Мбаппе бутсаларини михга илганидан сўнг нима иш қилишини очиқлади

·85·Дунё
Мбаппе бутсаларини михга илганидан сўнг нима иш қилишини очиқлади

Дунё футболининг энг ёрқин юлдузларидан бири, «Реал Мадрид» ва Франция терма жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе футболчилик фаолиятини якунлаганидан сўнг қайси соҳада иш юритиши ва нега мураббий бўлишни хоҳламаслиги ҳақида очиқ-ойдин гапирди.

Zamin.uz машҳур футболчининг келажакдаги режалари, бизнесдаги муваффақиятлари ва мураббийлик ҳақидаги мулоҳазалари ўрин олган шов-шувли баёнотини тақдим этади.

1. «Буюк футболчи бўлиш — яхши мураббий бўлишни англатмайди»

Мбаппенинг таъкидлашича, майдондаги буюклик автомат равишда мураббийликдаги муваффақиятни кафолатламайди. У фаолиятини тугатгач, асло мураббийлик соҳасини танламаслигини қатъий таъкидлади.

Франциялик юлдуз кўплаб буюк футболчиларнинг мураббийликда кутилган натижани кўрсата олмаганини ва бунинг сабаби футболни билмаслик эмас, балки психология ва мулоқот маҳорати эканини тушунтирди.

Килиан Мбаппенинг самимий эътирофидан:

«Фаолиятимни тугатганимдан кейин мураббийлик қилиш?! Йўқ, аниқ мураббийлик қилмайман. Мураббийлик умуман бошқа иш, сизнинг яхши футболчи бўлишингиз, мураббийликни ҳам эплашингизни англатмайди.

Қанчадан-қанча буюк футболчилар мураббийликда ўртача даражага тушиб қолганини кўрдим — бу уларнинг футболни тушунмасликларидан эмас, балки ҳар бир инсон билан тўғри мулоқот қила олиш қобилиятидандир. Мураббийлик жуда қийин иш.»

2. Бизнесдаги муваффақият ва президентлик ҳақидаги ҳазил

Килиан Мбаппе келажакда асосий эътиборини ўз бизнес лойиҳаларига қаратишини билдирди. Бундан ташқари, у яқинларининг таклифи ҳамда сиёсат ҳақидаги саволга ҳам ҳазил-мутойиба билан муносабат билдирди.

  • Бизнес ва инвестициялар: «Бизнесларим яхши юриб турибди, шу соҳадан кетсам керак», — дейди ҳужумчи.

  • Президентлик амбициялари: «Дўстларим президентликка номзодимни қўйишим кераклигини айтишади, аммо бундай ишлар режаларимда йўқ, мени шундоқ ҳам етарлича ёмон кўришади», — дея қўшимча қилди Мбаппе.

Килиан Мбаппенинг баёноти ва келажак режалари бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Спортчи

Килиан Мбаппе

Мураббийлик бўйича позицияси

Қатъий равишда «Йўқ» (Мураббий бўлмайди)

Асосий сабаби

Мураббийлик — психология ва мулоқотни талаб қилувчи мураккаб соҳа

Келажакдаги асосий соҳаси

Тадбиркорлик ва бизнес лойиҳалари

Сиёсат / Президентлик

Режада йўқ («Мени шундоқ ҳам етарлича ёмон кўришади»)

Килиан Мбаппенинг футболдан кейинги ҳаёт ҳақидаги реал ва очиқ-один фикрлари миллионлаб мухлислар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Ушбу қизиқарли мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Мбаппе келажакда яхши мураббий бўла олармиди ва у бизнес соҳасида ҳам футболдагидек зафар қуча оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Килиан МбаппеРеал МадридФранцияЗамин
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда офатлар пайтида яна бир хавф кучайди: AI сохта видеолариХитойда офатлар пайтида яна бир хавф кучайди: AI сохта видеолариБугун, 16:11Франция осмонида илк бор ноёб “оловли булутлар” кузатилдиФранция осмонида илк бор ноёб “оловли булутлар” кузатилдиБугун, 15:49Дубай шаҳзодаси "уй бекаси" атамасини ўзгартиришни таклиф қилдиДубай шаҳзодаси "уй бекаси" атамасини ўзгартиришни таклиф қилдиБугун, 15:48Ҳиндистонда 4 ёшли қизалоқ 12-қаватдан қулаб ҳалок бўлди (видео)Ҳиндистонда 4 ёшли қизалоқ 12-қаватдан қулаб ҳалок бўлди (видео)Бугун, 15:38Қирғоққа чиққан дельфин сайёҳлар сабаб нобуд бўлдиҚирғоққа чиққан дельфин сайёҳлар сабаб нобуд бўлдиБугун, 15:13Педро Санчес Ғазолик болаларнинг суратига таъсирли жавоб қайтардиПедро Санчес Ғазолик болаларнинг суратига таъсирли жавоб қайтардиБугун, 14:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда