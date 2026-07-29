Юлдуз Усмонова: "Мерос қолдирманг!" (видео)

·269·Маданият
Юлдуз Усмонова: "Мерос қолдирманг!" (видео)
Қисқача

Ўзбекистон халқ артисти Юлдуз Усмонова мерос ва фарзанд тарбияси мавзусида фикр билдириб, ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Хонанданинг таъкидлашича, инсон фарзандларига моддий бойликдан кўра тўғри тарбия ва меҳнат қилиш кўникмасини мерос қолдириши муҳимдир. У меросни тезда совуриб юборадиган меросхўрларни кўп кўрганини айтиб, тайёр уй ёки мол-мулк қолдирмасликни тавсия қилди.

Ўзбекистон халқ артисти Юлдуз Усмонова мерос ва фарзанд тарбияси мавзусида ўзига хос фикрларини билдириб, ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.

Хонанданинг таъкидлашича, инсон фарзандларига моддий бойликдан кўра, тўғри тарбия ва меҳнат қилиш кўникмасини мерос қолдириши муҳим.

"Мендан кейин мерос сифатида тарбия қолиши керак. Мен бирорта меросхўрнинг бой бўлиб қолганини кўрмаганман. Аксинча, меросни тезда совуриб, охир-оқибат ҳаммасидан айрилганларини кўп кўрганман. Шунинг учун мерос қолдирманглар", — деди Юлдуз Усмонова.

Санъаткорнинг фикрича, тайёр уй ёки мол-мулкни беришнинг ўзи етарли эмас. Фарзанд ўша бойликни сақлаш ва унинг харажатларини қоплай олишни ҳам билиши керак.

"Уй қолдирсангиз, унинг электри, суви, гази, солиқлари ва бошқа харажатлари бор. Буларни тўлаш учун пул топишни ўргатиш керак. Қўлига ҳунар бериш керак. Ўзи меҳнат қилиб топа олмаса, бундай уйни ҳам ушлаб тура олмайди. Мени ҳам ҳеч ким тайёр бойлик билан таъминламаган. Ётаверсанг, тоғ ҳам емирилади", — дея қўшимча қилди хонанда.

Юлдуз Усмонованинг ушбу фикрлари ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда. Изоҳларда кўплаб фойдаланувчилар унинг меҳнат, мустақиллик ва тарбияни бойликдан устун қўйган қарашларини қўллаб-қувватлаган.

Юлдуз УсмоноваЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Мен бутунлай кинодаги фаолиятимни тўхтатдим” - Аҳад Қаюмдан кутилмаган қарор! (видео)“Мен бутунлай кинодаги фаолиятимни тўхтатдим” - Аҳад Қаюмдан кутилмаган қарор! (видео)Бугун, 10:43Шаҳло Салаева: “Вейселнинг биринчи турмуши мен билан”Шаҳло Салаева: “Вейселнинг биринчи турмуши мен билан”Бугун, 08:47Шаҳло ва Вейсел тўйида келин салом ва гул бериш маросими ўзгача бўлди (видео)Шаҳло ва Вейсел тўйида келин салом ва гул бериш маросими ўзгача бўлди (видео)Бугун, 03:31Али Отажонов янги автомобил харид қилганини маълум қилдиАли Отажонов янги автомобил харид қилганини маълум қилдиБугун, 03:20Шаҳзода Муҳаммедова турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди (видео)Шаҳзода Муҳаммедова турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди (видео)Бугун, 02:57Шаҳло ва Вейсел тўйидаги трендга айланган торт маросими барчанинг эътиборини тортди (видео)Шаҳло ва Вейсел тўйидаги трендга айланган торт маросими барчанинг эътиборини тортди (видео)Бугун, 02:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида