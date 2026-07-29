Россияда силовсинни безовта қилган ўзбекистонлик жаримага тортилди

·72·Дунё
Россияда силовсинни безовта қилган ўзбекистонлик жаримага тортилди

Россиянинг Челябинск шаҳрида ҳайвонлар бошпанаси ҳудудига рухсатсиз кириб, силовсинни безовта қилган Ўзбекистон фуқароси маъмурий жавобгарликка тортилди. Бу ҳақда маҳаллий ОАВ хабар берди.

Маълум қилинишича, воқеа «Мени қутқар» номли ҳайвонлар бошпанасида содир бўлган. Эркак қўриқланадиган ҳудудга ноқонуний равишда кирган. Шундан сўнг бошпана раҳбарияти қўриқлаш хизмати ва 112 тезкор хизматига мурожаат қилган.

Ҳодиса жойига етиб келган қўриқлаш хизмати ходимларининг маълум қилишича, эркак ўзини «Интерпол пайвандчиси» деб таништирган ҳамда уни қўлга олган ходимлар кейинчалик жиддий муаммоларга дуч келишини айтган.

Дастлабки маълумотларга кўра, Ўзбекистон фуқароси бошпана ҳудудига ўз шеригини излаб келган. Шунингдек, унинг спиртли ичимлик таъсирида бўлгани қайд этилган.

Полиция 1982 йилда туғилган эркакка нисбатан Россия Федерацияси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 20.1-моддаси — «майда безорилик» бўйича баённома расмийлаштирди.

Суд қарорига мувофиқ, у 500 рубль миқдорида жаримага тортилди. Шу билан бирга, эркак Россия ҳудудида қонуний асосда яшаб келаётгани маълум қилинди.

Бошпана эгаси Карен Даллакяннинг айтишича, ҳодисадан кейин Маруся лақабли силовсин қаттиқ стресс ҳолатига тушган.

«Бу воқеадан кейин Маруся жуда кучли стрессни бошдан кечирди. Бу биз учун ачинарли ҳолат бўлди», деди у.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа қора бозорида даҳшат: Украинада 800 мингга яқин қурол йўқолганЕвропа қора бозорида даҳшат: Украинада 800 мингга яқин қурол йўқолганБугун, 15:10Венгрия Украинанинг ЕИга қўшилиши бўйича музокараларни яна блокладиВенгрия Украинанинг ЕИга қўшилиши бўйича музокараларни яна блокладиБугун, 14:55Тожикистонда мисли кўрилмаган ер савдоси: 133 нафар мансабдор жиноий жавобгарликда!Тожикистонда мисли кўрилмаган ер савдоси: 133 нафар мансабдор жиноий жавобгарликда!Бугун, 14:47Британиялик эркак бир дақиқада 15 та балиқ таёқчасини еб рекорд ўрнатдиБританиялик эркак бир дақиқада 15 та балиқ таёқчасини еб рекорд ўрнатдиБугун, 13:54Франциядаги кучли ўрмон ёнғинлари 100 дан ортиқ уйни кулга айлантирдиФранциядаги кучли ўрмон ёнғинлари 100 дан ортиқ уйни кулга айлантирдиБугун, 13:47Нью-Йоркда хавфли бактерия тарқалиши оқибатида олтинчи ўлим қайд этилдиНью-Йоркда хавфли бактерия тарқалиши оқибатида олтинчи ўлим қайд этилдиБугун, 13:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда