Швейцария суди Гулнора Каримова билан боғлиқ жиноят ишини тўхтатди

·0·Ўзбекистон
Швейцария суди Гулнора Каримова билан боғлиқ жиноят ишини тўхтатди

Швейцария суди Гулнора Каримова билан боғлиқ жиноят ишини давом эттирмасликка қарор қилди. Суд ҳужжатида жавобгарликка тортиш учун белгиланган муддат тугагани асосий сабаблардан бири сифатида кўрсатилган. Шунингдек, Каримованинг яқин орада Швейцарияга экстрадиция қилиниши ёки озод қилиниши эҳтимоли йўқлиги ҳам инобатга олинган.

Шунга қарамай, тергов материалларида тилга олинган Женевадаги "Ломбард Одье" банки жавобгарликдан озод этилмади. Банк ноқонуний маблағларни ювишга қарши етарли чора кўрмагани учун 3 миллион Швейцария франки миқдорида жаримага тортилди.

Суд яна 400 миллион франкдан зиёд активларни мусодара қилишни белгилади. Молиявий операциялар билан ишлаган банкнинг собиқ ҳисоб-менежерига 24 ойлик шартли қамоқ жазоси берилди.

Гулнора Каримова 2005–2013 йиллар оралиғида пора олганлик ва юзлаб миллион доллар маблағни Швейцария банкларида яширганликда гумон қилинган эди. Бироқ суд бу айбловлар исботланган ёки исботланмагани бўйича хулоса чиқармади. Қарор ишнинг мазмунига эмас, процессуал ҳолатларга асосланган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Диққат: Эртага тунда Ўзбекистон осмонида ноёб ҳодиса кузатиладиДиққат: Эртага тунда Ўзбекистон осмонида ноёб ҳодиса кузатиладиБугун, 14:39Сардор Исақулов «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ раҳбари этиб тайинландиСардор Исақулов «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ раҳбари этиб тайинландиБугун, 12:22Президентимиз Рамазон Темировнинг жангини кузатганини ва унинг ғалабасидан хурсанд бўлганини маълум қилдиларПрезидентимиз Рамазон Темировнинг жангини кузатганини ва унинг ғалабасидан хурсанд бўлганини маълум қилдиларКеча, 17:27Ярим йилда 4,8 млрд киловатт-соат электр энергияси йўқотилдиЯрим йилда 4,8 млрд киловатт-соат электр энергияси йўқотилдиКеча, 16:3810% қўшимча грант: Бу йилдан кучга кирадиган янги тартиб ва шартлар...10% қўшимча грант: Бу йилдан кучга кирадиган янги тартиб ва шартлар...Кеча, 15:59«Муаммо бошқарувда!» — Президент энергетика тизимидаги асосий камчиликни айтди«Муаммо бошқарувда!» — Президент энергетика тизимидаги асосий камчиликни айтдиКеча, 15:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди