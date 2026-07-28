Пирло ўрнига Буданов ёки Сирский: Италиялик профессор кескин пичинг қилди

·62·Спорт
Пирло ўрнига Буданов ёки Сирский: Италиялик профессор кескин пичинг қилди

Италиялик социология профессори Алессандро Орсини Италия миллий терма жамоаси бош мураббийлигига Андреа Пирло номзоди бекор қилинганидан сўнг мамлакатдаги сиёсий кайфият ва қарорларни кескин истеҳзо билан танқид қилди. У терма жамоани бошқариш учун Украина мудофаа ва разведка раҳбарлари номзодини «таклиф этди».

Zamin.uz Италия футболидаги ушбу кутилмаган можаро, кадрлар истеъфоси ва профессор Орсинининг шов-шувли пичинги тафсилотларини тақдим этади.

1. «Майдонда қотиллик содир этишлари мумкин»: Профессорнинг кинояли мурожаати

Афсонавий футболчи ва мураббий Андреа Пирлонинг Италия терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланиши бекор қилингач, LUISS университети профессори Алессандро Орсини X (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғида кесатиқли пост чоп этди.

Пирлонинг номзоди Россиянинг «Фонбет» букмекерлик компанияси билан тижорат муносабатлари атрофидаги можаро сабаб қайтариб олинган эди.

Алессандро Орсинининг ижтимоий тармоқдаги постидан:

«Пирло лавозимидан четлатилгандан сўнг, Италия терма жамоаси мураббийи лавозимига иккита ном қолди: яқинда ишдан бўшатилган Украина армиясининг собиқ раҳбари Сирский ёки Украина махфий хизматлари раҳбари Буданов.

Ягона муаммо шундаки, улар майдонда қотиллик содир этишлари мумкин. Бош вазир Жоржия Мелони эса италияликларни шарманда қилиш учун кейинги қадамларини ўйламоқда.»

Италия терма жамоасидаги можаро ва профессор пичинги бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Можаро марказида

Италия миллий терма жамоаси бош мураббийлиги пости

Бекор қилинган номзод

Андреа Пирло (Россия букмекерлик компанияси билан шартнома сабаб)

Истеъфога чиққанлар

Техник директор Паоло Малдини терма жамоани тарк этди

Спорт вазири позицияси

Андреа Абоди Пирло «виждонини тартибга келтириши» кераклигини айтди

Танқид муаллифи

LUISS социология профессори Алессандро Орсини

2. Андреа Пирло ва Паоло Малдинининг кетиши: Италия футболида сиёсий босим

Эслатиб ўтамиз, аслида Андреа Пирло Италия терма жамоасини бошқариши керак эди. Аммо унинг Россиянинг «Фонбет» букмекерлик компанияси билан ҳамкорлик қилгани ошкор бўлгач, жамоатчилик ва сиёсатчиларнинг эътирозлари ортидан унинг тайинлови бекор қилинди.

Ушбу жанжал ортидан Италия футболининг яна бир афсонаси — терма жамоа техник директори Паоло Малдини ҳам ўз лавозимини тарк этди. Кейинчалик Италия спорт вазири Андреа Абоди ОАВга берган баёнотида Пирло «аввал ўз виждонини тартибга келтириши кераклиги»ни таъкидлаб ўтган эди.

Италия футболи атрофидаги бу каби мунозаралар ва спортнинг сиёсийлашуви мухлислар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Ушбу қизиқарли мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва спорт янгиликларини кузатувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, спорт ва тижорат шартномаларига сиёсий сабаблар билан аралашиш тўғрими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Алессандро ОрсиниАндреа ПирлоКирилл БудановАлександр СырскийДжорджа Мелони
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»и Чемпионлар лигасида кейинги босқичга чиқдиУмарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»и Чемпионлар лигасида кейинги босқичга чиқдиБугун, 23:30Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийНеймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийБугун, 23:12Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Бугун, 22:21Суперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиСуперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиБугун, 22:19Зинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиЗинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиБугун, 22:07Милан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаМилан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаБугун, 21:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди