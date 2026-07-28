Xiaomi уч ой қувват талаб қилмайдиган арзон электр бритвасини чиқарди
Xiaomi корпорацияси ўзининг Mijia экотизими остида янги авлод электр бритвасини савдога чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, замонавий технологиялар ва юқори автономликни ўзида мужассам этган ушбу гаджет харидорларга атиги 30 АҚШ долларига баҳоланган арзон нархда таклиф этилмоқда ва кундалик парвариш бозорида жиддий қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирча янги қурилма фақат Хитой бозорида сотувга чиққан бўлиб, унинг тавсия этилган бошланғич нархи 249 юан (тахминан 37 доллар) этиб белгиланган. Бироқ махсус акциялар доирасида илк харидорлар ушбу қулай воситани 199,75 юан, яни тахминан 30 АҚШ долларига харид қилишлари мумкинлиги эълон қилинди.
Илғор конструкция ва юқори унумдорликMijia линиясининг янги вакили ўзига хос инновацион конструкцияга эга бўлди. Хусусан, қурилма ҳалқали ушлаб туриш тизими ҳамда пичоқларнинг тўлқинсимон тузилишига эга қўшалоқ тўр билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, бундай технологик ечим соқол олиш жараёнида ўтказиб юборилган туклар сонини сезиларли даражада камайтиради ва уларнинг терига ёпишиб қолиши ёки қисилиб қолиш эҳтимолини йўққа чиқаради.
Қурилманинг асосий юраги юқори тезликда ишловчи мотор ҳисобланади. У дақиқасига 5 миллион мартагача айланиш тезлигини таъминлай олади. Шунингдек, мотор соқолнинг қалинлиги ва зичлигига қараб қувватни автоматик равишда ақлли бошқариш функциясини ҳам қўллаб-қувватлайди.
Сувдан ҳимоя ва рекорд даражадаги автономликЗамонавий фойдаланувчилар қулайлигини инобатга олган ҳолда, электр бритванинг корпуси IPX7 намликдан ҳимоя стандарти билан таъминланган. Бу эса фойдаланишдан кейин қурилмани тўғридан-тўғри оқаётган сув остида осонгина ювиб тозалаш имконини беради. Қувват олиш учун эса оммабоп USB Тйпе-К порти танланган бўлиб, батареяни тўлиқ тўлдириш учун тахминан икки соат вақт кетади.
Мазкур гаджетнинг энг асосий устунлиги унинг ўта юқори автономлигидир. Xiaomi маълумотларига кўра, ўрнатилган аккумулятор сиғими қурилмадан қўшимча қувват олмасдан туриб нақ 90 кунгача узлуксиз фойдаланиш имконини беради. Харидорлар учун қурилма учта жозибали рангда — кулранг, ҳаворанг ва кумушранг кўринишда тақдим этилмоқда.
…