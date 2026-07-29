Ford Европа бозоридаги мавқейини тиклаш учун BYD раҳбариятини ёллади
Европа автомобил бозорида кескин рақобат давом этаётган бир пайтда, Американинг машҳур Ford компанияси ўз позицияларини мустаҳкамлаш йўлида муҳим кадрлар ўзгаришини амалга оширди. Autocar Бусинесс нашрининг «Моверс анд Шакерс» руклида маълум қилинишича, Ford оф Эуропе ўзининг бозордаги мавқейини қайтаришга қаратилган кенг кўламли ҳаракатлар доирасида Хитойнинг йирик электрокар ишлаб чиқарувчиси — BYD компаниясининг Европа бўйича бошқарувчи директори билан шартнома имзолаган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Мазкур тайинлов минтақадаги автомобилсозлик саноати учун жиддий бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. Сабаби, сўнгги йилларда Европа бозорида Хитой брендлари, хусусан BYD электромобиллари ўз улушини сезиларли даражада ошириб, анъанавий авто гигантларга жиддий рақобат туғдирмоқда. Ford раҳбарияти эса бу тажрибали мутахассисни жалб қилиш орқали ўз стратегиясини қайта кўриб чиқишни ва рақобатбардошлигини оширишни мақсад қилган.
Кадрлар алмашинуви ва янги стратегияАвтомобил бозоридаги мутахассисларнинг таъкидлашича, етакчи кадрларнинг бир компаниядан бошқасига ўтиши саноатдаги глобал ўзгаришларнинг яққол далилидир. Янги раҳбарият остида Ford Европадаги электромобиллар ишлаб чиқариш ҳажмини кенгайтириш ва янги технологияларни жорий этиш ишларини тезлаштириши кутилмоқда. Бу эса компанияга истеъмолчилар талабига тезроқ мослашиш имконини беради.
Ҳозирги кунда автомобилсозлик сектори анъанавий двигателли автомобиллардан экологик тоза электромобилларга ўтиш даврини бошдан кечирмоқда. Ford ва бошқа йирик брендлар учун бу жараён катта молиявий сармоя ҳамда юқори малакали бошқарув кадрларни талаб қилади. Шунинг учун ҳам Хитойнинг етакчи компаниясида муваффақиятли фаолият юритган мутахассиснинг жалб этилиши компания учун стратегик устунлик тақдим этиши мумкин.
Саноат таҳлилчиларининг фикрича, бундай юқори даражадаги трансферлар келгусида автомобил бозоридаги кучлар мувозанатига сезиларли таъсир кўрсатади. Ford ўзининг бой тарихига таянибгина қолмай, балки замонавий бозор талабларига мослашиш йўлида кескин қадамлар ташлаётгани унинг Европадаги позициясини сақлаб қолишдаги қатъиятидан далолат беради.
…