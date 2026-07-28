Xiaomi уч ой қувват талаб қилмайдиган арзон электр бритвасини чиқарди

·43·Техно
Xiaomi уч ой қувват талаб қилмайдиган арзон электр бритвасини чиқарди

Xiaomi корпорацияси ўзининг Mijia экотизими остида янги авлод электр бритвасини савдога чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, замонавий технологиялар ва юқори автономликни ўзида мужассам этган ушбу гаджет харидорларга атиги 30 АҚШ долларига баҳоланган арзон нархда таклиф этилмоқда ва кундалик парвариш бозорида жиддий қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирча янги қурилма фақат Хитой бозорида сотувга чиққан бўлиб, унинг тавсия этилган бошланғич нархи 249 юан (тахминан 37 доллар) этиб белгиланган. Бироқ махсус акциялар доирасида илк харидорлар ушбу қулай воситани 199,75 юан, яни тахминан 30 АҚШ долларига харид қилишлари мумкинлиги эълон қилинди.

Илғор конструкция ва юқори унумдорлик

Mijia линиясининг янги вакили ўзига хос инновацион конструкцияга эга бўлди. Хусусан, қурилма ҳалқали ушлаб туриш тизими ҳамда пичоқларнинг тўлқинсимон тузилишига эга қўшалоқ тўр билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, бундай технологик ечим соқол олиш жараёнида ўтказиб юборилган туклар сонини сезиларли даражада камайтиради ва уларнинг терига ёпишиб қолиши ёки қисилиб қолиш эҳтимолини йўққа чиқаради.

Қурилманинг асосий юраги юқори тезликда ишловчи мотор ҳисобланади. У дақиқасига 5 миллион мартагача айланиш тезлигини таъминлай олади. Шунингдек, мотор соқолнинг қалинлиги ва зичлигига қараб қувватни автоматик равишда ақлли бошқариш функциясини ҳам қўллаб-қувватлайди.

Сувдан ҳимоя ва рекорд даражадаги автономлик

Замонавий фойдаланувчилар қулайлигини инобатга олган ҳолда, электр бритванинг корпуси IPX7 намликдан ҳимоя стандарти билан таъминланган. Бу эса фойдаланишдан кейин қурилмани тўғридан-тўғри оқаётган сув остида осонгина ювиб тозалаш имконини беради. Қувват олиш учун эса оммабоп USB Тйпе-К порти танланган бўлиб, батареяни тўлиқ тўлдириш учун тахминан икки соат вақт кетади.

Мазкур гаджетнинг энг асосий устунлиги унинг ўта юқори автономлигидир. Xiaomi маълумотларига кўра, ўрнатилган аккумулятор сиғими қурилмадан қўшимча қувват олмасдан туриб нақ 90 кунгача узлуксиз фойдаланиш имконини беради. Харидорлар учун қурилма учта жозибали рангда — кулранг, ҳаворанг ва кумушранг кўринишда тақдим этилмоқда.

XiaomiЭлектр бритваMijiaГаджетларЯнги технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АСРокк компанияси янги AMD Radeon RX 9050 видео-картасини тақдим этдиАСРокк компанияси янги AMD Radeon RX 9050 видео-картасини тақдим этдиБугун, 16:29Росатом 25 йил хизмат қиладиган композит бекатни тақдим этдиРосатом 25 йил хизмат қиладиган композит бекатни тақдим этдиБугун, 14:54Хитой ўзининг иммерсион ДУВ-литографларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиХитой ўзининг иммерсион ДУВ-литографларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиБугун, 14:26Boeing 737 МАХ самолётларида янги хавфсизлик муаммоси аниқландиBoeing 737 МАХ самолётларида янги хавфсизлик муаммоси аниқландиБугун, 13:56ҲМД компанияси афсонавий Аша қаторини янги смартфон билан қайтармоқдаҲМД компанияси афсонавий Аша қаторини янги смартфон билан қайтармоқдаБугун, 13:28Баиду ва Lyft Лондонда автоном таксиларни синовдан ўтказишни бошладиБаиду ва Lyft Лондонда автоном таксиларни синовдан ўтказишни бошладиБугун, 13:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб