Тожикистонда мисли кўрилмаган ер савдоси: 133 нафар мансабдор жиноий жавобгарликда!

·121·Дунё
Тожикистонда мисли кўрилмаган ер савдоси: 133 нафар мансабдор жиноий жавобгарликда!
Қисқача

Тожикистонда ер қонунчилигини бузиш ва ноқонуний ер участкаларини ажратиш билан боғлиқ 100 дан ортиқ жиноят иши қўзғатилиб, 133 нафар мансабдор шахс жиноий жавобгарликка тортилди. Бош прокурор Хабибулло Воҳидзоданинг маълум қилишича, айбланувчилар орасида 14 нафар ижро етувчи ҳокимият ходими, шу жумладан шаҳар ва туман раисларининг 7 нафар ўринбосари мавжуд.

Тожикистонда ер қонунчилигини бузиш ва ноқонуний ер участкаларини ажратиш билан боғлиқ кенг кўламли коррупциявий жиноятлар фош этилди. Мамлакат Бош прокурори Хабибулло Воҳидзоданинг маълум қилишича, 2026 йилнинг биринчи ярмида 100 дан ортиқ жиноят иши қўзғатилиб, 133 нафар турли даражадаги мансабдор шахс жавобгарликка тортилган.

Zamin.uz Тожикистондаги ер фирибгарлиги кўлами, айбланаётган мансабдорлар таркиби ва расмий статистика тафсилотларини тақдим этади.

1. Ҳоким ўринбосарларидан архивариусларгача: Айбланувчилар таркиби

Тожикистон Бош прокуратураси маълумотларига кўра, ноқонуний ер сотиш ва эгаллаш схемаларида давлат бошқаруви ва маҳаллий ҳокимият органларининг юқори мартебали вакиллари бевосита иштирок этган.

Жавобгарликка тортилган 133 нафар мансабдор орасида шаҳар ва туман раислари (ҳокимлари) ўринбосарлари, ер бошқаруви вакиллари ҳамда архитектура хизмати ходимлари бор.

Тожикистон Бош прокурори Хабибулло Воҳидзоданинг баёнотидан:

«Улар орасида ижро этувчи ҳокимият органларининг 14 нафар ходими, жумладан, шаҳар ва туманлар раисларининг етти нафар ўринбосари бор эди. Бу шахсларнинг барчаси ер участкаларини ноқонуний эгаллаш ва тарқатишда бевосита иштирок этган. Ер қонунчилигига риоя қилмаслик давлатимиз учун асосий муаммолардан бири бўлиб қолмоқда».

2. 7600 дан ортиқ қонунбузарлик: Давлат геодезия қўмитасининг даҳшатли рақамлари

Ер ресурсларидан фойдаланишдаги тартибсизлик фақат айрим мансабдорларнинг қилмиши билан чекланиб қолмай, оммавий тус олгани қайд этилмоқда.

Тожикистон Давлат геодезия қўмитаси томонидан эълон қилинган расмий ҳисоботга кўра, 2026 йилнинг январь ва июнь ойлари оралиғида мамлакат бўйлаб ер қоидалари ва қонунчилигига риоя қилмасликнинг 7 600 дан ортиқ ҳолати аниқланган ва қайд этилган.

Тожикистонда ер фирибгарлиги бўйича айбланаётган мансабдорлар жадвали

Тоифа / Лавозими

Жавобгарликка тортилганлар сони

Ер бошқаруви органлари ходимлари

52 нафар

Деҳқон хўжаликлари раҳбарлари ва архив хизмати ходимлари

31 нафар

Жамоат, қишлоқ ва маҳалла маъмуриятлари ходимлари

29 нафар

Ижро этувчи ҳокимият ходимлари (шу жумладан 7 нафар ҳоким ўринбосари)

14 нафар

Меъморлар (архитекторлар)

7 нафар

ЖАМИ ЖАВОБГАРЛИККА ТОРТИЛГАНЛАР

133 нафар мансабдор

Ер ресурсларидан оқилона ва қонуний фойдаланиш, ер олди-сотдисидаги коррупциянинг олдини олиш бутун минтақамиз учун жуда долзарб ва ҳаётий масаладир.

Ушбу таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва тадбиркор танишларингизга дарҳол юборинг!

Сизнингча, ер соҳасидаги бу каби кенг кўламли коррупция ва қонунбузарликларнинг олдини олиш учун қандай қатъий чоралар кўрилиши зарур? Ўз фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

ТожикистонҲабибулло ВоҳидзодаЗамин.уз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шов-шувли хабар: Украина илк бор янги «Ruta» қанотли ракеталаридан фойдаландиШов-шувли хабар: Украина илк бор янги «Ruta» қанотли ракеталаридан фойдаландиБугун, 14:17Покистон Кашмирида полиция 30 нафар намойишчини отиб ўлдирдиПокистон Кашмирида полиция 30 нафар намойишчини отиб ўлдирдиБугун, 13:33Покистондаги шахтада кучли портлаш 32 кончининг умрига зомин бўлдиПокистондаги шахтада кучли портлаш 32 кончининг умрига зомин бўлдиБугун, 13:30Эквадорда уйдан 7 кишининг куйдирилган жасади топилдиЭквадорда уйдан 7 кишининг куйдирилган жасади топилдиБугун, 13:27Онаси йигити билан ташқарига чиққан пайтда бир ёшли бола қайноқ ваннада ҳалок бўлдиОнаси йигити билан ташқарига чиққан пайтда бир ёшли бола қайноқ ваннада ҳалок бўлдиБугун, 13:02Тарихий зарба: Россия Украинадаги Америка дрон заводини илк бор нишонга олдиТарихий зарба: Россия Украинадаги Америка дрон заводини илк бор нишонга олдиБугун, 13:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда