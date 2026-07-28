Росатом 25 йил хизмат қиладиган композит бекатни тақдим этди
Росатом давлат корпорациясига қарашли «Марказий Полимер Композитлари» МЧЖ узоқ муддатли фойдаланишга мўлжалланган ҳамда «Ақлли шаҳар» концепциясига тўлиқ мос келувчи замонавий композит автобус бекатини ишлаб чиқди. Ушбу инновацион конструкция ўзининг мустаҳкамлиги ва техник имкониятлари билан шаҳар инфратузилмасини яхшилашда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Росатом матбуот хизмати тарқатган маълумотларга кўра, янги бекат коррозияга ва ҳароратнинг кескин ўзгаришларига юқори даражада чидамлилиги билан ажралиб туради. Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур маҳсулотнинг хизмат муддати камида 25 йилни ташкил этади, бу эса шаҳарлар учун узоқ муддатли иқтисодий самарадорликни таъминлайди.
Замонавий технологиялар ва қулайликларИнфратузилма объектининг конструкцияси нафақат мустаҳкамлик, балки йўловчилар учун юқори дараждаги қулайликларни ҳам назарда тутади. Хусусан, бекатни электрон ахборот тахтаси, видеокузатув тизими ва сиmsиз Wi-Fi тармоғи билан жиҳозлаш имконияти мавжуд.
Шунингдек, шаҳарликлар мобил қурилмаларини қувватлантириши учун USB ҳамда Тйпе-К портларидан фойдаланишлари мумкин бўлади. Фавқулодда вазиятлар учун махсус алоқа тугмаси, совуқ кунларда исишни таъминловчи инфрақизил иситгичлар ва экологик тоза энергия манбаи бўлган қуёш панеллари ҳам лойиҳага киритилган.
Ўрнатиш қулайлиги ва мослашувчанликИшлаб чиқарувчининг таъкидлашича, янги композит ечим паст оғирлиги ва ўрнатиш жараёнининг соддалиги билан ҳам эътиборни тортади. Бу эса шаҳарнинг исталган нуқтасида конструкцияни тезкор равишда қисқа муддатда ўрнатиш имконини беради.
Қайд этилишича, мазкур бекатлар маълум бир ҳудуд ва регионнинг иқлимий ҳамда функционал эҳтиёжларига мослаштирилиши мумкин. Бундай ёндашув шаҳарсозликда замонавий архитектура ва энергия самарадорлигини ошириш борасидаги глобал тенденцияларга мос келади.
…