Гулсанам Мамазоитова янги “Ғалате” таронасини тақдим этди (видео)
Хонанда Гулсанам Мамазоитова мухлислари учун навбатдаги мусиқий янгилигини тақдим этди. Санъаткор 28 июль куни YouTube каналида “Ғалате” номли янги қўшиғини эълон қилди.
Тарона қисқа вақт ичида тингловчилар эътиборини қозониб, 10 мингга яқин томоша йиғишга улгурди. Бу эса хонанданинг янги ижодига бўлган қизиқиш юқори эканини яна бир бор тасдиқлади.
“Ғалате” қўшиғи кутилмаганда қалбни қамраб оладиган, инсонни ўзгача ҳис-туйғулар оғушига чорлайдиган муҳаббат ҳақида ҳикоя қилади. Таронада севги туфайли дунё янада гўзал ва сеҳрли кўрина бошлаган инсоннинг кечинмалари самимий оҳангларда тараннум этилган.
Қўшиқ матни “Халқ сўзи” тахаллуси билан ижод қилувчи шоирга, мусиқаси эса Гулсанам Мамазоитованинг ўзига тегишли.
Янги тарона тингловчилар томонидан илиқ кутиб олинди. Ижтимоий тармоқлар ва YouTube'даги изоҳларда мухлислар қўшиқнинг оҳанги ҳамда Гулсанам Мамазоитованинг маҳоратли ижросига юқори баҳо бериб, уни хонанданинг навбатдаги муваффақиятли ижод намуналаридан бири сифатида эътироф этишмоқда.
…