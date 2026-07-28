Расман: Роберто Манчини — Италия миллий терма жамоаси бош мураббийи

·59·Спорт
Расман: Роберто Манчини — Италия миллий терма жамоаси бош мураббийи

Италия футбол федерацияси (FIGC) афсонавий мутахассис Роберто Манчини мамлакат миллий терма жамоаси бош мураббийи этиб расман тайинланганини эълон қилди. Евро-2020 чемпиони бўлган тажрибали мураббий яна «Скуадра Адзурра»ни бошқаришга қайтмоқда.

Zamin.uz Италия футболидаги ушбу кутилмаган ва шов-шувли тайинлов, Манчинининг қайтиши ҳамда терма жамоадаги янги давр тафсилотларини тақдим этади.

1. «Скуадра Адзурра»га иккинчи қайтиш ва Евро-2020 зафари

Қайд этиш жоизки, италиялик таниқли мутахассис мамлакат миллий терма жамоасини ўз фаолиятида иккинчи бор бошқаради. Манчини аввал ҳам Италия терма жамоасида муваффақиятли ишлаб, жамоани Евро-2020 чемпионлигига олиб чиққан эди.

Унинг бошчилигидаги Италия терма жамоаси ёрқин ва тажовузкор футбол намойиш этиб, мағлубиятсиз ўйинлар серияси бўйича бир қатор жаҳон рекордларини ўрнатган.

Италия футбол федерациясининг расмий хабаридан:

«Роберто Манчини Италия миллий терма жамоаси бош мураббийи этиб расман тайинланди. Тажрибали мутахассис яна "Скуадра Адзурра"ни янги зафарлар сари бошлайди.»

Роберто Манчинининг Италия терма жамоасига қайтиши бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Бош мураббий

Роберто Манчини

Тайинлов мақоми

Иккинчи маротаба тайинланиш (Расман эълон қилинди)

Биринчи бошқарув даври

2018–2023 йиллар

Асосий ютуғи

Евро-2020 чемпионлиги

Кетиш сабаби (2023)

Федерация раҳбарияти билан келишмовчилик

Терма жамоа лақаби

«Скуадра Адзурра» (Azzurri)

2. 2023 йилдаги келишмовчиликлар ва янги саҳифа

Эслатиб ўтамиз, Роберто Манчини 2018–2023 йилларда Италия миллий терма жамоасини бошқарган. Бироқ 2023 йилда Италия футбол федерацияси раҳбарияти билан юзага келган ички келишмовчиликлар ва қарашларнинг мос келмаслиги сабабли у ўз лавозимини кутилмаганда тарк этган эди.

Орадан вақт ўтиб, томонлар ўртасидаги келишмовчиликларга барҳам берилди ва Манчини яна қадрдон жамоасига қайтиб, италиялик мухлисларга янги ғалабаларни тақдим этишга тайёрлигини билдирди.

Роберто Манчинининг қайтиши Италия футболи учун янги умид ва ривожланиш босқичини бошлаб бермоқда.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол мухлислари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Роберто Манчини Италия терма жамоаси билан Евро-2020’даги каби яна катта зафарларга эриша оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийНеймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийБугун, 23:12Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Бугун, 22:21Суперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиСуперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиБугун, 22:19Зинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиЗинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиБугун, 22:07Милан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаМилан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаБугун, 21:58Германия 2038 йилги ёки 2042 йилги Жаҳон чемпионатини қабул қилмоқчи!Германия 2038 йилги ёки 2042 йилги Жаҳон чемпионатини қабул қилмоқчи!Бугун, 21:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди