Антонио Конте келажаги: мураббий қандай вариантларни кўриб чиқмоқда?
Таниқли мутахассис Антонио Конте яқин орада Италия миллий терма жамоасини бошқармаслиги аниқ бўлди. Goal.com хабар беришича, мамлакат Олимпия қўмитаси ва футбол федерацияси раҳбарияти бош мураббийлик лавозими учун бошқа номзодларни устун қўйган ҳамда томонлар ўртасида музокаралар бўлмаган. Аввалроқ Конте ўз фаолиятини миллий жамоада давом эттиришга тайёрлиги ҳақида хабарлар тарқалган эди, бироқ вазият кутилганидек якун топмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Италия терма жамоаси варианти ёпилгач, тажрибали мураббий ўз режаларини ўзгартиришга мажбур бўлмоқда. Айни дамда ишсиз бўлиб турган Конте шошилиш ниятида эмас ва биринчи учраган таклифни қабул қилмайди. Унинг сўнгги иш жойи Наполи клуби бўлиб, у ерда А Серия чемпионлиги ва Италия Суперкубогини қўлга киритган эди. Шундан сўнг мураббийнинг даражаси яна бир бор ўз тасдиқини топди.
Молиявий таклифлар ва келажак режалариҚатарлик ёки саудиялик инвесторларнинг катта пул эвазига қилган таклифлари Антонио Контени қизиқтирмагани малум бўлди. Мутахассис Осиё чемпионатларига йўл олишни истамаяпти. Унинг асосий мақсади Европадаги топ-клублардан бирини бошқариш, хусусан, Англия Премер-лигаси ёки А Серияга қайтишдир.
Одатда Антонио Конте мавсумолди йиғинларидан бошлаб жамоа қабул қилишни афзал кўрадиган мутахассислардан биридир. У Тоттенхемдаги фаолияти бундан мустасно эканини, бироқ замонавий футбол талаблари ўзгариб бораётганини яхши тушунади. Шу боисдан у мавсум ўртасида ҳам қулай таклиф тушиб қолса, янги чақирувга тайёр туришини билдирган.
Ювентусга қайтиш эҳтимолиМатбуотда тарқалган хабарларга кўра, келажакда Антонио Контенинг Ювентус клубига қайтиши истисно қилинмайди. Турин клуби унинг учун қадрдон макон ҳисобланади. 2014-йилдаги шов-шувли кетишидан кейин кўп сувлар оқиб ўтди, клуб раҳбарияти ўзгарди. Агар туринликлардан таклиф келиб тушса, мураббий бу имкониятни рад этмаслиги тахмин қилинмоқда.
Ҳозирги вақтда эса А Серия ва бошқа кучли Европа чемпионатларидаги етакчи жамоаларнинг мураббийлар штаби банд. Конте ҳеч қандай шошқалоқликка йўл қўймасдан, ўз устида ишлашда давом этмоқда. У бу танаффус даврини билимларини бойитиш, жисмоний ва руҳий қувватни тиклаш ҳамда замонавий футбол тенденцияларини ўрганишга сарфламоқда. Мутахассиснинг ўзи ҳам муносиб таклиф келишига ишонмоқда ва майдонга қайтгач, янада кучлироқ бўлишини таъкидлаган.
…