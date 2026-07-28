Бредли Барколя Ливерпул билан шартнома шартларида келишиб олди
Парижнинг PSJ клуби вингери Бредли Барколя фаолиятини Англия Премер-лигасида давом эттиришга яқин турибди. Goal.com ва ЛЪEқуипе нашрлари тарқатган хабарларга кўра, 23 ёшли француз футболчиси Мерсисайд гранди билан шахсий шартнома шартлари бўйича келишувга эришган. Бироқ, трансфер расмийлашиши учун жамоалар ҳали ўзаро келишувга келиши талаб этилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, ҳужумчи Париж клуби билан амалдаги шартномасини узайтирмаслигини қатъий маълум қилган. Унинг PSJ билан тузган битими 2028-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган эди. Франциялик футболчи Париж капиталидаги сўнгги ойларда муҳим учрашувларда асосан захирада қолиб кетганидан норози бўлиб, янги чақирувларга тайёр эканини билдирган.
Андони Ираола билан музокаралар ва Анфиелддаги истиқболФутболчи Ливерпулнинг янги бош мураббийи Андони Ираола ҳамда клуб раҳбарияти билан ижобий музокаралар ўтказган. Томонлар келажакдаги ҳамкорлик режаларини муҳокама қилишган бўлиб, Барколя айнан Анфиелдда ўзини асосий таркиб ўйинчиси сифатида кўрсатишни истамоқда. У ўз фаолиятидаги навбатдаги муҳим қадам сифатида Англия чемпионатида тўп суришни мақсад қилган.
Шунга қарамай, трансфер музокаралари жуда мураккаб босқичда турибди. Ҳозирча икки Европа гиганти футболчининг қиймати бўйича бир тўхтамга кела олгани йўқ. PSJ ўз етакчисини қўйиб юборишга қарши эмас, бироқ Франция клуби ушбу трансфер учун камида 120 миллион евродан ортиқ маблағ талаб қилмоқда.
Молия масаласи ва келажакдаги музокараларҲозирги вақтда Ливерпул ва Париж клуби расмийлари ўртасида дастлабки мулоқотлар давом этмоқда. Клублар ўртасидаги молиявий фарқ катта бўлишига қарамай, футболчининг инглиз клубига ўтиш борасидаги қатъий истами Мерсисайд жамоасига музокараларда маълум бир устунлик тақдим этмоқда.
Агар клублар ўзаро муросага кела олмаса, Ливерпул раҳбарияти музокаралар столидан воз кечишга мажбур бўлиши ҳам мумкин. Яқин кунларда томонлар ўртасидаги мулоқотлар давом этиши ва трансфер тақдирига ойдинлик киритилиши кутилмоқда.
…