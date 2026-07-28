Росатом 25 йил хизмат қиладиган композит бекатни тақдим этди

·42·Техно
Росатом 25 йил хизмат қиладиган композит бекатни тақдим этди

Росатом давлат корпорациясига қарашли «Марказий Полимер Композитлари» МЧЖ узоқ муддатли фойдаланишга мўлжалланган ҳамда «Ақлли шаҳар» концепциясига тўлиқ мос келувчи замонавий композит автобус бекатини ишлаб чиқди. Ушбу инновацион конструкция ўзининг мустаҳкамлиги ва техник имкониятлари билан шаҳар инфратузилмасини яхшилашда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Росатом матбуот хизмати тарқатган маълумотларга кўра, янги бекат коррозияга ва ҳароратнинг кескин ўзгаришларига юқори даражада чидамлилиги билан ажралиб туради. Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур маҳсулотнинг хизмат муддати камида 25 йилни ташкил этади, бу эса шаҳарлар учун узоқ муддатли иқтисодий самарадорликни таъминлайди.

Замонавий технологиялар ва қулайликлар

Инфратузилма объектининг конструкцияси нафақат мустаҳкамлик, балки йўловчилар учун юқори дараждаги қулайликларни ҳам назарда тутади. Хусусан, бекатни электрон ахборот тахтаси, видеокузатув тизими ва сиmsиз Wi-Fi тармоғи билан жиҳозлаш имконияти мавжуд.

Шунингдек, шаҳарликлар мобил қурилмаларини қувватлантириши учун USB ҳамда Тйпе-К портларидан фойдаланишлари мумкин бўлади. Фавқулодда вазиятлар учун махсус алоқа тугмаси, совуқ кунларда исишни таъминловчи инфрақизил иситгичлар ва экологик тоза энергия манбаи бўлган қуёш панеллари ҳам лойиҳага киритилган.

Ўрнатиш қулайлиги ва мослашувчанлик

Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, янги композит ечим паст оғирлиги ва ўрнатиш жараёнининг соддалиги билан ҳам эътиборни тортади. Бу эса шаҳарнинг исталган нуқтасида конструкцияни тезкор равишда қисқа муддатда ўрнатиш имконини беради.

Қайд этилишича, мазкур бекатлар маълум бир ҳудуд ва регионнинг иқлимий ҳамда функционал эҳтиёжларига мослаштирилиши мумкин. Бундай ёндашув шаҳарсозликда замонавий архитектура ва энергия самарадорлигини ошириш борасидаги глобал тенденцияларга мос келади.

РосатомКомпозит материалларАқлли шаҳарШаҳар инфратузилмасиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АСРокк компанияси янги AMD Radeon RX 9050 видео-картасини тақдим этдиАСРокк компанияси янги AMD Radeon RX 9050 видео-картасини тақдим этдиБугун, 16:29Xiaomi уч ой қувват талаб қилмайдиган арзон электр бритвасини чиқардиXiaomi уч ой қувват талаб қилмайдиган арзон электр бритвасини чиқардиБугун, 15:54Хитой ўзининг иммерсион ДУВ-литографларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиХитой ўзининг иммерсион ДУВ-литографларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиБугун, 14:26Boeing 737 МАХ самолётларида янги хавфсизлик муаммоси аниқландиBoeing 737 МАХ самолётларида янги хавфсизлик муаммоси аниқландиБугун, 13:56ҲМД компанияси афсонавий Аша қаторини янги смартфон билан қайтармоқдаҲМД компанияси афсонавий Аша қаторини янги смартфон билан қайтармоқдаБугун, 13:28Баиду ва Lyft Лондонда автоном таксиларни синовдан ўтказишни бошладиБаиду ва Lyft Лондонда автоном таксиларни синовдан ўтказишни бошладиБугун, 13:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб