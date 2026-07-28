Фиш Audiо сунъий интеллект овоз моделларини яратиш учун 50 миллион доллар инвестиция жалб қилди

·45·Техно
Фиш Audiо сунъий интеллект овоз моделларини яратиш учун 50 миллион доллар инвестиция жалб қилди

Пало-Алтода жойлашган Фиш Audiо стартапи сунъий интеллект ёрдамида овоз моделларини яратиш йўналишидаги дастлабки босқичда 50 миллион доллар миқдорида сармоя тўплади. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу молиялаштириш раунди Корелине Вентурес ва Капитал Тодай компаниялари бошчилигида амалга оширилган бўлиб, унга бошқа қатор венчур фондлари ҳам ўз ҳиссасини қўшди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирги кунда сунъий интеллект орқали яратиладиган овоз моделлари бозори жадал ривожланмоқда. Ижодий соҳа вакиллари овозларнинг имкон қадар ифодали бўлишини талаб қилса, мижозларни қўллаб-қувватлаш ва савдо жараёнларини автоматлаштиришни истаган корхоналар уларни осон бошқариш имкониятини қидиради. Фиш Audiо ўзининг 15 мингдан ортиқ табиий тил бошқарув механизмларига эга кутубхонаси ёрдамида ана шу барча талабларни қондиришни мақсад қилган.

Стартапнинг қисқа фурсатдаги муваффақияти

Ўтган йили ўз фаолиятини бошлаганидан буён мазкур стартапнинг очиқ кодли ва хостинг версияларидан фойдаланувчилар сони 8 миллиондан ошди. Ҳозирда компания йиллик 21 миллион долларлик барқарор даромадга эга. Мазкур кўрсаткичларни янада яхшилаш ва инфратузилмани кенгайтириш учун жалб этилган 50 миллион долларлик инвестициядан фойдаланилиши режалаштирилган.

Фиш Audiо лойиҳасига собиқ NVIDIA тадқиқотчиси Шижиа Лиао томонидан кичик ташаббус сифатида тамал тоши қўйилган эди. Бозордаги синтетик овозларнинг етарлича ифодали эмаслигидан норозир бўлган мутахассис битта график процессор (GPU) ёрдамида янги овоз генерация қилиш моделини ишлаб чиққан ва уни очиқ кодли форматда тақдим этган. GitHub платформасидаги Фиш Спееч репозитори ҳозирда 31 мингдан ортиқ юлдузчага эга бўлиб, уни мустақил дастурчилар, видеоўйинлар дизайнерлари ва контент яратувчилар фаол қўлламоқда.

Моделлар қатори ва корпоратив ечимлар

Охирги бир йил ичида компания бешта янги моделни, жумладан, тўртта нутқ генерация қилиш ва битта нутқни матнга айлантириш моделини бозорга чиқарди. Улардан учтасининг коди очиқ ҳолда эълон қилинган бўлса-да, энг сўнгги S2.1 Pro модели фақат пуллик API орқали тақдим этилади. Компания ижодкорлар ва жамоалар учун маълум дақиқалар лимити ҳамда овозни клонлаш функцияларини ўз ичига олган ойлик пуллик тариф режаларини таклиф этади.

Шунингдек, ташкилотлар учун мўлжалланган корпоратив API платформаси ҳам мавжуд бўлиб, ҲейГен, Санас ва Плауд каби таниқли компаниялар унинг хизматларидан фойдаланиб келмоқда. ҲейГен сунъий интеллект аватарларига реалистик овоз бериш учун мазкур технологияни қўлласа, ўйин студиялари ўз қаҳрамонлари учун ифодали овозларга эҳтиёж сезади.

Муаллифлик ҳуқуқи ва автоматлаштирилган ечимлар

Стартап ўз овозлар кутубхонасини кенгайтириш мақсадида фойдаланувчилардан ўз овоз намуналарини тақдим этишни сўраган ва агар улар ишлатилса, компенсация тўлаган. Бироқ бир неча ой олдин айрим ижодкорлар ўзларининг овозлари розиликсиз юклаб юборилганидан шикоят қилган эди. Ушбу муаммони ҳал қилиш мақсадида Фиш Audiо раҳбарлари контентни олиб ташлаш жараёнини тўлиқ автоматлаштирди.

Эндиликда муаллифлар қисқа овоз намунаси ёки шартнома тақдим этиш орқали ўзларига тегишли овоз платформадан 3 дақиқадан камроқ вақт ичида ўчириб ташланишига эришиши мумкин. Шунга қарамай, кимгадир бошқа санъаткорнинг овозини хабардор қилмасдан юклаш имконияти сақланиб қолаётгани ва асл эгаси шикоят қилмагунча у платформада ишлатилавериши долзарб масала бўлиб қолмоқда.

Фиш AudiоСунъий интеллектИнвестицияОвоз моделлариТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Невегг Ryzen 9 9900X процессорига катта чегирма эълон қилдиНевегг Ryzen 9 9900X процессорига катта чегирма эълон қилдиБугун, 23:25Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқда?Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқда?Бугун, 23:23Galaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориGalaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориБугун, 22:58HBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаHBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаБугун, 22:57Саудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиСаудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиБугун, 22:52Amazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиAmazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиБугун, 22:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб