Пирло ўрнига Буданов ёки Сирский: Италиялик профессор кескин пичинг қилди
Италиялик социология профессори Алессандро Орсини Италия миллий терма жамоаси бош мураббийлигига Андреа Пирло номзоди бекор қилинганидан сўнг мамлакатдаги сиёсий кайфият ва қарорларни кескин истеҳзо билан танқид қилди. У терма жамоани бошқариш учун Украина мудофаа ва разведка раҳбарлари номзодини «таклиф этди».
Zamin.uz Италия футболидаги ушбу кутилмаган можаро, кадрлар истеъфоси ва профессор Орсинининг шов-шувли пичинги тафсилотларини тақдим этади.
1. «Майдонда қотиллик содир этишлари мумкин»: Профессорнинг кинояли мурожаати
Афсонавий футболчи ва мураббий Андреа Пирлонинг Италия терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланиши бекор қилингач, LUISS университети профессори Алессандро Орсини X (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғида кесатиқли пост чоп этди.
Пирлонинг номзоди Россиянинг «Фонбет» букмекерлик компанияси билан тижорат муносабатлари атрофидаги можаро сабаб қайтариб олинган эди.
Алессандро Орсинининг ижтимоий тармоқдаги постидан:
«Пирло лавозимидан четлатилгандан сўнг, Италия терма жамоаси мураббийи лавозимига иккита ном қолди: яқинда ишдан бўшатилган Украина армиясининг собиқ раҳбари Сирский ёки Украина махфий хизматлари раҳбари Буданов.
Ягона муаммо шундаки, улар майдонда қотиллик содир этишлари мумкин. Бош вазир Жоржия Мелони эса италияликларни шарманда қилиш учун кейинги қадамларини ўйламоқда.»
Италия терма жамоасидаги можаро ва профессор пичинги бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Можаро марказида
Италия миллий терма жамоаси бош мураббийлиги пости
Бекор қилинган номзод
Андреа Пирло (Россия букмекерлик компанияси билан шартнома сабаб)
Истеъфога чиққанлар
Техник директор Паоло Малдини терма жамоани тарк этди
Спорт вазири позицияси
Андреа Абоди Пирло «виждонини тартибга келтириши» кераклигини айтди
Танқид муаллифи
LUISS социология профессори Алессандро Орсини
2. Андреа Пирло ва Паоло Малдинининг кетиши: Италия футболида сиёсий босим
Эслатиб ўтамиз, аслида Андреа Пирло Италия терма жамоасини бошқариши керак эди. Аммо унинг Россиянинг «Фонбет» букмекерлик компанияси билан ҳамкорлик қилгани ошкор бўлгач, жамоатчилик ва сиёсатчиларнинг эътирозлари ортидан унинг тайинлови бекор қилинди.
Ушбу жанжал ортидан Италия футболининг яна бир афсонаси — терма жамоа техник директори Паоло Малдини ҳам ўз лавозимини тарк этди. Кейинчалик Италия спорт вазири Андреа Абоди ОАВга берган баёнотида Пирло «аввал ўз виждонини тартибга келтириши кераклиги»ни таъкидлаб ўтган эди.
Италия футболи атрофидаги бу каби мунозаралар ва спортнинг сиёсийлашуви мухлислар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Ушбу қизиқарли мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва спорт янгиликларини кузатувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, спорт ва тижорат шартномаларига сиёсий сабаблар билан аралашиш тўғрими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…