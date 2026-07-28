Антонио Конте келажаги: мураббий қандай вариантларни кўриб чиқмоқда?

·45·Спорт
Антонио Конте келажаги: мураббий қандай вариантларни кўриб чиқмоқда?

Таниқли мутахассис Антонио Конте яқин орада Италия миллий терма жамоасини бошқармаслиги аниқ бўлди. Goal.com хабар беришича, мамлакат Олимпия қўмитаси ва футбол федерацияси раҳбарияти бош мураббийлик лавозими учун бошқа номзодларни устун қўйган ҳамда томонлар ўртасида музокаралар бўлмаган. Аввалроқ Конте ўз фаолиятини миллий жамоада давом эттиришга тайёрлиги ҳақида хабарлар тарқалган эди, бироқ вазият кутилганидек якун топмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Италия терма жамоаси варианти ёпилгач, тажрибали мураббий ўз режаларини ўзгартиришга мажбур бўлмоқда. Айни дамда ишсиз бўлиб турган Конте шошилиш ниятида эмас ва биринчи учраган таклифни қабул қилмайди. Унинг сўнгги иш жойи Наполи клуби бўлиб, у ерда А Серия чемпионлиги ва Италия Суперкубогини қўлга киритган эди. Шундан сўнг мураббийнинг даражаси яна бир бор ўз тасдиқини топди.

Молиявий таклифлар ва келажак режалари

Қатарлик ёки саудиялик инвесторларнинг катта пул эвазига қилган таклифлари Антонио Контени қизиқтирмагани малум бўлди. Мутахассис Осиё чемпионатларига йўл олишни истамаяпти. Унинг асосий мақсади Европадаги топ-клублардан бирини бошқариш, хусусан, Англия Премер-лигаси ёки А Серияга қайтишдир.

Одатда Антонио Конте мавсумолди йиғинларидан бошлаб жамоа қабул қилишни афзал кўрадиган мутахассислардан биридир. У Тоттенхемдаги фаолияти бундан мустасно эканини, бироқ замонавий футбол талаблари ўзгариб бораётганини яхши тушунади. Шу боисдан у мавсум ўртасида ҳам қулай таклиф тушиб қолса, янги чақирувга тайёр туришини билдирган.

Ювентусга қайтиш эҳтимоли

Матбуотда тарқалган хабарларга кўра, келажакда Антонио Контенинг Ювентус клубига қайтиши истисно қилинмайди. Турин клуби унинг учун қадрдон макон ҳисобланади. 2014-йилдаги шов-шувли кетишидан кейин кўп сувлар оқиб ўтди, клуб раҳбарияти ўзгарди. Агар туринликлардан таклиф келиб тушса, мураббий бу имкониятни рад этмаслиги тахмин қилинмоқда.

Ҳозирги вақтда эса А Серия ва бошқа кучли Европа чемпионатларидаги етакчи жамоаларнинг мураббийлар штаби банд. Конте ҳеч қандай шошқалоқликка йўл қўймасдан, ўз устида ишлашда давом этмоқда. У бу танаффус даврини билимларини бойитиш, жисмоний ва руҳий қувватни тиклаш ҳамда замонавий футбол тенденцияларини ўрганишга сарфламоқда. Мутахассиснинг ўзи ҳам муносиб таклиф келишига ишонмоқда ва майдонга қайтгач, янада кучлироқ бўлишини таъкидлаган.

Антонио КонтеЮвентусА СерияGoal комФутбол янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийНеймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийБугун, 23:12Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Бугун, 22:21Суперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиСуперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиБугун, 22:19Зинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиЗинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиБугун, 22:07Милан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаМилан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаБугун, 21:58Германия 2038 йилги ёки 2042 йилги Жаҳон чемпионатини қабул қилмоқчи!Германия 2038 йилги ёки 2042 йилги Жаҳон чемпионатини қабул қилмоқчи!Бугун, 21:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди