Мбаппе бутсаларини михга илганидан сўнг нима иш қилишини очиқлади
Дунё футболининг энг ёрқин юлдузларидан бири, «Реал Мадрид» ва Франция терма жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе футболчилик фаолиятини якунлаганидан сўнг қайси соҳада иш юритиши ва нега мураббий бўлишни хоҳламаслиги ҳақида очиқ-ойдин гапирди.
Zamin.uz машҳур футболчининг келажакдаги режалари, бизнесдаги муваффақиятлари ва мураббийлик ҳақидаги мулоҳазалари ўрин олган шов-шувли баёнотини тақдим этади.
1. «Буюк футболчи бўлиш — яхши мураббий бўлишни англатмайди»
Мбаппенинг таъкидлашича, майдондаги буюклик автомат равишда мураббийликдаги муваффақиятни кафолатламайди. У фаолиятини тугатгач, асло мураббийлик соҳасини танламаслигини қатъий таъкидлади.
Франциялик юлдуз кўплаб буюк футболчиларнинг мураббийликда кутилган натижани кўрсата олмаганини ва бунинг сабаби футболни билмаслик эмас, балки психология ва мулоқот маҳорати эканини тушунтирди.
Килиан Мбаппенинг самимий эътирофидан:
«Фаолиятимни тугатганимдан кейин мураббийлик қилиш?! Йўқ, аниқ мураббийлик қилмайман. Мураббийлик умуман бошқа иш, сизнинг яхши футболчи бўлишингиз, мураббийликни ҳам эплашингизни англатмайди.
Қанчадан-қанча буюк футболчилар мураббийликда ўртача даражага тушиб қолганини кўрдим — бу уларнинг футболни тушунмасликларидан эмас, балки ҳар бир инсон билан тўғри мулоқот қила олиш қобилиятидандир. Мураббийлик жуда қийин иш.»
2. Бизнесдаги муваффақият ва президентлик ҳақидаги ҳазил
Килиан Мбаппе келажакда асосий эътиборини ўз бизнес лойиҳаларига қаратишини билдирди. Бундан ташқари, у яқинларининг таклифи ҳамда сиёсат ҳақидаги саволга ҳам ҳазил-мутойиба билан муносабат билдирди.
Бизнес ва инвестициялар: «Бизнесларим яхши юриб турибди, шу соҳадан кетсам керак», — дейди ҳужумчи.
Президентлик амбициялари: «Дўстларим президентликка номзодимни қўйишим кераклигини айтишади, аммо бундай ишлар режаларимда йўқ, мени шундоқ ҳам етарлича ёмон кўришади», — дея қўшимча қилди Мбаппе.
Килиан Мбаппенинг баёноти ва келажак режалари бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Спортчи
Мураббийлик бўйича позицияси
Қатъий равишда «Йўқ» (Мураббий бўлмайди)
Асосий сабаби
Мураббийлик — психология ва мулоқотни талаб қилувчи мураккаб соҳа
Келажакдаги асосий соҳаси
Тадбиркорлик ва бизнес лойиҳалари
Сиёсат / Президентлик
Режада йўқ («Мени шундоқ ҳам етарлича ёмон кўришади»)
Килиан Мбаппенинг футболдан кейинги ҳаёт ҳақидаги реал ва очиқ-один фикрлари миллионлаб мухлислар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Ушбу қизиқарли мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Мбаппе келажакда яхши мураббий бўла олармиди ва у бизнес соҳасида ҳам футболдагидек зафар қуча оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…