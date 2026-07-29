Tesla Аризона қуёш электр станцияси қувватининг 90 фоизини банд қилди
Электр автомобиллар ишлаб чиқариш бўйича жаҳон етакчиси бўлган Tesla компанияси келгуси йиллар учун барқарор ва экологик тоза энергия манбасини кафолатлаб қўйди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, компания АҚШнинг Аризона штатида барпо этилаётган улкан Стерлинг лойиҳасининг 90 фоиз электр энергиясини харид қилиш бўйича узоқ муддатли шартнома имзолаган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур йирик энергетика мажмуаси умумий қуввати 509 мегаваттни ташкил этувчи қуёш электр станцияси ҳамда 360 мегаваттли аккумулятор тизимини ўз ичига олади. Ҳозирда қурилиш ишлари олиб борилаётган ушбу объектни 2028-йилда тўлиқ фойдаланишга топшириш режалаштирилган. Томонлар битимнинг молиявий тафсилотларини очиқламаган.
Яшил энергия ва сақлаш технологиялариЛойиҳани амалга ошираётган КонтоурГлобал компанияси ишлаб чиқариладиган қувватнинг қолган 10 фоизини очиқ энергия бозорида мустақил равишда сотишни режалаштирмоқда. Гарчи шартноманинг аниқ амал қилиш муддати расман эълон қилинмаган бўлса-да, энергетика бозоридаги бундай турдаги келишувлар одатда 10-15 йилга мўлжалланади. Бу эса Tesla компаниясига 2030-йилларнинг охиригача кафолатланган қайта тикланувчи энергия таъминотини тақдим этади.
КонтоурГлобал компаниясига эгалик қилувчи ККР инвестиция фонди учун Стерлинг лойиҳаси портфелидаги энг йирик қайта тикланувчи энергетика объекти ҳисобланади. Мазкур мажмуа 2024-йилнинг сўнгги чорагида сотиб олинган бўлиб, унинг аҳамияти бутун минтақа учун юқори баҳоланмоқда.
Тармоққа интеграция ва истиқболларЯнги электр станцияси Вестерн Ареа Повер Администратион тармоғига уланади. Бу нафақат Аризона штати истеъмолчиларини, балки қўшни Калифорния энергия бозорини ҳам барқарор ток билан таъминлаш имконини беради. Мутахассисларнинг таъкидлашича, инфратузилманинг муҳим қисми бу замонавий сақлаш тизимидир.
Энергияни сақлаш тизими тўрт соатлик узлуксиз ишлашга мўлжалланган бўлиб, тахминан 1440 мегаватт-соат қувватни тўплаш имкониятига эга. Ушбу технология қуёш ботганидан кейин ҳам яшил энергияни умумий тармоққа узлуксиз узатиб туришни кафолатлайди, бу эса Tesla каби глобал технология гигантлари учун экологик барқарорликни таъминлашда муҳим қадамдир.
…