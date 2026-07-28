Netflix’да йил премьераси: «Жозе Моуринью. Ўзига хос» ҳужжатли фильми
Замонавий футбол тарихидаги энг шов-шувли ва муваффақиятли мураббийлардан бири — Жозе Моуриньюнинг ҳаёти ва сермашаққат фаолиятига бағишланган «Жозе Моуринью. Ўзига хос» (The Special One) ҳужжатли фильми 11 август куни Netflix платформасида эълон қилинади. Бу ҳақда медиа-сервиснинг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасида маълум қилинди.
Zamin.uz миллионлаб футбол ишқибозлари томонидан интиқлик билан кутилаётган ушбу эксклюзив лойиҳа ва унда иштирок этган афсонавий юлдузлар ҳақидаги тафсилотларни тақдим этади.
1. Машҳур афсоналар интервьюси ва саҳна ортидаги номаълум сирлар
Лойиҳа яратувчиларининг таъкидлашича, фильмда Моуринью фаолиятининг шу кунгача жамоатчиликка номаълум бўлган энг қизиқарли эпизодлари, кийиниш хонасидаги сирлар ва шов-шувли жанжалларнинг асл сабаблари ошкор этилади.
Энг эътиборлиси, картинада португалиялик мураббий билан бирга ишлаган ва унга қарши майдонга тушган дунё футболининг энг буюк намояндалари эксклюзив интервьюлари билан бўлишади.
Фильмда иштирок этган афсонавий футболчилар ва мураббийлар:
Сэр Алекс Фергюсон, Жон Терри, Икер Касильяс, Златан Ибрагимович, Дидье Дрогба, Марсельььььо, Самуэль Это'О, Хавьер Занетти, Фрэнк Лэмпард ва Петр Чех.
Фильмда Жозенинг «Порту», «Челси», «Интер» ва «Реал Мадрид»даги энг ёрқин зафарлари, оммавий ахборот воситалари билан олиб борган «психологик урушлари» ҳамда қандай қилиб машҳур «Ўзига хос» (The Special One) лақабини олгани атрофлича ҳикоя қилинади.
«Жозе Моуринью. Ўзига хос» фильми бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Фильм номи
«Жозе Моуринью. Ўзига хос» (The Special One)
Намойиш платформаси
Netflix
Премьера санаси
11 август
Асосий мавзу
Моуриньюнинг фаолияти, сирлари, жанжаллари ва ютуқлари
Таклиф этилган юлдузлар
Фергюсон, Терри, Касильяс, Ибрагимович, Дрогба ва бошқалар
Жозе Моуриньюнинг ҳозирги клуби
«Реал Мадрид» (Шартнома 2029 йил июнгача)
2. Моуриньюнинг Мадридга шов-шувли қайтиши
Маълумот учун, Жозе Моуринью яқинда яна жаҳон футболи диққат марказига қайтди. 2026 йил 11 июнь куни Мадриднинг «Реал» клуби португалиялик мутахассисни яна бош мураббий этиб тайинланганини расман эълон қилган эди.
Ушбу стратегик шартнома 2029 йилнинг июнь ойига қадар мўлжалланган бўлиб, «Қироллик клуби» Моуринью бошчилигида янги зафарли даврни бошлашни мақсад қилган.
Жозе Моуринью ҳақидаги ушбу ҳужжатли фильм нафақат унинг мухлислари, балки бутун футбол жамоатчилиги учун йилнинг энг кутилган премьераларидан бирига айланмоқда.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Жозе Моуринью «Реал Мадрид»га қайтиб, яна Чемпионлар Лигасида зафар қуча оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…