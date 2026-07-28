Реал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқда

·25·Спорт
Реал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқда

ESPN хабар беришича, Реал Мадрид жамоаси бош мураббий лавозимига тайинланган Жозе Моуринью қўл остида таркибни сезиларли даражада тозалаш ва кучайтириш ишларини бошлаб юборди. Мавсуmsиз якунланган йилдан сўнг туб ўзгаришларга қўл урган Испания гранди ҳужум чизиғини тартибга солиш мақсадида ёш иқтидорлар Эндрик ёки Гонсало Гарсияни ижаринга бериш вариантини кўриб чиқмоқда. Айни пайтда клуб Бавария юлдузи Майкл Олисе трансферига асосий давогарлардан бири сифатида қаралмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, Лос Бланкос сўнгги мавсумдан кейин жиддий таркибий ўзгаришларни бошдан кечирди. Хаби Алонсо истеъфога чиқарилиб, унинг ўрнига Жозе Моуринью олиб келинди. Шунингдек, клуб Марк Кукурелла, Дензел Думфриес, Бернардо Силва ва Ибраима Конате каби тажрибали футболчилар билан ўз сафларини бойитди. Ҳозирги ҳужум чизиғида эса Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, жароҳат олган Родрйго, Франко Мастантуоно, Эндрик ҳамда Гонсало Гарсия каби футболчилар мавжуд.

Жозе Моуринью режалари ва футболчилар тақдири

Моуринью мураббийлар штаби олдинда турган мавсумолди йиғинларида Эндрик ва Гарсиянинг ҳаракатларини диққат билан кузатиб боришни режалаштирган. Машғулотлар ва ўртоқлик ўйинларидаги ҳар бир кунлик баҳолаш натижалари янги мавсум учун қайдномани шакллантиришда ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Бразилия терма жамоаси ЖЧда Норвегия томонидан мусобақадан чиқариб юборилганидан сўнг, таътилга чиққан Эндрик 28-июль куни жамоа ихтиёрига қайтиб келиши белгиланган.

Гарчи футболчининг Франциянинг Лён клубидаги ижара даври муваффақиятли чиққан бўлса-да, Мадрид мураббийлар штаби ўсмир ҳужумчига асосий таркиб кафолатланмагани ва захирадан майдонга тушиб ўз ўрни учун курашиши лозимлигини таъкидламоқда. Шунга қарамай, Эндрикнинг вакиллари бошқа ижарага кетиш эҳтимолини қатъиян рад этиб, футболчининг асосий мақсади Сантиаго Бернабеу стадионида қолиш ва ўз ўрнини эгаллаш эканини таъкидлашмоқда.

Майкл Олисе қизиқиши ва рақобат

Эндрик ўтган йили АҚШдаги Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати олдидан олган жароҳати сабабли жамоадаги мавқеини йўқотиб қўйган эди. Ундан келиб чиққан вазиятдан унумли фойдаланган ёш ҳужумчи Гонсало Гарсия эса мазкур турнирда тўтта гол уриб, ҳужумдаги асосий муқобил вариант сифатида ўзини намоён қила олди. Франциянинг Жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйинларидан сўнг, Бавария қанот ҳужумчиси Майкл Олисе Мадрид клубининг асосий нишонига айланди.

Агар трансфер амалга ошса, қироллик клубининг ҳужум чизиғидаги рақобат янада кескинлашиши кутилмоқда. Шу сабабли, Жозе Моуринью пре-сезон ўйинларида қайси ёш футболчи ижарага берилиши ёки жамоада қолиши масаласига ойдинлик киритади. Эндрик ва унинг вакиллари чекланган ўйин вақтига қарамай, жамоада қолиб курашишни афзал кўраётгани мазкур трансфер ойнасидаги энг қизғин вазиятлардан бири бўлиб турибди.

Реал МадридЭндрикЖозе МоуриньюМайкл Олисетрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиЧелси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиБугун, 15:38Англия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиАнглия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиБугун, 14:58Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Бугун, 14:42Ёзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаЁзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаБугун, 14:38Неймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этдиНеймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этдиБугун, 14:38Джошуа Зиркзее трансфери: ҳужумчи учун кураш бошландиДжошуа Зиркзее трансфери: ҳужумчи учун кураш бошландиБугун, 14:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди