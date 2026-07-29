Tesla Аризона қуёш электр станцияси қувватининг 90 фоизини банд қилди

·27·Техно
Tesla Аризона қуёш электр станцияси қувватининг 90 фоизини банд қилди

Электр автомобиллар ишлаб чиқариш бўйича жаҳон етакчиси бўлган Tesla компанияси келгуси йиллар учун барқарор ва экологик тоза энергия манбасини кафолатлаб қўйди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, компания АҚШнинг Аризона штатида барпо этилаётган улкан Стерлинг лойиҳасининг 90 фоиз электр энергиясини харид қилиш бўйича узоқ муддатли шартнома имзолаган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур йирик энергетика мажмуаси умумий қуввати 509 мегаваттни ташкил этувчи қуёш электр станцияси ҳамда 360 мегаваттли аккумулятор тизимини ўз ичига олади. Ҳозирда қурилиш ишлари олиб борилаётган ушбу объектни 2028-йилда тўлиқ фойдаланишга топшириш режалаштирилган. Томонлар битимнинг молиявий тафсилотларини очиқламаган.

Яшил энергия ва сақлаш технологиялари

Лойиҳани амалга ошираётган КонтоурГлобал компанияси ишлаб чиқариладиган қувватнинг қолган 10 фоизини очиқ энергия бозорида мустақил равишда сотишни режалаштирмоқда. Гарчи шартноманинг аниқ амал қилиш муддати расман эълон қилинмаган бўлса-да, энергетика бозоридаги бундай турдаги келишувлар одатда 10-15 йилга мўлжалланади. Бу эса Tesla компаниясига 2030-йилларнинг охиригача кафолатланган қайта тикланувчи энергия таъминотини тақдим этади.

КонтоурГлобал компаниясига эгалик қилувчи ККР инвестиция фонди учун Стерлинг лойиҳаси портфелидаги энг йирик қайта тикланувчи энергетика объекти ҳисобланади. Мазкур мажмуа 2024-йилнинг сўнгги чорагида сотиб олинган бўлиб, унинг аҳамияти бутун минтақа учун юқори баҳоланмоқда.

Тармоққа интеграция ва истиқболлар

Янги электр станцияси Вестерн Ареа Повер Администратион тармоғига уланади. Бу нафақат Аризона штати истеъмолчиларини, балки қўшни Калифорния энергия бозорини ҳам барқарор ток билан таъминлаш имконини беради. Мутахассисларнинг таъкидлашича, инфратузилманинг муҳим қисми бу замонавий сақлаш тизимидир.

Энергияни сақлаш тизими тўрт соатлик узлуксиз ишлашга мўлжалланган бўлиб, тахминан 1440 мегаватт-соат қувватни тўплаш имкониятига эга. Ушбу технология қуёш ботганидан кейин ҳам яшил энергияни умумий тармоққа узлуксиз узатиб туришни кафолатлайди, бу эса Tesla каби глобал технология гигантлари учун экологик барқарорликни таъминлашда муҳим қадамдир.

TeslaҚуёш энергиясиКонтоурГлобалЯшил энергияАризона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Хитойдан келадиган гуманоид роботлар импортини тақиқладиАҚШ Хитойдан келадиган гуманоид роботлар импортини тақиқладиБугун, 15:20КАТЛ даромадлилиги бўйича йирик автоишлаб чиқарувчилардан ўзиб кетдиКАТЛ даромадлилиги бўйича йирик автоишлаб чиқарувчилардан ўзиб кетдиБугун, 13:51Li Auto автопаркдаги визуал ҳодиса ва носозлик ҳақида изоҳ бердиLi Auto автопаркдаги визуал ҳодиса ва носозлик ҳақида изоҳ бердиБугун, 13:29Хитойда илк бор OLED-чиплар оммавий ишлаб чиқарила бошландиХитойда илк бор OLED-чиплар оммавий ишлаб чиқарила бошландиБугун, 12:59SpaceX Ҳинд океанидан Starship прототипини қайтариш операциясини бошладиSpaceX Ҳинд океанидан Starship прототипини қайтариш операциясини бошладиБугун, 12:24Telegram асосчиси Павел Дуров халқаро қидирувга берилдиTelegram асосчиси Павел Дуров халқаро қидирувга берилдиБугун, 11:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб