Рубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирди
Милан жамоасининг бош мураббийи Рубен Аморим қанот ҳужумчиси Рафаел Леаонинг келажаги борасида тўхталиб ўтди. Sport Медиасет хабарига кўра, футболчи атрофидаги трансфер миш-мишлари ва Fenerbahce клубининг расмий таклифи жамоатчилик эътиборини тортиб келмоқда, бироқ мутахассис ҳар доим жамоа манфаатлари биринчи ўринда туришини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда Россонери мавсумолди тайёргарлигининг иккинчи босқичи учун Австралиянинг Перт шаҳрига етиб келди. Жамоа ёпиқ эшиклар ортида Перт Глорй клубига қарши ўртоқлик ўйинини ўтказиши режалаштирилган. Рафаел Леао эса Жаҳон чемпионатидан қайтгач, Австралиядаги таркибга қўшилиши кутилмоқда.
Туркия гранди Fenerbahce футболчи учун умумий қиймати 42 миллион еврогача бўлган таклифни илгари сургани айтилмоқда. Ушбу таклиф дастлабки 5 миллион евролик ижара ҳақи, келаси ёзда 35 миллион евро эвазига сотиб мажбуриятини ва 2 миллион евро бонусларни ўз ичига олади. Бироқ Милан раҳбарияти футболчини фақат тўғридан-тўғри 50 миллион евро эвазига сотишга тайёр ва ижарага бериш вариантини қатъиян рад этмоқда.
Молиявий талаблар ва трансфер сиёсатиДжанлука Димарзио маълумотига кўра, матбуот анжуманида сўз олган Рубен Аморим шахсий вазиятлар жамоавий тайёргарликка халақит бермаслигини очиқ айтди. Унинг сўзларига кўра, ҳар қандай ҳолатда ҳам жамоа ҳар қандай индивидуал футболдан устун туради ва вазият ўзгармагунча футболчи клуби шарафини ҳимоя қилади.
Аморим ўз баёнотида қуйидагиларни таъкидлади: “У ўзгариш содир бўлгунга қадар бизнинг ўйинчимиз, жамоа биринчи ўринда туради. Бу унчалик мураккаб эмас, мен учун жамоа энг муҳими. Мен Рафаел, Гонсалу Ramуш, Алексис Салемакерс ва ЖЧдан қайтаётган барча ўйинчилар билан гаплашиб, нима қилишимизни тушунтираман”.
Италия клуби ёзги трансфер ойнасида аллақачон 100 миллион евродан ортиқ маблағ сарфлаб, Гонсалу Ramуш ва Марио Гилани ўз сафига қўшиб олди. Шу боис, Милан таркибни янада кучайтириш ва молиявий мувозанатни сақлаш учун янги маблағларга муҳтож бўлиб турибди.
…