Автомобил ойналари ҳайдовчини кузатишни бошлайди

·35·Авто
Автомобил ойналари ҳайдовчини кузатишни бошлайди

Европада хавфсизлик талабларининг кучайиши автомобилсозлик саноатида янги босқични бошлаб берди. 2015-йилдан буён автоматик фавқулодда тормозлаш каби илғор ҳайдовчига ёрдам бериш тизимлари (ADAС) юқори беш юлдузли Эуро НКAP рейтингини олиш учун мажбурий талабга айланган эди. ixbt.com маълумотига кўра, 2026-йилги русумдаги автомобилларда ҳаракатланиш йўлагини сақлаш ва ҳатто тўлақонли қувиб ўтишга ёрдам бериш функциялари сезиларли даражада ривожлангани яққол кўзга ташланади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Транспорт воситаларини бошқаришга фаол аралашувчи технологиялар қаторига йўловчилар ҳолатини мониторинг қилиш (ОСМ) тизимлари ҳам қўшилди. Ушбу электрон ёрдамчи болалар борлигини аниқлаш, хавфсизлик камарини тақишни эслатиш ҳамда ҳайдовчининг мизғиб қолаётгани, чарчагани ёки диққати чалғиётганини фаол равишда кузатиб бориш имкониятига эга. Гарчи баъзи ҳайдовчилар бундай огоҳлантирувчи сигнал ва чироқларни ортиқча назорат деб ҳисобласа-да, Татчам Ресеарч маълумотлари хавфсизликни таъминлашда бу муҳим аҳамиятга эга эканини кўрсатади.

Ҳайдовчи хавфсизлигини таъминлашдаги статистик кўрсаткичлар

Татчам тадқиқотларига кўра, Буюк Британиядаги барча йўл-транспорт ҳодисаларининг 14,8 фоизида чалғиш ёки ҳушёрликнинг йўқолиши асосий сабаб сифатида қайд этилган. Ҳалокатли якунланган ЙТларда эса бу кўрсаткич 28 фоизгача ўсади. Айнан шунинг учун ҳам йўловчилар ҳолатини мониторинг қилиш тизими ҳайдовчилар ва йўловчиларнинг эътибори ҳамда ҳушёрлигини назорат қилишда асосий технологияга айланмоқда.

Ушбу технология бугунги кунда оммалашиб бораётган «қўл рулда эмас, кўз йўлда» тамойилига асосланган автоматлаштирилган бошқарув тизимлари (DCAС) учун ҳам пойдевор вазифасини бажаради. Бироқ мазкур тизимнинг имкониятлари фақатгина огоҳлантириш билан чекланиб қолмайди. Ўтган йили ЗФ компанияси камера ҳамда сенсорлар маълумотларини ўзаро уйғунлаштирувчи Лифетек тизимини намойиш этган эди.

Замонавий ойналар ва хавфсизлик ёстиқчаларининг мослашуви

Мазкур янги ишланма йўловчиларни табақалаш имконини бериб, хавфсизлик ёстиқчалари ҳамда камар тизимларининг ишлашини ҳар бир шахснинг ўтириш ҳолатига, унинг гавда тузилишига қараб мослаштиради. Йирик бутловчи қисмлар етказиб берувчи Магна компанияси ҳам Европа автоишлаб чиқарувчилардан бири билан ҳайдовчи ва йўловчиларни мониторинг қилиш дастури бўйича келишувга эришди.

Ушбу илғор технология бевосита орқа кўриниш ойнасига ўрнатилган бўлиб, шиша остидаги камера архитектураси автомобилнинг марказий компьютер тизимлари билан интеграция қилинган. Камера ҳайдовчининг боши, кўзи ва тана ҳаракатларини кузатиб, чарчоқ ҳамда диққат чалғишини аниқлайди. Тизим шунингдек, муайян йўловчиларни таниб олиш ва шахсий созламаларни фаоллаштириш учун ҳам фойдаланилиши мумкин.

АвтомобилХавфсизликТехнологияЯнгиликларТранспорт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси янги Skyномад йўлтанламасини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Skyномад йўлтанламасини тақдим этдиБугун, 15:20Porsche’да кескин инқироз: Компания 9 400 иш ўрнини қисқартирмоқдаPorsche’да кескин инқироз: Компания 9 400 иш ўрнини қисқартирмоқдаБугун, 12:13Хитойнинг СК-01 электромобили Буюк Британия бозорига чиқадиХитойнинг СК-01 электромобили Буюк Британия бозорига чиқадиБугун, 11:23Geely компанияси Zeekr 9X асосидаги янги роботакси синовларини бошладиGeely компанияси Zeekr 9X асосидаги янги роботакси синовларини бошладиКеча, 22:20Avito Авто ёқилғи нархлари ва мавжудлигини кўрсатувчи харитани ишга туширдиAvito Авто ёқилғи нархлари ва мавжудлигини кўрсатувчи харитани ишга туширдиКеча, 18:54Афсонавий Mercedes G-Class Кабриолет модели қарийб ўн йиллик танаффусдан кейин қайтмоқдаАфсонавий Mercedes G-Class Кабриолет модели қарийб ўн йиллик танаффусдан кейин қайтмоқдаКеча, 17:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан