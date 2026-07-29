Венгрия Украинанинг ЕИга қўшилиши бўйича музокараларни яна блоклади
Венгрия Украинанинг Европа Иттифоқига аъзо бўлиши бўйича музокараларнинг иккита муҳим кластери очилишига яна тўсқинлик қилди. Бу ҳақда Financial Times (FT) нуфузли нашри хабар бермоқда.
Zamin.uz ушбу музокаралар атрофидаги вазият, Будапештнинг қатъий позицияси сабаблари ва Европа сиёсатчиларининг муносабатини тақдим этади.
1. Ягона бозор ва иқтисодий сиёсат: Икки кластер кейинга қолдирилди
FT хабарига кўра, Будапешт Украинанинг ягона бозорга интеграциялашуви ҳамда иқтисодий ва ижтимоий сиёсатни кенгайтиришни назарда тутувчи иккинчи ва учинчи кластерлар бўйича музокаралар очилишини кейинга сурган.
Шунингдек, Венгрия томони Киевга «тезлаштирилган аъзолик» мақоми берилишига кескин қарши чиқмоқда.
Венгриялик амалдорнинг баёнотидан:
«Киев йиллар давомида Европа Иттифоқи талабларига жавоб бериш учун курашаётган Ғарбий Болқон номзодларига қараганда кўпроқ имтиёзли ёки алоҳида қулай муносабатда бўлмаслиги керак».
2. Брюссель Венгрияга нисбатан «сиёсий босим» ўтказмоқчи
Нашрнинг таъкидлашича, европалик сиёсатчилар Будапештнинг қўллаб-қувватлашини сақлаб қолиш ва музокараларни олдинга суриш учун энди Венгрияга нисбатан жиддий сиёсий босим талаб этилишига ишонишмоқда.
ЕИ қоидаларига кўра, янги давлатни қабул қилиш бўйича музокараларнинг ҳар бир босқичи ташкилотга аъзо барча 27 та мамлакатнинг бир овоздан розилигини талаб қилади.
3. Умидлар оқланмади: Петер Мадьяр ва Будапештнинг ўзгармас позицияси
Илгарироқ Киевда Петер Мадьяр бошчилигидаги янги Венгрия ҳукумати билан муносабатлар яхшиланишига ва позиция юмшашига алоҳида умид боғланган эди. Бироқ Украина учун реал вазият сезиларли даражада ўзгармади.
Будапешт ҳамон ўз принципиал позициясида қолмоқда:
Киевга ҳарбий ва молиявий ёрдам беришни рад этмоқда;
Украинанинг ЕИга тезлаштирилган тартибда аъзо бўлишига тўсқинлик қилмоқда.
Венгрия ва Украинанинг ЕИга аъзолиги бўйича музокаралар: Асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Оммавий ахборот воситаси
Financial Times (FT)
Блокланган кластерлар
2-кластер (Ягона бозор) ва 3-кластер (Иқтисодий ва ижтимоий сиёсат)
Венгриянинг асосий важи
Ғарбий Болқон давлатларига нисбатан адолатсизлик яратмаслик
ЕИ сиёсатчилари режаси
Будапештга нисбатан «сиёсий босим» ўтказиш
Будапештнинг умумий позицияси
Ҳарбий ва молиявий ёрдамни рад этиш, тезкор аъзоликка вето
Европа Иттифоқининг кенгайиши ва Украина атрофидаги дипломатик баҳслар бутун дунё ҳамда минтақа сиёсатига бевосита таъсир кўрсатмоқда.
Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва халқаро воқеаларни кузатиб борувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Европа Иттифоқи Венгриянинг қаршилигини енгиб ўтиб, Украинанинг аъзолик музокараларини олдинга сура оладими? Ўз фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…