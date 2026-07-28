Отабек Маҳкамов "Гарри Поттер" юлдузи билан учрашди ва миллий совға тақдим этди (видео)

·96·Маданият
Отабек Маҳкамов "Гарри Поттер" юлдузи билан учрашди ва миллий совға тақдим этди (видео)

Актёр, ҳуқуқшунос ва блогер Отабек Маҳкамов бир неча кун аввал Instagram саҳифасида мухлисларини қувонтирган видеони эълон қилди. Унда у дунёга машҳур "Гарри Поттер" фильмлари орқали танилган британиялик актёр Дэниэл Рэдклифф билан учрашгани акс этган.

Маҳкамов видеони айнан Дэниэл Рэдклиффнинг туғилган куни муносабати билан эълон қилиб, актёрни самимий табриклайди ҳамда Ўзбекистондан олиб борган миллий эсдалик совғасини топширади. Суҳбат давомида Рэдклифф ҳам аввалги учрашувда Отабек Маҳкамов ҳадя қилган китоб учун ўз миннатдорлигини изҳор этади. Учрашув якунида улар эсдалик учун биргаликда суратга тушишади.

Отабек Маҳкамов видеога ёзган изоҳида ушбу лавҳани аввал ҳеч қаерда эълон қилмаганини таъкидлаган.

"Бугун севимли актёрим, "Гарри Поттер" фильми орқали бутун дунёга танилган Дэниэл Рэдклиффнинг туғилган куни.

Шу муносабат билан ҳали ҳеч қаерда жойламаган видеони сизлар билан бўлишяпман. Бу учрашувда унга Ўзбекистондан миллий эсдалик совғасини топширдим. У эса аввалги учрашувимизда совға қилган китобим учун самимий миннатдорчилик билдирди.

Ҳар сафар дунё машҳурлари билан учрашганимда уларга Ўзбекистонни эслатадиган совға тақдим этишга ҳаракат қиламан.

Менимча, юртимизни ва унинг маданиятини дунёга танитишнинг энг яхши йўлларидан бири ҳам шу.

Туғилган кунингиз билан, Дэниэл!" — деб ёзади Маҳкамов.

Мазкур видео қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди. Мухлислар Отабек Маҳкамовнинг Ўзбекистон маданиятини халқаро миқёсда тарғиб қилишга интилаётганини олқишлаб, Дэниэл Рэдклифф билан бўлган самимий учрашувни илиқ фикрлар билан қарши олишмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Дэниэл Рэдклифф 1989 йил 23 июль куни таваллуд топган. У бу йил 37 ёшни қаршилади.

Отабек МахкамовДэниел РэдклиффЎзбекистонГарри ПоттерИнстаграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дилфуза Исмоилова: "Зўр характер ўрганиб олдим" (видео)Дилфуза Исмоилова: "Зўр характер ўрганиб олдим" (видео)Бугун, 09:19"Яна қайтишни истайдиган шаҳар": Райҳоннинг Франкфурт саёҳатидан янги лавҳалар"Яна қайтишни истайдиган шаҳар": Райҳоннинг Франкфурт саёҳатидан янги лавҳаларБугун, 04:29Кристофер Ноланнинг "Одиссея" фильми икки ҳафтада 640 миллион доллар даромад олдиКристофер Ноланнинг "Одиссея" фильми икки ҳафтада 640 миллион доллар даромад олдиБугун, 04:24Асл исми Зилола бўлган гўзал хонанда Шаҳзоданинг бугун туғилган куни!Асл исми Зилола бўлган гўзал хонанда Шаҳзоданинг бугун туғилган куни!Бугун, 04:04Криштиану Роналду сериалга кирди: у қандай ролда кўринади?Криштиану Роналду сериалга кирди: у қандай ролда кўринади?Кеча, 22:54Индира Мифтаҳованинг туғилган кунидан ёрқин лавҳалар тарқалди (видео)Индира Мифтаҳованинг туғилган кунидан ёрқин лавҳалар тарқалди (видео)Кеча, 22:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида