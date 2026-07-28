Расман: Роберто Манчини — Италия миллий терма жамоаси бош мураббийи
Италия футбол федерацияси (FIGC) афсонавий мутахассис Роберто Манчини мамлакат миллий терма жамоаси бош мураббийи этиб расман тайинланганини эълон қилди. Евро-2020 чемпиони бўлган тажрибали мураббий яна «Скуадра Адзурра»ни бошқаришга қайтмоқда.
Zamin.uz Италия футболидаги ушбу кутилмаган ва шов-шувли тайинлов, Манчинининг қайтиши ҳамда терма жамоадаги янги давр тафсилотларини тақдим этади.
1. «Скуадра Адзурра»га иккинчи қайтиш ва Евро-2020 зафари
Қайд этиш жоизки, италиялик таниқли мутахассис мамлакат миллий терма жамоасини ўз фаолиятида иккинчи бор бошқаради. Манчини аввал ҳам Италия терма жамоасида муваффақиятли ишлаб, жамоани Евро-2020 чемпионлигига олиб чиққан эди.
Унинг бошчилигидаги Италия терма жамоаси ёрқин ва тажовузкор футбол намойиш этиб, мағлубиятсиз ўйинлар серияси бўйича бир қатор жаҳон рекордларини ўрнатган.
Италия футбол федерациясининг расмий хабаридан:
«Роберто Манчини Италия миллий терма жамоаси бош мураббийи этиб расман тайинланди. Тажрибали мутахассис яна "Скуадра Адзурра"ни янги зафарлар сари бошлайди.»
Роберто Манчинининг Италия терма жамоасига қайтиши бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Бош мураббий
Роберто Манчини
Тайинлов мақоми
Иккинчи маротаба тайинланиш (Расман эълон қилинди)
Биринчи бошқарув даври
2018–2023 йиллар
Асосий ютуғи
Евро-2020 чемпионлиги
Кетиш сабаби (2023)
Федерация раҳбарияти билан келишмовчилик
Терма жамоа лақаби
«Скуадра Адзурра» (Azzurri)
2. 2023 йилдаги келишмовчиликлар ва янги саҳифа
Эслатиб ўтамиз, Роберто Манчини 2018–2023 йилларда Италия миллий терма жамоасини бошқарган. Бироқ 2023 йилда Италия футбол федерацияси раҳбарияти билан юзага келган ички келишмовчиликлар ва қарашларнинг мос келмаслиги сабабли у ўз лавозимини кутилмаганда тарк этган эди.
Орадан вақт ўтиб, томонлар ўртасидаги келишмовчиликларга барҳам берилди ва Манчини яна қадрдон жамоасига қайтиб, италиялик мухлисларга янги ғалабаларни тақдим этишга тайёрлигини билдирди.
Роберто Манчинининг қайтиши Италия футболи учун янги умид ва ривожланиш босқичини бошлаб бермоқда.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол мухлислари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Роберто Манчини Италия терма жамоаси билан Евро-2020’даги каби яна катта зафарларга эриша оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…