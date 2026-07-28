Реал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқда
ESPN хабар беришича, Реал Мадрид жамоаси бош мураббий лавозимига тайинланган Жозе Моуринью қўл остида таркибни сезиларли даражада тозалаш ва кучайтириш ишларини бошлаб юборди. Мавсуmsиз якунланган йилдан сўнг туб ўзгаришларга қўл урган Испания гранди ҳужум чизиғини тартибга солиш мақсадида ёш иқтидорлар Эндрик ёки Гонсало Гарсияни ижаринга бериш вариантини кўриб чиқмоқда. Айни пайтда клуб Бавария юлдузи Майкл Олисе трансферига асосий давогарлардан бири сифатида қаралмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, Лос Бланкос сўнгги мавсумдан кейин жиддий таркибий ўзгаришларни бошдан кечирди. Хаби Алонсо истеъфога чиқарилиб, унинг ўрнига Жозе Моуринью олиб келинди. Шунингдек, клуб Марк Кукурелла, Дензел Думфриес, Бернардо Силва ва Ибраима Конате каби тажрибали футболчилар билан ўз сафларини бойитди. Ҳозирги ҳужум чизиғида эса Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, жароҳат олган Родрйго, Франко Мастантуоно, Эндрик ҳамда Гонсало Гарсия каби футболчилар мавжуд.
Жозе Моуринью режалари ва футболчилар тақдириМоуринью мураббийлар штаби олдинда турган мавсумолди йиғинларида Эндрик ва Гарсиянинг ҳаракатларини диққат билан кузатиб боришни режалаштирган. Машғулотлар ва ўртоқлик ўйинларидаги ҳар бир кунлик баҳолаш натижалари янги мавсум учун қайдномани шакллантиришда ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Бразилия терма жамоаси ЖЧда Норвегия томонидан мусобақадан чиқариб юборилганидан сўнг, таътилга чиққан Эндрик 28-июль куни жамоа ихтиёрига қайтиб келиши белгиланган.
Гарчи футболчининг Франциянинг Лён клубидаги ижара даври муваффақиятли чиққан бўлса-да, Мадрид мураббийлар штаби ўсмир ҳужумчига асосий таркиб кафолатланмагани ва захирадан майдонга тушиб ўз ўрни учун курашиши лозимлигини таъкидламоқда. Шунга қарамай, Эндрикнинг вакиллари бошқа ижарага кетиш эҳтимолини қатъиян рад этиб, футболчининг асосий мақсади Сантиаго Бернабеу стадионида қолиш ва ўз ўрнини эгаллаш эканини таъкидлашмоқда.
Майкл Олисе қизиқиши ва рақобатЭндрик ўтган йили АҚШдаги Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати олдидан олган жароҳати сабабли жамоадаги мавқеини йўқотиб қўйган эди. Ундан келиб чиққан вазиятдан унумли фойдаланган ёш ҳужумчи Гонсало Гарсия эса мазкур турнирда тўтта гол уриб, ҳужумдаги асосий муқобил вариант сифатида ўзини намоён қила олди. Франциянинг Жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйинларидан сўнг, Бавария қанот ҳужумчиси Майкл Олисе Мадрид клубининг асосий нишонига айланди.
Агар трансфер амалга ошса, қироллик клубининг ҳужум чизиғидаги рақобат янада кескинлашиши кутилмоқда. Шу сабабли, Жозе Моуринью пре-сезон ўйинларида қайси ёш футболчи ижарага берилиши ёки жамоада қолиши масаласига ойдинлик киритади. Эндрик ва унинг вакиллари чекланган ўйин вақтига қарамай, жамоада қолиб курашишни афзал кўраётгани мазкур трансфер ойнасидаги энг қизғин вазиятлардан бири бўлиб турибди.
…