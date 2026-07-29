Европа қора бозорида даҳшат: Украинада 800 мингга яқин қурол йўқолган
Украинада 2022 йилдан бери 780 465 та қурол ва ўқ-дорилар йўқолиб, Европанинг қора бозорига оқиб ўтган ва уларнинг 149 000 таси 2026 йилнинг дастлабки беш ойида қайд етилган. Палермо прокурори Маурицио Де Лусиянинг билдиришича, мазкур қуролларнинг катта қисмига Италия мафияси, хусусан «Коса Ностра» жиноий тўдалари томонидан катта қизиқиш билдирилиб, улар жиноятчилар қўлига тушмоқда.
Украинада 2022 йилдан буён 800 мингга яқин қурол ва ўқ-дорилар йўқолиб, Европанинг қора бозорига оқиб ўтган. Италиянинг машҳур Il Fatto Quotidiano газетаси эълон қилган мақолада мазкур қуролларнинг катта қисми Италия мафияси, жумладан «Cosa Nostra» сингари хавфли жиноий гуруҳлар қўлига тушаётгани таъкидланади.
Zamin.uz ушбу шов-шувли суриштирув тафсилотлари, Палермо прокурорининг баёноти ва Европа полицияси дуч келаётган жиддий тўсиқларни тақдим этади.
1. 780 мингдан ортиқ қурол ғойиб бўлган: 2026 йилги даҳшатли статистика
Нашр маълумотларига кўра, 2022 йилдан бери Украинада жами 780 465 та қурол ва ўқ-дорилар йўқолгани ёки ўғирлангани қайд этилган. Энг ташвишлиси, ушбу йўқотишларнинг 149 000 таси фақат 2026 йилнинг дастлабки беш ойи ҳисобига тўғри келмоқда.
Мазкур қурол-яроғлар ноқонуний йўллар орқали Европа қитъасига олиб ўтилиб, қора бозорда эркин муомалага киритилмоқда.
Палермо прокурори Маурицио Де Лусиянинг Мафияга қарши комиссиядаги баёнотидан:
«Украинада йўқолаётган қуролларнинг катта қисми Европа қора бозорига тушмоқда. Мазкур қурол-яроғ оқимига Италия мафияси, хусусан, машҳур "Cosa Nostra" сингари жиноий тўдалар томонидан жуда катта қизиқиш билдирилмоқда.»
2. Назоратнинг йўқлиги ва полиция тўсиқлари
Италия нашрининг таъкидлашича, Украинага ҳарбий ёрдам кўрсатаётган Европа мамлакатлари Киевга айнан қандай ва қанча миқдорда қурол юбораётганини ошкор қилмасликни афзал кўрмоқда.
Ушбу ошкораликнинг йўқлиги ва ортиқча махфийлик полиция ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар учун ноқонуний қуроллар айланмасини назорат қилишни кескин мураккаблаштирмоқда. Натижада, Ғарб томонидан Киевга берилаётган ҳарбий ёрдам маҳсулотлари қуролли жиноятчилар қўлига тушиб қолмоқда.
Украинадаги қуроллар йўқолиши ва қора бозор бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Оммавий ахборот воситаси
Il Fatto Quotidiano (Италия)
Жами йўқолган қуроллар (2022 йилдан бери)
780 465 та
2026 йилнинг 5 ойидаги йўқотиш
149 000 та
Асосий хавф манбаси
Европа қора бозори ва Италия мафияси («Cosa Nostra»)
Расмий баёнот берган шахс
Маурицио Де Лусия (Палермо прокурори)
Асосий муаммо
Ғарб ёрдами махфийлиги сабабли полиция назоратининг мураккаблиги
Европа хавфсизлиги ва ноқонуний қуроллар айланмаси атрофидаги ушбу хавотирли жараёнлар глобал хавфсизлик учун жиддий таҳдид солиши мумкин.
Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва халқаро сиёсатга қизиқувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Ғарб давлатлари Украинага юборилаётган қуроллар назоратини кучайтира оладими ёки бу Европа хавфсизлигига янада катта путур етказадими? Ўз фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…