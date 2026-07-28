Фиш Audiо сунъий интеллект овоз моделларини яратиш учун 50 миллион доллар инвестиция жалб қилди
Пало-Алтода жойлашган Фиш Audiо стартапи сунъий интеллект ёрдамида овоз моделларини яратиш йўналишидаги дастлабки босқичда 50 миллион доллар миқдорида сармоя тўплади. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу молиялаштириш раунди Корелине Вентурес ва Капитал Тодай компаниялари бошчилигида амалга оширилган бўлиб, унга бошқа қатор венчур фондлари ҳам ўз ҳиссасини қўшди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирги кунда сунъий интеллект орқали яратиладиган овоз моделлари бозори жадал ривожланмоқда. Ижодий соҳа вакиллари овозларнинг имкон қадар ифодали бўлишини талаб қилса, мижозларни қўллаб-қувватлаш ва савдо жараёнларини автоматлаштиришни истаган корхоналар уларни осон бошқариш имкониятини қидиради. Фиш Audiо ўзининг 15 мингдан ортиқ табиий тил бошқарув механизмларига эга кутубхонаси ёрдамида ана шу барча талабларни қондиришни мақсад қилган.
Стартапнинг қисқа фурсатдаги муваффақиятиЎтган йили ўз фаолиятини бошлаганидан буён мазкур стартапнинг очиқ кодли ва хостинг версияларидан фойдаланувчилар сони 8 миллиондан ошди. Ҳозирда компания йиллик 21 миллион долларлик барқарор даромадга эга. Мазкур кўрсаткичларни янада яхшилаш ва инфратузилмани кенгайтириш учун жалб этилган 50 миллион долларлик инвестициядан фойдаланилиши режалаштирилган.
Фиш Audiо лойиҳасига собиқ NVIDIA тадқиқотчиси Шижиа Лиао томонидан кичик ташаббус сифатида тамал тоши қўйилган эди. Бозордаги синтетик овозларнинг етарлича ифодали эмаслигидан норозир бўлган мутахассис битта график процессор (GPU) ёрдамида янги овоз генерация қилиш моделини ишлаб чиққан ва уни очиқ кодли форматда тақдим этган. GitHub платформасидаги Фиш Спееч репозитори ҳозирда 31 мингдан ортиқ юлдузчага эга бўлиб, уни мустақил дастурчилар, видеоўйинлар дизайнерлари ва контент яратувчилар фаол қўлламоқда.
Моделлар қатори ва корпоратив ечимларОхирги бир йил ичида компания бешта янги моделни, жумладан, тўртта нутқ генерация қилиш ва битта нутқни матнга айлантириш моделини бозорга чиқарди. Улардан учтасининг коди очиқ ҳолда эълон қилинган бўлса-да, энг сўнгги S2.1 Pro модели фақат пуллик API орқали тақдим этилади. Компания ижодкорлар ва жамоалар учун маълум дақиқалар лимити ҳамда овозни клонлаш функцияларини ўз ичига олган ойлик пуллик тариф режаларини таклиф этади.
Шунингдек, ташкилотлар учун мўлжалланган корпоратив API платформаси ҳам мавжуд бўлиб, ҲейГен, Санас ва Плауд каби таниқли компаниялар унинг хизматларидан фойдаланиб келмоқда. ҲейГен сунъий интеллект аватарларига реалистик овоз бериш учун мазкур технологияни қўлласа, ўйин студиялари ўз қаҳрамонлари учун ифодали овозларга эҳтиёж сезади.
Муаллифлик ҳуқуқи ва автоматлаштирилган ечимларСтартап ўз овозлар кутубхонасини кенгайтириш мақсадида фойдаланувчилардан ўз овоз намуналарини тақдим этишни сўраган ва агар улар ишлатилса, компенсация тўлаган. Бироқ бир неча ой олдин айрим ижодкорлар ўзларининг овозлари розиликсиз юклаб юборилганидан шикоят қилган эди. Ушбу муаммони ҳал қилиш мақсадида Фиш Audiо раҳбарлари контентни олиб ташлаш жараёнини тўлиқ автоматлаштирди.
Эндиликда муаллифлар қисқа овоз намунаси ёки шартнома тақдим этиш орқали ўзларига тегишли овоз платформадан 3 дақиқадан камроқ вақт ичида ўчириб ташланишига эришиши мумкин. Шунга қарамай, кимгадир бошқа санъаткорнинг овозини хабардор қилмасдан юклаш имконияти сақланиб қолаётгани ва асл эгаси шикоят қилмагунча у платформада ишлатилавериши долзарб масала бўлиб қолмоқда.
…