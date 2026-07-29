Британиялик эркак бир дақиқада 15 та балиқ таёқчасини еб рекорд ўрнатди

·55·Дунё
Британиялик эркак бир дақиқада 15 та балиқ таёқчасини еб рекорд ўрнатди

Британиялик 32 ёшли Нейтан Дэвис ўз фарзандлари энг яхши кўрадиган таомлардан бири орқали Guinness World Records саҳифасидан ўрин олишга муваффақ бўлди. У бир дақиқа ичида 15 та балиқ таёқчасини истеъмол қилиб, янги жаҳон рекордини ўрнатди.

Маълум қилинишича, Нейтан Дэвис яқинда машҳур The 1% Club телевизион интеллектуал шоуида иштирок этиб, 130 минг доллардан ортиқ маблағни қўлга киритган. У дастур бошловчиси Ли Макка навбатдаги мақсади Гиннесс рекордини ўрнатиш эканини айтган.

Унинг сўзларига кўра, балиқ таёқчаларини ейиш бўйича рекорд ўзи учун энг мақбул танлов бўлган. Чунки у аввал ҳам тез овқат ейиш билан боғлиқ норасмий рекордларга қизиқиб келган ва бу каби синовлар унга яқин эканини таъкидлаган.

Нейтан белгиланган бир дақиқа давомида 15 та балиқ таёқчасини еб тугатишга муваффақ бўлди ва шу тариқа бир дақиқада энг кўп балиқ таёқчасини истеъмол қилган инсон сифатида расман Гиннесс рекордлари китобига киритилди.

Рекордчи бу натижа ҳақида ҳазиломуз тарзда фикр билдириб, жаҳон рекорди соҳиби бўлганидан фахрланишини, аммо унинг айнан балиқ таёқчалари билан боғлиқ экани бироз ғалати туюлишини айтди. Шунингдек, агар таёқчалар бироз совуганида, янада кўпроқ ейиши мумкинлигини, бироқ энг муҳими рекордни қўлга киритганидан мамнун эканини таъкидлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лавровнинг шов-шувли баёноти: Фридрих Мерцнинг оилавий тарихи тафсилотлариЛавровнинг шов-шувли баёноти: Фридрих Мерцнинг оилавий тарихи тафсилотлариБугун, 15:24Европа қора бозорида даҳшат: Украинада 800 мингга яқин қурол йўқолганЕвропа қора бозорида даҳшат: Украинада 800 мингга яқин қурол йўқолганБугун, 15:10Венгрия Украинанинг ЕИга қўшилиши бўйича музокараларни яна блокладиВенгрия Украинанинг ЕИга қўшилиши бўйича музокараларни яна блокладиБугун, 14:55Тожикистонда мисли кўрилмаган ер савдоси: 133 нафар мансабдор жиноий жавобгарликда!Тожикистонда мисли кўрилмаган ер савдоси: 133 нафар мансабдор жиноий жавобгарликда!Бугун, 14:47Россияда силовсинни безовта қилган ўзбекистонлик жаримага тортилдиРоссияда силовсинни безовта қилган ўзбекистонлик жаримага тортилдиБугун, 14:08Франциядаги кучли ўрмон ёнғинлари 100 дан ортиқ уйни кулга айлантирдиФранциядаги кучли ўрмон ёнғинлари 100 дан ортиқ уйни кулга айлантирдиБугун, 13:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда