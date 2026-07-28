Тошкентда жинсий эксплуатация билан шуғулланган гуруҳ қўлга олинди
Тошкент шаҳрида ўтказилган тезкор тадбир давомида спа-салон кўринишида фаолият юритиб, қизларни жинсий эксплуатацияга жалб қилгани айтилаётган жиноий гуруҳ фаолиятига чек қўйилди. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар гумондорларни 320 доллар ва 6 миллион 250 минг сўм пулни олаётган вақтида ашёвий далиллар билан қўлга олган.
Дастлабки тергов маълумотларига кўра, гумондорлар қизларни юқори маошли иш ваъдаси билан ишга таклиф қилган. Кейинчалик эса уларни салон ҳудудида мажбуран ушлаб туриб, интим хизмат кўрсатишга ундагани аниқланган.
Шунингдек, бундай фаолиятни рад этган ёки қаршилик кўрсатган қизларга нисбатан босим ва зўравонлик ишлатилгани қайд этилмоқда. Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан жиноят иши доирасида тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар воқеанинг барча тафсилотларини аниқлаш устида ишламоқда.
…