Netflix’да йил премьераси: «Жозе Моуринью. Ўзига хос» ҳужжатли фильми

·48·Маданият
Netflix’да йил премьераси: «Жозе Моуринью. Ўзига хос» ҳужжатли фильми

Замонавий футбол тарихидаги энг шов-шувли ва муваффақиятли мураббийлардан бири — Жозе Моуриньюнинг ҳаёти ва сермашаққат фаолиятига бағишланган «Жозе Моуринью. Ўзига хос» (The Special One) ҳужжатли фильми 11 август куни Netflix платформасида эълон қилинади. Бу ҳақда медиа-сервиснинг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасида маълум қилинди.

Zamin.uz миллионлаб футбол ишқибозлари томонидан интиқлик билан кутилаётган ушбу эксклюзив лойиҳа ва унда иштирок этган афсонавий юлдузлар ҳақидаги тафсилотларни тақдим этади.

1. Машҳур афсоналар интервьюси ва саҳна ортидаги номаълум сирлар

Лойиҳа яратувчиларининг таъкидлашича, фильмда Моуринью фаолиятининг шу кунгача жамоатчиликка номаълум бўлган энг қизиқарли эпизодлари, кийиниш хонасидаги сирлар ва шов-шувли жанжалларнинг асл сабаблари ошкор этилади.

Энг эътиборлиси, картинада португалиялик мураббий билан бирга ишлаган ва унга қарши майдонга тушган дунё футболининг энг буюк намояндалари эксклюзив интервьюлари билан бўлишади.

Фильмда иштирок этган афсонавий футболчилар ва мураббийлар:

Сэр Алекс Фергюсон, Жон Терри, Икер Касильяс, Златан Ибрагимович, Дидье Дрогба, Марсельььььо, Самуэль Это'О, Хавьер Занетти, Фрэнк Лэмпард ва Петр Чех.

Фильмда Жозенинг «Порту», «Челси», «Интер» ва «Реал Мадрид»даги энг ёрқин зафарлари, оммавий ахборот воситалари билан олиб борган «психологик урушлари» ҳамда қандай қилиб машҳур «Ўзига хос» (The Special One) лақабини олгани атрофлича ҳикоя қилинади.

«Жозе Моуринью. Ўзига хос» фильми бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Фильм номи

«Жозе Моуринью. Ўзига хос» (The Special One)

Намойиш платформаси

Netflix

Премьера санаси

11 август

Асосий мавзу

Моуриньюнинг фаолияти, сирлари, жанжаллари ва ютуқлари

Таклиф этилган юлдузлар

Фергюсон, Терри, Касильяс, Ибрагимович, Дрогба ва бошқалар

Жозе Моуриньюнинг ҳозирги клуби

«Реал Мадрид» (Шартнома 2029 йил июнгача)

2. Моуриньюнинг Мадридга шов-шувли қайтиши

Маълумот учун, Жозе Моуринью яқинда яна жаҳон футболи диққат марказига қайтди. 2026 йил 11 июнь куни Мадриднинг «Реал» клуби португалиялик мутахассисни яна бош мураббий этиб тайинланганини расман эълон қилган эди.

Ушбу стратегик шартнома 2029 йилнинг июнь ойига қадар мўлжалланган бўлиб, «Қироллик клуби» Моуринью бошчилигида янги зафарли даврни бошлашни мақсад қилган.

Жозе Моуринью ҳақидаги ушбу ҳужжатли фильм нафақат унинг мухлислари, балки бутун футбол жамоатчилиги учун йилнинг энг кутилган премьераларидан бирига айланмоқда.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Жозе Моуринью «Реал Мадрид»га қайтиб, яна Чемпионлар Лигасида зафар қуча оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Жозе МоуриньюNetflixРеал МадридЧелсиИнтер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир миллиардлик натижа: 2026 йилнинг энг даромадли фильми номи очиқландиБир миллиардлик натижа: 2026 йилнинг энг даромадли фильми номи очиқландиБугун, 16:45Отабек Маҳкамов "Гарри Поттер" юлдузи билан учрашди ва миллий совға тақдим этди (видео)Отабек Маҳкамов "Гарри Поттер" юлдузи билан учрашди ва миллий совға тақдим этди (видео)Бугун, 15:04Дилфуза Исмоилова: "Зўр характер ўрганиб олдим" (видео)Дилфуза Исмоилова: "Зўр характер ўрганиб олдим" (видео)Бугун, 09:19"Яна қайтишни истайдиган шаҳар": Райҳоннинг Франкфурт саёҳатидан янги лавҳалар"Яна қайтишни истайдиган шаҳар": Райҳоннинг Франкфурт саёҳатидан янги лавҳаларБугун, 04:29Кристофер Ноланнинг "Одиссея" фильми икки ҳафтада 640 миллион доллар даромад олдиКристофер Ноланнинг "Одиссея" фильми икки ҳафтада 640 миллион доллар даромад олдиБугун, 04:24Асл исми Зилола бўлган гўзал хонанда Шаҳзоданинг бугун туғилган куни!Асл исми Зилола бўлган гўзал хонанда Шаҳзоданинг бугун туғилган куни!Бугун, 04:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида