионлар Лигаси кубогини қўлга киритган ягона ва биринчи мураббийга айланган эди. Унинг тактик даҳоси ва юлдузли таркибни бошқариш қобилияти энди Франция миллий жамоаси хизматида бўлади.
Зинедин Зидан ва Франция терма жамоаси бўйича асосий фактлар
Аспект / Кўрсаткич
Тафсилотлар
Янги бош мураббий
Зинедин Зидан
Алмаштирилган мураббий
Дидье Дешам
Шартнома муддати
4 йил (2030 йилги ЖЧ якунигача)
Асосий ютуғи (мураббий сифатида)
«Реал Мадрид» билан кетма-кет 3 та ЧЛ кубоги
Терма жамоанинг сўнгги натижаси
ЖЧда 4-ўрин (Яримфиналда Испанияга, 3-ўрин учун баҳсда Англияга бой берилган)
3. Франция терма жамоасининг ЖЧдаги натижаси ва янги мақсадлар
Эслатиб ўтамиз, Франция миллий жамоаси сўнгги Жаҳон чемпионатида яримфиналга қадар етиб бориб, бўлажак чемпион — Испания терма жамоасига имкониятни бой бериб қўйган эди. Учинчи ўрин учун кечган муросасиз баҳсда эса францияликлар Англия терма жамоасига мағлуб бўлиб, мусобақани 4-ўринда якунлаган эди.
Зинедин Зидан олдига қўйилган асосий вазифа — жамоани қайта шакллантириш, янги иқтидорларни таркибга интеграция қилиш ва Францияни яна жаҳон футболининг энг юқори чўққисига қайтаришдан иборат.
Зинедин Зиданнинг Франция терма жамоасига келиши халқаро футболда янги ва қизиқарли даврни бошлаб бермоқда.
Ушбу мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Зинедин Зидан Франция терма жамоаси билан 2030 йилги Жаҳон чемпионатида зафар қуна оладими? Ўз тахмин ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…