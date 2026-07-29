Тожикистонда мисли кўрилмаган ер савдоси: 133 нафар мансабдор жиноий жавобгарликда!
Тожикистонда ер қонунчилигини бузиш ва ноқонуний ер участкаларини ажратиш билан боғлиқ 100 дан ортиқ жиноят иши қўзғатилиб, 133 нафар мансабдор шахс жиноий жавобгарликка тортилди. Бош прокурор Хабибулло Воҳидзоданинг маълум қилишича, айбланувчилар орасида 14 нафар ижро етувчи ҳокимият ходими, шу жумладан шаҳар ва туман раисларининг 7 нафар ўринбосари мавжуд.
Тожикистонда ер қонунчилигини бузиш ва ноқонуний ер участкаларини ажратиш билан боғлиқ кенг кўламли коррупциявий жиноятлар фош этилди. Мамлакат Бош прокурори Хабибулло Воҳидзоданинг маълум қилишича, 2026 йилнинг биринчи ярмида 100 дан ортиқ жиноят иши қўзғатилиб, 133 нафар турли даражадаги мансабдор шахс жавобгарликка тортилган.
Zamin.uz Тожикистондаги ер фирибгарлиги кўлами, айбланаётган мансабдорлар таркиби ва расмий статистика тафсилотларини тақдим этади.
1. Ҳоким ўринбосарларидан архивариусларгача: Айбланувчилар таркиби
Тожикистон Бош прокуратураси маълумотларига кўра, ноқонуний ер сотиш ва эгаллаш схемаларида давлат бошқаруви ва маҳаллий ҳокимият органларининг юқори мартебали вакиллари бевосита иштирок этган.
Жавобгарликка тортилган 133 нафар мансабдор орасида шаҳар ва туман раислари (ҳокимлари) ўринбосарлари, ер бошқаруви вакиллари ҳамда архитектура хизмати ходимлари бор.
Тожикистон Бош прокурори Хабибулло Воҳидзоданинг баёнотидан:
«Улар орасида ижро этувчи ҳокимият органларининг 14 нафар ходими, жумладан, шаҳар ва туманлар раисларининг етти нафар ўринбосари бор эди. Бу шахсларнинг барчаси ер участкаларини ноқонуний эгаллаш ва тарқатишда бевосита иштирок этган. Ер қонунчилигига риоя қилмаслик давлатимиз учун асосий муаммолардан бири бўлиб қолмоқда».
2. 7600 дан ортиқ қонунбузарлик: Давлат геодезия қўмитасининг даҳшатли рақамлари
Ер ресурсларидан фойдаланишдаги тартибсизлик фақат айрим мансабдорларнинг қилмиши билан чекланиб қолмай, оммавий тус олгани қайд этилмоқда.
Тожикистон Давлат геодезия қўмитаси томонидан эълон қилинган расмий ҳисоботга кўра, 2026 йилнинг январь ва июнь ойлари оралиғида мамлакат бўйлаб ер қоидалари ва қонунчилигига риоя қилмасликнинг 7 600 дан ортиқ ҳолати аниқланган ва қайд этилган.
Тожикистонда ер фирибгарлиги бўйича айбланаётган мансабдорлар жадвали
Тоифа / Лавозими
Жавобгарликка тортилганлар сони
Ер бошқаруви органлари ходимлари
52 нафар
Деҳқон хўжаликлари раҳбарлари ва архив хизмати ходимлари
31 нафар
Жамоат, қишлоқ ва маҳалла маъмуриятлари ходимлари
29 нафар
Ижро этувчи ҳокимият ходимлари (шу жумладан 7 нафар ҳоким ўринбосари)
14 нафар
Меъморлар (архитекторлар)
7 нафар
ЖАМИ ЖАВОБГАРЛИККА ТОРТИЛГАНЛАР
133 нафар мансабдор
Ер ресурсларидан оқилона ва қонуний фойдаланиш, ер олди-сотдисидаги коррупциянинг олдини олиш бутун минтақамиз учун жуда долзарб ва ҳаётий масаладир.
Ушбу таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва тадбиркор танишларингизга дарҳол юборинг!
Сизнингча, ер соҳасидаги бу каби кенг кўламли коррупция ва қонунбузарликларнинг олдини олиш учун қандай қатъий чоралар кўрилиши зарур? Ўз фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…