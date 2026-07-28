Шифокорлар хатоси аёлга 17 миллион доллар келтирди

·118·Дунё
Шифокорлар хатоси аёлга 17 миллион доллар келтирди

АҚШнинг Мейн штатида тиббий хатолик туфайли аёлнинг соғлом қовуғи жарроҳлик амалиёти вақтида олиб ташлангани суд муҳокамасига сабаб бўлди. Натижада суд жабрланган аёл ва унинг оиласи фойдасига жами 17 миллион доллар миқдорида товон пули тўлаш ҳақида қарор чиқарди. Бу ҳақда Complex нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, Кеннебек округи Олий судидаги тўққиз нафар ҳакамдан иборат ҳайъат Northern Light Inland Hospital ҳамда унинг бош ташкилоти Northern Light Healthни бир овоздан айбдор деб топган. Суд қарорига кўра, жабрланувчи Митчелл хонимга 15,75 миллион доллар, турмуш ўртоғи Жошуа Митчеллга эса маънавий зарар учун қўшимча 1,25 миллион доллар ундирилиши белгиланган. Шу тариқа, оилага тўланадиган умумий компенсация 17 миллион долларга етди. Адвокатлар бу қарор Кеннебек округида тиббий хатолик билан боғлиқ ишлар орасидаги энг йирик товон пули эканини таъкидламоқда.

Маълумотларга кўра, воқеа 2023 йил 1 март куни содир бўлган. 43 ёшли аёл чап тухумдонидаги хавфсиз ўсмани лапароскопик усулда олиб ташлаш учун шифохонага мурожаат қилган. Аммо операция давомида жарроҳ доктор Даниэль Ганён ўсма ўрнига беморнинг бутунлай соғлом қовуғини кесиб ташлаган. Кейинчалик патологик текширув ҳам олиб ташланган аъзо айнан қовуқ эканини тасдиқлаган.

Бу даҳшатли хатолик аёл операциядан кейин кучли оғриқ, қорин шишиши ва пешоб чиқара олмаслик шикоятлари билан яна шифохонага келганидан кейингина маълум бўлган. Шифокорлар қовуқни қайта тиклаш учун етарли соғлом тўқима қолмаганини аниқлашган.

Шундан сўнг бемор саккиз ойдан зиёд вақт давомида буйракларига ўрнатилган махсус нефростомия найчалари орқали яшашга мажбур бўлган. Бу даврда у бир неча бор сийдик йўллари ва буйрак инфекцияларини бошидан кечирган.

2023 йил октябрь ойида Бостон шаҳрида ўтказилган мураккаб операция давомида жарроҳлар беморнинг ичак тўқимасидан янги қовуқ шакллантиришга муваффақ бўлган. Бироқ шунга қарамай, у ҳозиргача ҳар куни бир неча марта ўзига катетер қўйишга ва доимий тиббий назоратда бўлишга мажбур.

Суд белгилаган компенсация маблағи ўтган ва келгусидаги даволаниш харажатлари, жисмоний ва руҳий азоблар, ҳаёт сифати пасайиши ҳамда умрбод ногиронлик билан боғлиқ зарарларни қоплаш учун ажратилган. Бу иш АҚШда тиббий хатоликлар оқибати қанчалик оғир бўлиши мумкинлигини яна бир бор кўрсатди.

МэнНортерн Лайт ХелсБостонДэниел ГаньонКеннебек
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қамоқдан қутулиш учун урушда қатнашган қашқадарёлик жароҳат билан Ўзбекистонга қайтдиҚамоқдан қутулиш учун урушда қатнашган қашқадарёлик жароҳат билан Ўзбекистонга қайтдиБугун, 23:20Жарликдан сакраган 17 ёшли йигит оғир жароҳат олди (видео)Жарликдан сакраган 17 ёшли йигит оғир жароҳат олди (видео)Бугун, 22:39Келин тўйни бекор қилиб, ўша куниёқ бошқасига турмушга чиқдиКелин тўйни бекор қилиб, ўша куниёқ бошқасига турмушга чиқдиБугун, 22:2074 йиллик сир очилди: Атлантика тубидан самолёт қолдиқлари топилди74 йиллик сир очилди: Атлантика тубидан самолёт қолдиқлари топилдиБугун, 22:04Зеленский Трамп билан Оқ уйдаги кутилмаган учрашувни якунладиЗеленский Трамп билан Оқ уйдаги кутилмаган учрашувни якунладиБугун, 21:16Тожикистонда бегона кийимларга қатъий тақиқ: хавфсизлик таҳдидлари ҳақидаТожикистонда бегона кийимларга қатъий тақиқ: хавфсизлик таҳдидлари ҳақидаБугун, 17:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда