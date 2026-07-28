Тошкентда жинсий эксплуатация билан шуғулланган гуруҳ қўлга олинди

·54·Жамият
Тошкентда жинсий эксплуатация билан шуғулланган гуруҳ қўлга олинди

Тошкент шаҳрида ўтказилган тезкор тадбир давомида спа-салон кўринишида фаолият юритиб, қизларни жинсий эксплуатацияга жалб қилгани айтилаётган жиноий гуруҳ фаолиятига чек қўйилди. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар гумондорларни 320 доллар ва 6 миллион 250 минг сўм пулни олаётган вақтида ашёвий далиллар билан қўлга олган.

Дастлабки тергов маълумотларига кўра, гумондорлар қизларни юқори маошли иш ваъдаси билан ишга таклиф қилган. Кейинчалик эса уларни салон ҳудудида мажбуран ушлаб туриб, интим хизмат кўрсатишга ундагани аниқланган.

Шунингдек, бундай фаолиятни рад этган ёки қаршилик кўрсатган қизларга нисбатан босим ва зўравонлик ишлатилгани қайд этилмоқда. Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан жиноят иши доирасида тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар воқеанинг барча тафсилотларини аниқлаш устида ишламоқда.

Тошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда Хитойнинг “сунъий тухумлари” топилганми? Хитой тухумлари ҳақидаги миш-мишга аниқлик киритилдиЎзбекистонда Хитойнинг “сунъий тухумлари” топилганми? Хитой тухумлари ҳақидаги миш-мишга аниқлик киритилдиБугун, 12:34Сурхондарёдаги мудҳиш ҳодиса бўйича шокка солувчи қўшимча тафсилотларСурхондарёдаги мудҳиш ҳодиса бўйича шокка солувчи қўшимча тафсилотларБугун, 11:5310 йилдан сўнг туғилган кунида ўғли билан учрашган она барчани йиғлатди (видео)10 йилдан сўнг туғилган кунида ўғли билан учрашган она барчани йиғлатди (видео)Бугун, 11:47Сурхондарёда ота 9 ёшли қизини тезак ейишга мажбур қилди (видео)Сурхондарёда ота 9 ёшли қизини тезак ейишга мажбур қилди (видео)Бугун, 11:11Ота 9 ёшли қизига мажбурлаб гўнг едиргани айтилмоқда (видео)Ота 9 ёшли қизига мажбурлаб гўнг едиргани айтилмоқда (видео)Кеча, 23:50Ижтимоий тармоқларда қизни аёвсиз калтаклаган йигит видеоси тарқалдиИжтимоий тармоқларда қизни аёвсиз калтаклаган йигит видеоси тарқалдиКеча, 23:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди