АСРокк компанияси янги AMD Radeon RX 9050 видео-картасини тақдим этди

·26·Техно
АСРокк компанияси янги AMD Radeon RX 9050 видео-картасини тақдим этди

Компьютер технологиялари бозорида узоқ давом этган миш-мишларга якун ясалиб, янги авлод графика адаптерларидан бири расман намойиш этилди. ixbt.com маълумотига кўра, АСРокк компанияси биринчилардан бўлиб ўзининг муқобил дизайндаги видео-картасини тақдим этди ва шу тариқа унинг реал техник тавсилотларини ошкор қилди. Тақдимот жараёнида маълум бўлишича, янги қурилма дастлабки сизиб чиққан маълумотлардагидан анча соддалаштирилган конфигурацияга эга бўлиб, фойдаланувчиларга кутилмаган модификацияда таклиф этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ишлаб чиқарувчининг расмий веб-сайтида пайдо бўлган маълумотларга кўра, янги қурилма Radeon RX 9050 Чалленгер деб номланди. Ушбу графика картаси бозорга бир йўла икки хил талқинда — 8 ва 4 гигабайтли хотирага эга версияларда чиқарилиши режалаштирилган. Илгиги таҳлилий прогнозлар ва тармоқдаги сиздирилган хабарларда бу турдаги қурилмалар анча юқори кўрсаткичларга эга бўлиши тахмин қилинган эди, бироқ якуний натижа бироз бошқача тус олди.

Техник имкониятлар ва меъморчилик

Икки версия ҳам РДНА 4 меъморчилигига асосланган замонавий Нави 44 график процессорига таянади. Шу билан бирга, қурилмалар атиги 16 та ҳисоблаш блоки (КУ) ҳамда 1024 та FP32 оқимли процессор билан жиҳозланди. Эътиборли жиҳати шундаки, бу кўрсаткич аввалроқ эълон қилинган Radeon RX 9050 ХТ моделига нисбатан икки баробар камдир. Дастлабки тармоқ манбалари янги қурилмалар 32 та ҳисоблаш блокига эга бўлишини кутган эди.

График процессорнинг частотаси Боост режимида 2600 MHz гача кўтарилса, ўйин жараёнидаги реал частота 1920 MHz даражасида белгиланган. Қурилмаларнинг иккала версиясида ҳам тезлиги секундига 18 гигабитни ташкил этувчи хотирадан фойдаланилади. Бироқ моделлар нафақат хотира ҳажми, балки бошқа муҳим тизим шинаси кўрсаткичлари билан ҳам бир-биридан жиддий фарқ қилади.

Хотира ва қувват хусусиятлари

Янги видео-картанинг 8 гигабайтли ҳажмни олган версияси 128-битли хотира шинасига эга бўлди. Шу билан бирга, ихчамлаштирилган 4 гигабайтли вариант атиги 64-битли шина билан чеклангани маълум қилинди. Бу эса иккинчи версиянинг умумий ўтказиш қобилиятига ўз таъсирини ўтказмай қолмайди ва унинг имкониятларини бир оз пасайтиради.

Қурилмаларнинг қувват олиш тизими ва ташқи интерфейслари борасида ҳам аниқлик киритилди. Хусусан:

  • Ҳар икки модел учун битта 8 контактли қувват улагичи талаб этилади
  • Видео-чиқишлар тўпламига иккита ДисплайПорт 2.1a кириш порти киритилган
  • Қурилмада битта замонавий HDMI 2.1b порти ҳам мавжуд
Ҳозирги вақтда АСРокк компанияси янги Radeon RX 9050 Чалленгер видео-картасининг аниқ нархини ошкор қилгани йўқ. Шунингдек, AMD компанияси ҳам ўз расмий саҳифасида ушбу маҳсулот ҳақида тўлиқ маълумот эълон қилгани кузатилмади. Шунга қарамай, мазкур қурилманинг бозорга чиқиши ўрта даражадаги компьютер йиғувчилари учун янги имкониятларни очиб бериши кутилмоқда.

AMDАСРоккRadeonВидеокартаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi уч ой қувват талаб қилмайдиган арзон электр бритвасини чиқардиXiaomi уч ой қувват талаб қилмайдиган арзон электр бритвасини чиқардиБугун, 15:54Росатом 25 йил хизмат қиладиган композит бекатни тақдим этдиРосатом 25 йил хизмат қиладиган композит бекатни тақдим этдиБугун, 14:54Хитой ўзининг иммерсион ДУВ-литографларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиХитой ўзининг иммерсион ДУВ-литографларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиБугун, 14:26Boeing 737 МАХ самолётларида янги хавфсизлик муаммоси аниқландиBoeing 737 МАХ самолётларида янги хавфсизлик муаммоси аниқландиБугун, 13:56ҲМД компанияси афсонавий Аша қаторини янги смартфон билан қайтармоқдаҲМД компанияси афсонавий Аша қаторини янги смартфон билан қайтармоқдаБугун, 13:28Баиду ва Lyft Лондонда автоном таксиларни синовдан ўтказишни бошладиБаиду ва Lyft Лондонда автоном таксиларни синовдан ўтказишни бошладиБугун, 13:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб