Бредли Барколя Ливерпул билан шартнома шартларида келишиб олди

·63·Спорт
Бредли Барколя Ливерпул билан шартнома шартларида келишиб олди

Парижнинг PSJ клуби вингери Бредли Барколя фаолиятини Англия Премер-лигасида давом эттиришга яқин турибди. Goal.com ва ЛЪEқуипе нашрлари тарқатган хабарларга кўра, 23 ёшли француз футболчиси Мерсисайд гранди билан шахсий шартнома шартлари бўйича келишувга эришган. Бироқ, трансфер расмийлашиши учун жамоалар ҳали ўзаро келишувга келиши талаб этилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, ҳужумчи Париж клуби билан амалдаги шартномасини узайтирмаслигини қатъий маълум қилган. Унинг PSJ билан тузган битими 2028-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган эди. Франциялик футболчи Париж капиталидаги сўнгги ойларда муҳим учрашувларда асосан захирада қолиб кетганидан норози бўлиб, янги чақирувларга тайёр эканини билдирган.

Андони Ираола билан музокаралар ва Анфиелддаги истиқбол

Футболчи Ливерпулнинг янги бош мураббийи Андони Ираола ҳамда клуб раҳбарияти билан ижобий музокаралар ўтказган. Томонлар келажакдаги ҳамкорлик режаларини муҳокама қилишган бўлиб, Барколя айнан Анфиелдда ўзини асосий таркиб ўйинчиси сифатида кўрсатишни истамоқда. У ўз фаолиятидаги навбатдаги муҳим қадам сифатида Англия чемпионатида тўп суришни мақсад қилган.

Шунга қарамай, трансфер музокаралари жуда мураккаб босқичда турибди. Ҳозирча икки Европа гиганти футболчининг қиймати бўйича бир тўхтамга кела олгани йўқ. PSJ ўз етакчисини қўйиб юборишга қарши эмас, бироқ Франция клуби ушбу трансфер учун камида 120 миллион евродан ортиқ маблағ талаб қилмоқда.

Молия масаласи ва келажакдаги музокаралар

Ҳозирги вақтда Ливерпул ва Париж клуби расмийлари ўртасида дастлабки мулоқотлар давом этмоқда. Клублар ўртасидаги молиявий фарқ катта бўлишига қарамай, футболчининг инглиз клубига ўтиш борасидаги қатъий истами Мерсисайд жамоасига музокараларда маълум бир устунлик тақдим этмоқда.

Агар клублар ўзаро муросага кела олмаса, Ливерпул раҳбарияти музокаралар столидан воз кечишга мажбур бўлиши ҳам мумкин. Яқин кунларда томонлар ўртасидаги мулоқотлар давом этиши ва трансфер тақдирига ойдинлик киритилиши кутилмоқда.

Бредли БарколяЛиверпулPSJАнглия Премер-лигасиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийНеймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийБугун, 23:12Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Бугун, 22:21Суперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиСуперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиБугун, 22:19Зинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиЗинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиБугун, 22:07Милан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаМилан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаБугун, 21:58Германия 2038 йилги ёки 2042 йилги Жаҳон чемпионатини қабул қилмоқчи!Германия 2038 йилги ёки 2042 йилги Жаҳон чемпионатини қабул қилмоқчи!Бугун, 21:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди