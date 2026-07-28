Санкт-Петербургда Желанд J6 кроссовери ишлаб чиқарила бошланди
Санкт-Петербург шаҳридаги Шушари мавзесида жойлашган «АГР» холдингига қарашли автомобил заводида тўла сиклли ишлаб чиқариш жараёни ёғочдан эмас, балки кенг кўламли модернизациядан сўнг йўлга қўйилди. ixbt.com маълумотига кўра, корхонада тўла приводли Желанд J6 кроссоверининг янги версиясини йиғиш бошланган бўлиб, мазкур қадам маҳаллий автомобилсозлик бозорида муҳим воқеа сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ишлаб чиқариш жараёни замонавий талабларга тўла жавоб бериши учун завод линиялари энг сўнгги русумдаги роботлаштирилган мажмуалар ва рақамли назорат тизимлари билан жиҳозланди. Ушбу технологик янгиликлар технологик жараёнларнинг барқарорлигини ҳамда йиғилаётган автомобилларнинг юқори сифат стандартларига мос келишини кафолатлайди.
Техник хусусиятлар ва имкониятларЯнги Желанд J6 AWD модели капоти остига 1,6 литр ҳажмли турболланган қувват агрегати ўрнатилган бўлиб, у 150 от кучига эга. Шунингдек, двигателнинг максимал айланиш моменти 275 Н·м ни ташкил этади. Мазкур агрегат етти поғонали ва иккита «ҳўл» илашув муфтасига эга роботлаштирилган узатмалар қутиси билан биргаликда ишлайди.
Автомобилнинг тўла привод тизими олтита турли ҳаракат режимини қўллаб-қувватлайди. Йўл қопламаси билан илашиш ёмонлашган оғир шароитларда тизим автоматик равишда орқа ўққа қувват узатишни фаоллаштиради, бу эса хавфсизлик ва бошқарувни сезиларли даражада яхшилайди.
Қишки шароитларга мослашув ва жиҳозланишАвтомобил оғир иқлим ва фойдаланиш шароитларига тўлақонли мослаштирилган. Хусусан, кроссовер корпуси кучайтирилган коррозияга қарши ҳимоя қатлами билан қопланган. Қишки пакет эса ўриндиқлар, рул чамбараги, лолақуёш ойнаси ва ойна ювиш тебраткичи форсункаларини иситиш тизимларини ўз ичига олади.
Ишлаб чиқаришнинг бошланғич босқичида харидорларга кроссовер «Престиж» комплектациясида таклиф этилади. Ушбу версия қуйидаги замонавий қулайликлар билан таъминланган:
- Рақамли бошқарув панели
- Панорама томи
- Олд ўриндиқлар вентиляцияси
- Атрофни кўриш тизими
- Электрон ҳайдовчи ёрдамчилари тўплами
…