Рубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирди

·0·Спорт
Рубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирди

Милан жамоасининг бош мураббийи Рубен Аморим қанот ҳужумчиси Рафаел Леаонинг келажаги борасида тўхталиб ўтди. Sport Медиасет хабарига кўра, футболчи атрофидаги трансфер миш-мишлари ва Fenerbahce клубининг расмий таклифи жамоатчилик эътиборини тортиб келмоқда, бироқ мутахассис ҳар доим жамоа манфаатлари биринчи ўринда туришини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Россонери мавсумолди тайёргарлигининг иккинчи босқичи учун Австралиянинг Перт шаҳрига етиб келди. Жамоа ёпиқ эшиклар ортида Перт Глорй клубига қарши ўртоқлик ўйинини ўтказиши режалаштирилган. Рафаел Леао эса Жаҳон чемпионатидан қайтгач, Австралиядаги таркибга қўшилиши кутилмоқда.

Туркия гранди Fenerbahce футболчи учун умумий қиймати 42 миллион еврогача бўлган таклифни илгари сургани айтилмоқда. Ушбу таклиф дастлабки 5 миллион евролик ижара ҳақи, келаси ёзда 35 миллион евро эвазига сотиб мажбуриятини ва 2 миллион евро бонусларни ўз ичига олади. Бироқ Милан раҳбарияти футболчини фақат тўғридан-тўғри 50 миллион евро эвазига сотишга тайёр ва ижарага бериш вариантини қатъиян рад этмоқда.

Молиявий талаблар ва трансфер сиёсати

Джанлука Димарзио маълумотига кўра, матбуот анжуманида сўз олган Рубен Аморим шахсий вазиятлар жамоавий тайёргарликка халақит бермаслигини очиқ айтди. Унинг сўзларига кўра, ҳар қандай ҳолатда ҳам жамоа ҳар қандай индивидуал футболдан устун туради ва вазият ўзгармагунча футболчи клуби шарафини ҳимоя қилади.

Аморим ўз баёнотида қуйидагиларни таъкидлади: “У ўзгариш содир бўлгунга қадар бизнинг ўйинчимиз, жамоа биринчи ўринда туради. Бу унчалик мураккаб эмас, мен учун жамоа энг муҳими. Мен Рафаел, Гонсалу Ramуш, Алексис Салемакерс ва ЖЧдан қайтаётган барча ўйинчилар билан гаплашиб, нима қилишимизни тушунтираман”.

Италия клуби ёзги трансфер ойнасида аллақачон 100 миллион евродан ортиқ маблағ сарфлаб, Гонсалу Ramуш ва Марио Гилани ўз сафига қўшиб олди. Шу боис, Милан таркибни янада кучайтириш ва молиявий мувозанатни сақлаш учун янги маблағларга муҳтож бўлиб турибди.

МиланРубен АморимРафаел ЛеаоFenerbahceИталия А серияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаРеал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 15:50Челси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиЧелси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиБугун, 15:38Англия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиАнглия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиБугун, 14:58Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Бугун, 14:42Ёзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаЁзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаБугун, 14:38Неймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этдиНеймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этдиБугун, 14:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди