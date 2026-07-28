АСРокк компанияси янги AMD Radeon RX 9050 видео-картасини тақдим этди
Компьютер технологиялари бозорида узоқ давом этган миш-мишларга якун ясалиб, янги авлод графика адаптерларидан бири расман намойиш этилди. ixbt.com маълумотига кўра, АСРокк компанияси биринчилардан бўлиб ўзининг муқобил дизайндаги видео-картасини тақдим этди ва шу тариқа унинг реал техник тавсилотларини ошкор қилди. Тақдимот жараёнида маълум бўлишича, янги қурилма дастлабки сизиб чиққан маълумотлардагидан анча соддалаштирилган конфигурацияга эга бўлиб, фойдаланувчиларга кутилмаган модификацияда таклиф этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ишлаб чиқарувчининг расмий веб-сайтида пайдо бўлган маълумотларга кўра, янги қурилма Radeon RX 9050 Чалленгер деб номланди. Ушбу графика картаси бозорга бир йўла икки хил талқинда — 8 ва 4 гигабайтли хотирага эга версияларда чиқарилиши режалаштирилган. Илгиги таҳлилий прогнозлар ва тармоқдаги сиздирилган хабарларда бу турдаги қурилмалар анча юқори кўрсаткичларга эга бўлиши тахмин қилинган эди, бироқ якуний натижа бироз бошқача тус олди.
Техник имкониятлар ва меъморчиликИкки версия ҳам РДНА 4 меъморчилигига асосланган замонавий Нави 44 график процессорига таянади. Шу билан бирга, қурилмалар атиги 16 та ҳисоблаш блоки (КУ) ҳамда 1024 та FP32 оқимли процессор билан жиҳозланди. Эътиборли жиҳати шундаки, бу кўрсаткич аввалроқ эълон қилинган Radeon RX 9050 ХТ моделига нисбатан икки баробар камдир. Дастлабки тармоқ манбалари янги қурилмалар 32 та ҳисоблаш блокига эга бўлишини кутган эди.
График процессорнинг частотаси Боост режимида 2600 MHz гача кўтарилса, ўйин жараёнидаги реал частота 1920 MHz даражасида белгиланган. Қурилмаларнинг иккала версиясида ҳам тезлиги секундига 18 гигабитни ташкил этувчи хотирадан фойдаланилади. Бироқ моделлар нафақат хотира ҳажми, балки бошқа муҳим тизим шинаси кўрсаткичлари билан ҳам бир-биридан жиддий фарқ қилади.
Хотира ва қувват хусусиятлариЯнги видео-картанинг 8 гигабайтли ҳажмни олган версияси 128-битли хотира шинасига эга бўлди. Шу билан бирга, ихчамлаштирилган 4 гигабайтли вариант атиги 64-битли шина билан чеклангани маълум қилинди. Бу эса иккинчи версиянинг умумий ўтказиш қобилиятига ўз таъсирини ўтказмай қолмайди ва унинг имкониятларини бир оз пасайтиради.
Қурилмаларнинг қувват олиш тизими ва ташқи интерфейслари борасида ҳам аниқлик киритилди. Хусусан:
- Ҳар икки модел учун битта 8 контактли қувват улагичи талаб этилади
- Видео-чиқишлар тўпламига иккита ДисплайПорт 2.1a кириш порти киритилган
- Қурилмада битта замонавий HDMI 2.1b порти ҳам мавжуд
…