Венгрия Украинанинг ЕИга қўшилиши бўйича музокараларни яна блоклади

·35·Дунё
Венгрия Украинанинг ЕИга қўшилиши бўйича музокараларни яна блоклади

Венгрия Украинанинг Европа Иттифоқига аъзо бўлиши бўйича музокараларнинг иккита муҳим кластери очилишига яна тўсқинлик қилди. Бу ҳақда Financial Times (FT) нуфузли нашри хабар бермоқда.

Zamin.uz ушбу музокаралар атрофидаги вазият, Будапештнинг қатъий позицияси сабаблари ва Европа сиёсатчиларининг муносабатини тақдим этади.

1. Ягона бозор ва иқтисодий сиёсат: Икки кластер кейинга қолдирилди

FT хабарига кўра, Будапешт Украинанинг ягона бозорга интеграциялашуви ҳамда иқтисодий ва ижтимоий сиёсатни кенгайтиришни назарда тутувчи иккинчи ва учинчи кластерлар бўйича музокаралар очилишини кейинга сурган.

Шунингдек, Венгрия томони Киевга «тезлаштирилган аъзолик» мақоми берилишига кескин қарши чиқмоқда.

Венгриялик амалдорнинг баёнотидан:

«Киев йиллар давомида Европа Иттифоқи талабларига жавоб бериш учун курашаётган Ғарбий Болқон номзодларига қараганда кўпроқ имтиёзли ёки алоҳида қулай муносабатда бўлмаслиги керак».

2. Брюссель Венгрияга нисбатан «сиёсий босим» ўтказмоқчи

Нашрнинг таъкидлашича, европалик сиёсатчилар Будапештнинг қўллаб-қувватлашини сақлаб қолиш ва музокараларни олдинга суриш учун энди Венгрияга нисбатан жиддий сиёсий босим талаб этилишига ишонишмоқда.

ЕИ қоидаларига кўра, янги давлатни қабул қилиш бўйича музокараларнинг ҳар бир босқичи ташкилотга аъзо барча 27 та мамлакатнинг бир овоздан розилигини талаб қилади.

3. Умидлар оқланмади: Петер Мадьяр ва Будапештнинг ўзгармас позицияси

Илгарироқ Киевда Петер Мадьяр бошчилигидаги янги Венгрия ҳукумати билан муносабатлар яхшиланишига ва позиция юмшашига алоҳида умид боғланган эди. Бироқ Украина учун реал вазият сезиларли даражада ўзгармади.

Будапешт ҳамон ўз принципиал позициясида қолмоқда:

  • Киевга ҳарбий ва молиявий ёрдам беришни рад этмоқда;

  • Украинанинг ЕИга тезлаштирилган тартибда аъзо бўлишига тўсқинлик қилмоқда.

Венгрия ва Украинанинг ЕИга аъзолиги бўйича музокаралар: Асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Оммавий ахборот воситаси

Financial Times (FT)

Блокланган кластерлар

2-кластер (Ягона бозор) ва 3-кластер (Иқтисодий ва ижтимоий сиёсат)

Венгриянинг асосий важи

Ғарбий Болқон давлатларига нисбатан адолатсизлик яратмаслик

ЕИ сиёсатчилари режаси

Будапештга нисбатан «сиёсий босим» ўтказиш

Будапештнинг умумий позицияси

Ҳарбий ва молиявий ёрдамни рад этиш, тезкор аъзоликка вето

Европа Иттифоқининг кенгайиши ва Украина атрофидаги дипломатик баҳслар бутун дунё ҳамда минтақа сиёсатига бевосита таъсир кўрсатмоқда.

Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва халқаро воқеаларни кузатиб борувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Европа Иттифоқи Венгриянинг қаршилигини енгиб ўтиб, Украинанинг аъзолик музокараларини олдинга сура оладими? Ўз фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

ВенгрияУкраинаЕвропа ИттифоқиFinancial TimesПетер Мадяр
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лавровнинг шов-шувли баёноти: Фридрих Мерцнинг оилавий тарихи тафсилотлариЛавровнинг шов-шувли баёноти: Фридрих Мерцнинг оилавий тарихи тафсилотлариБугун, 15:24Европа қора бозорида даҳшат: Украинада 800 мингга яқин қурол йўқолганЕвропа қора бозорида даҳшат: Украинада 800 мингга яқин қурол йўқолганБугун, 15:10Тожикистонда мисли кўрилмаган ер савдоси: 133 нафар мансабдор жиноий жавобгарликда!Тожикистонда мисли кўрилмаган ер савдоси: 133 нафар мансабдор жиноий жавобгарликда!Бугун, 14:47Россияда силовсинни безовта қилган ўзбекистонлик жаримага тортилдиРоссияда силовсинни безовта қилган ўзбекистонлик жаримага тортилдиБугун, 14:08Британиялик эркак бир дақиқада 15 та балиқ таёқчасини еб рекорд ўрнатдиБританиялик эркак бир дақиқада 15 та балиқ таёқчасини еб рекорд ўрнатдиБугун, 13:54Франциядаги кучли ўрмон ёнғинлари 100 дан ортиқ уйни кулга айлантирдиФранциядаги кучли ўрмон ёнғинлари 100 дан ортиқ уйни кулга айлантирдиБугун, 13:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда