Европа қора бозорида даҳшат: Украинада 800 мингга яқин қурол йўқолган

·169·Дунё
Европа қора бозорида даҳшат: Украинада 800 мингга яқин қурол йўқолган
Қисқача

Украинада 2022 йилдан бери 780 465 та қурол ва ўқ-дорилар йўқолиб, Европанинг қора бозорига оқиб ўтган ва уларнинг 149 000 таси 2026 йилнинг дастлабки беш ойида қайд етилган. Палермо прокурори Маурицио Де Лусиянинг билдиришича, мазкур қуролларнинг катта қисмига Италия мафияси, хусусан «Коса Ностра» жиноий тўдалари томонидан катта қизиқиш билдирилиб, улар жиноятчилар қўлига тушмоқда.

Украинада 2022 йилдан буён 800 мингга яқин қурол ва ўқ-дорилар йўқолиб, Европанинг қора бозорига оқиб ўтган. Италиянинг машҳур Il Fatto Quotidiano газетаси эълон қилган мақолада мазкур қуролларнинг катта қисми Италия мафияси, жумладан «Cosa Nostra» сингари хавфли жиноий гуруҳлар қўлига тушаётгани таъкидланади.

Zamin.uz ушбу шов-шувли суриштирув тафсилотлари, Палермо прокурорининг баёноти ва Европа полицияси дуч келаётган жиддий тўсиқларни тақдим этади.

1. 780 мингдан ортиқ қурол ғойиб бўлган: 2026 йилги даҳшатли статистика

Нашр маълумотларига кўра, 2022 йилдан бери Украинада жами 780 465 та қурол ва ўқ-дорилар йўқолгани ёки ўғирлангани қайд этилган. Энг ташвишлиси, ушбу йўқотишларнинг 149 000 таси фақат 2026 йилнинг дастлабки беш ойи ҳисобига тўғри келмоқда.

Мазкур қурол-яроғлар ноқонуний йўллар орқали Европа қитъасига олиб ўтилиб, қора бозорда эркин муомалага киритилмоқда.

Палермо прокурори Маурицио Де Лусиянинг Мафияга қарши комиссиядаги баёнотидан:

«Украинада йўқолаётган қуролларнинг катта қисми Европа қора бозорига тушмоқда. Мазкур қурол-яроғ оқимига Италия мафияси, хусусан, машҳур "Cosa Nostra" сингари жиноий тўдалар томонидан жуда катта қизиқиш билдирилмоқда.»

2. Назоратнинг йўқлиги ва полиция тўсиқлари

Италия нашрининг таъкидлашича, Украинага ҳарбий ёрдам кўрсатаётган Европа мамлакатлари Киевга айнан қандай ва қанча миқдорда қурол юбораётганини ошкор қилмасликни афзал кўрмоқда.

Ушбу ошкораликнинг йўқлиги ва ортиқча махфийлик полиция ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар учун ноқонуний қуроллар айланмасини назорат қилишни кескин мураккаблаштирмоқда. Натижада, Ғарб томонидан Киевга берилаётган ҳарбий ёрдам маҳсулотлари қуролли жиноятчилар қўлига тушиб қолмоқда.

Украинадаги қуроллар йўқолиши ва қора бозор бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Оммавий ахборот воситаси

Il Fatto Quotidiano (Италия)

Жами йўқолган қуроллар (2022 йилдан бери)

780 465 та

2026 йилнинг 5 ойидаги йўқотиш

149 000 та

Асосий хавф манбаси

Европа қора бозори ва Италия мафияси («Cosa Nostra»)

Расмий баёнот берган шахс

Маурицио Де Лусия (Палермо прокурори)

Асосий муаммо

Ғарб ёрдами махфийлиги сабабли полиция назоратининг мураккаблиги

Европа хавфсизлиги ва ноқонуний қуроллар айланмаси атрофидаги ушбу хавотирли жараёнлар глобал хавфсизлик учун жиддий таҳдид солиши мумкин.

Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва халқаро сиёсатга қизиқувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Ғарб давлатлари Украинага юборилаётган қуроллар назоратини кучайтира оладими ёки бу Европа хавфсизлигига янада катта путур етказадими? Ўз фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шов-шувли хабар: Украина илк бор янги «Ruta» қанотли ракеталаридан фойдаландиШов-шувли хабар: Украина илк бор янги «Ruta» қанотли ракеталаридан фойдаландиБугун, 14:17Покистон Кашмирида полиция 30 нафар намойишчини отиб ўлдирдиПокистон Кашмирида полиция 30 нафар намойишчини отиб ўлдирдиБугун, 13:33Покистондаги шахтада кучли портлаш 32 кончининг умрига зомин бўлдиПокистондаги шахтада кучли портлаш 32 кончининг умрига зомин бўлдиБугун, 13:30Эквадорда уйдан 7 кишининг куйдирилган жасади топилдиЭквадорда уйдан 7 кишининг куйдирилган жасади топилдиБугун, 13:27Онаси йигити билан ташқарига чиққан пайтда бир ёшли бола қайноқ ваннада ҳалок бўлдиОнаси йигити билан ташқарига чиққан пайтда бир ёшли бола қайноқ ваннада ҳалок бўлдиБугун, 13:02Тарихий зарба: Россия Украинадаги Америка дрон заводини илк бор нишонга олдиТарихий зарба: Россия Украинадаги Америка дрон заводини илк бор нишонга олдиБугун, 13:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда