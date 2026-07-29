Сирдарёда ёнғин: учта дўкон зарар кўрди

·83·Жамият
Сирдарёда ёнғин: учта дўкон зарар кўрди
Қисқача

Бугун, 29 июл куни Сирдарё вилояти Сирдарё туманидаги савдо дўконларида ёнғин содир бўлди. Соат 12:22 да келиб тушган хабарга кўра, воқеа жойига етиб борган учта ёнғин-қутқарув екипажи оловни соат 13:00 га келиб тўлиқ ўчирди. Ёнғин оқибатида бир-бирига туташ учта дўконнинг қарийб 80 квадрат метр майдони зарар кўрди, бироқ тан жароҳати олганлар қайд етилмади. Ҳозирги вақтда ёнғиннинг келиб чиқиш сабаблари ва моддий зарар миқдори аниқланмоқда.

Бугун, 29 июль куни Сирдарё вилоятининг Сирдарё туманида жойлашган савдо дўконларида ёнғин содир бўлди. Ҳолат юзасидан вилоят Фавқулодда вазиятлар бошқармаси расмий маълумот берди.

Қайд этилишича, соат 12:22 да “112” ягона диспетчерлик хизматига Сирдарё тумани “Ёшлик” МФЙ, Ўзбекистон шох кўчасида жойлашган дўконда ёнғин юз бергани ҳақида хабар келиб тушган. Шундан сўнг ҳодиса жойига учта ёнғин-қутқарув экипажи зудлик билан етиб бориб, оловни соат 13:00 га келиб тўлиқ бартараф этган.

Дастлабки маълумотларга кўра, ёнғин оқибатида бир-бирига туташ жойлашган учта дўконнинг қарийб 80 квадрат метр майдони ёниб зарарланган. Ҳодиса оқибатида тан жароҳати олганлар қайд этилмаган.

Айни пайтда ёнғиннинг келиб чиқиш сабаблари ва етказилган моддий зарар миқдори аниқланмоқда. Воқеа жойида вилоят Фавқулодда вазиятлар бошқармаси раҳбарияти, масъул ходимлар ҳамда тегишли хизматлар томонидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда.

СирдарёЎзбекистонЁшлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нега айнан шу куни туғилгансиз? Ҳаётингиз асосий йўналиши кодланган...Нега айнан шу куни туғилгансиз? Ҳаётингиз асосий йўналиши кодланган...Бугун, 13:49Тошкентда 86 ёшли аёл уйида қулфланган ҳолда топилдиТошкентда 86 ёшли аёл уйида қулфланган ҳолда топилдиБугун, 13:40Бухорода газли шарлар электр симига тегиб портлади (видео)Бухорода газли шарлар электр симига тегиб портлади (видео)Бугун, 04:24Хушхабар: Фуқароларнинг мажбурий рўйхатдан ўтиш муддати узайтирилдиХушхабар: Фуқароларнинг мажбурий рўйхатдан ўтиш муддати узайтирилдиКеча, 22:25« Бўлажак хотинимни уриш учун машқ қиляпман»: спортчига йирик жарима солинди« Бўлажак хотинимни уриш учун машқ қиляпман»: спортчига йирик жарима солиндиКеча, 21:21Жомбойда келиннинг аёвсиз калтакланиши бўйича расмийлар баёнот бердиЖомбойда келиннинг аёвсиз калтакланиши бўйича расмийлар баёнот бердиКеча, 21:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди