Санкт-Петербургда Желанд J6 кроссовери ишлаб чиқарила бошланди

·29·Авто
Санкт-Петербургда Желанд J6 кроссовери ишлаб чиқарила бошланди

Санкт-Петербург шаҳридаги Шушари мавзесида жойлашган «АГР» холдингига қарашли автомобил заводида тўла сиклли ишлаб чиқариш жараёни ёғочдан эмас, балки кенг кўламли модернизациядан сўнг йўлга қўйилди. ixbt.com маълумотига кўра, корхонада тўла приводли Желанд J6 кроссоверининг янги версиясини йиғиш бошланган бўлиб, мазкур қадам маҳаллий автомобилсозлик бозорида муҳим воқеа сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ишлаб чиқариш жараёни замонавий талабларга тўла жавоб бериши учун завод линиялари энг сўнгги русумдаги роботлаштирилган мажмуалар ва рақамли назорат тизимлари билан жиҳозланди. Ушбу технологик янгиликлар технологик жараёнларнинг барқарорлигини ҳамда йиғилаётган автомобилларнинг юқори сифат стандартларига мос келишини кафолатлайди.

Техник хусусиятлар ва имкониятлар

Янги Желанд J6 AWD модели капоти остига 1,6 литр ҳажмли турболланган қувват агрегати ўрнатилган бўлиб, у 150 от кучига эга. Шунингдек, двигателнинг максимал айланиш моменти 275 Н·м ни ташкил этади. Мазкур агрегат етти поғонали ва иккита «ҳўл» илашув муфтасига эга роботлаштирилган узатмалар қутиси билан биргаликда ишлайди.

Автомобилнинг тўла привод тизими олтита турли ҳаракат режимини қўллаб-қувватлайди. Йўл қопламаси билан илашиш ёмонлашган оғир шароитларда тизим автоматик равишда орқа ўққа қувват узатишни фаоллаштиради, бу эса хавфсизлик ва бошқарувни сезиларли даражада яхшилайди.

Қишки шароитларга мослашув ва жиҳозланиш

Автомобил оғир иқлим ва фойдаланиш шароитларига тўлақонли мослаштирилган. Хусусан, кроссовер корпуси кучайтирилган коррозияга қарши ҳимоя қатлами билан қопланган. Қишки пакет эса ўриндиқлар, рул чамбараги, лолақуёш ойнаси ва ойна ювиш тебраткичи форсункаларини иситиш тизимларини ўз ичига олади.

Ишлаб чиқаришнинг бошланғич босқичида харидорларга кроссовер «Престиж» комплектациясида таклиф этилади. Ушбу версия қуйидаги замонавий қулайликлар билан таъминланган:

  • Рақамли бошқарув панели
  • Панорама томи
  • Олд ўриндиқлар вентиляцияси
  • Атрофни кўриш тизими
  • Электрон ҳайдовчи ёрдамчилари тўплами
Маълум қилинишича, автомобилни сотувга чиқариш муддати ва унинг аниқ қиймати ҳақида ишлаб чиқарувчи кейинроқ қўшимча равишда маълумот беради. Мазкур лойиҳа Дефетоо компанияси билан яқин ҳамкорликда муваффақиятли амалга оширилди.

ЖеландАвтомобилсозликКроссоверРоссияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автомобил санъати: мусобақаларда дизайн ва индивидуалликнинг ўрниАвтомобил санъати: мусобақаларда дизайн ва индивидуалликнинг ўрниБугун, 17:30BMW компанияси ўзининг илк электр кабриолетини намойиш этишга ҳозирланмоқдаBMW компанияси ўзининг илк электр кабриолетини намойиш этишга ҳозирланмоқдаБугун, 17:23Zeekr чет элга олиб чиқилган машиналарни блоклашни тўхтатадиZeekr чет элга олиб чиқилган машиналарни блоклашни тўхтатадиБугун, 16:58Автомобил ойналари ҳайдовчини кузатишни бошлайдиАвтомобил ойналари ҳайдовчини кузатишни бошлайдиБугун, 15:25Xiaomi компанияси янги Skyномад йўлтанламасини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Skyномад йўлтанламасини тақдим этдиБугун, 15:20Porsche’да кескин инқироз: Компания 9 400 иш ўрнини қисқартирмоқдаPorsche’да кескин инқироз: Компания 9 400 иш ўрнини қисқартирмоқдаБугун, 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси