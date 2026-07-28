Автомобил ойналари ҳайдовчини кузатишни бошлайди
Европада хавфсизлик талабларининг кучайиши автомобилсозлик саноатида янги босқични бошлаб берди. 2015-йилдан буён автоматик фавқулодда тормозлаш каби илғор ҳайдовчига ёрдам бериш тизимлари (ADAС) юқори беш юлдузли Эуро НКAP рейтингини олиш учун мажбурий талабга айланган эди. ixbt.com маълумотига кўра, 2026-йилги русумдаги автомобилларда ҳаракатланиш йўлагини сақлаш ва ҳатто тўлақонли қувиб ўтишга ёрдам бериш функциялари сезиларли даражада ривожлангани яққол кўзга ташланади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Транспорт воситаларини бошқаришга фаол аралашувчи технологиялар қаторига йўловчилар ҳолатини мониторинг қилиш (ОСМ) тизимлари ҳам қўшилди. Ушбу электрон ёрдамчи болалар борлигини аниқлаш, хавфсизлик камарини тақишни эслатиш ҳамда ҳайдовчининг мизғиб қолаётгани, чарчагани ёки диққати чалғиётганини фаол равишда кузатиб бориш имкониятига эга. Гарчи баъзи ҳайдовчилар бундай огоҳлантирувчи сигнал ва чироқларни ортиқча назорат деб ҳисобласа-да, Татчам Ресеарч маълумотлари хавфсизликни таъминлашда бу муҳим аҳамиятга эга эканини кўрсатади.
Ҳайдовчи хавфсизлигини таъминлашдаги статистик кўрсаткичларТатчам тадқиқотларига кўра, Буюк Британиядаги барча йўл-транспорт ҳодисаларининг 14,8 фоизида чалғиш ёки ҳушёрликнинг йўқолиши асосий сабаб сифатида қайд этилган. Ҳалокатли якунланган ЙТларда эса бу кўрсаткич 28 фоизгача ўсади. Айнан шунинг учун ҳам йўловчилар ҳолатини мониторинг қилиш тизими ҳайдовчилар ва йўловчиларнинг эътибори ҳамда ҳушёрлигини назорат қилишда асосий технологияга айланмоқда.
Ушбу технология бугунги кунда оммалашиб бораётган «қўл рулда эмас, кўз йўлда» тамойилига асосланган автоматлаштирилган бошқарув тизимлари (DCAС) учун ҳам пойдевор вазифасини бажаради. Бироқ мазкур тизимнинг имкониятлари фақатгина огоҳлантириш билан чекланиб қолмайди. Ўтган йили ЗФ компанияси камера ҳамда сенсорлар маълумотларини ўзаро уйғунлаштирувчи Лифетек тизимини намойиш этган эди.
Замонавий ойналар ва хавфсизлик ёстиқчаларининг мослашувиМазкур янги ишланма йўловчиларни табақалаш имконини бериб, хавфсизлик ёстиқчалари ҳамда камар тизимларининг ишлашини ҳар бир шахснинг ўтириш ҳолатига, унинг гавда тузилишига қараб мослаштиради. Йирик бутловчи қисмлар етказиб берувчи Магна компанияси ҳам Европа автоишлаб чиқарувчилардан бири билан ҳайдовчи ва йўловчиларни мониторинг қилиш дастури бўйича келишувга эришди.
Ушбу илғор технология бевосита орқа кўриниш ойнасига ўрнатилган бўлиб, шиша остидаги камера архитектураси автомобилнинг марказий компьютер тизимлари билан интеграция қилинган. Камера ҳайдовчининг боши, кўзи ва тана ҳаракатларини кузатиб, чарчоқ ҳамда диққат чалғишини аниқлайди. Тизим шунингдек, муайян йўловчиларни таниб олиш ва шахсий созламаларни фаоллаштириш учун ҳам фойдаланилиши мумкин.
…