Ford Европа бозоридаги мавқейини тиклаш учун BYD раҳбариятини ёллади

·16·Авто
Ford Европа бозоридаги мавқейини тиклаш учун BYD раҳбариятини ёллади

Европа автомобил бозорида кескин рақобат давом этаётган бир пайтда, Американинг машҳур Ford компанияси ўз позицияларини мустаҳкамлаш йўлида муҳим кадрлар ўзгаришини амалга оширди. Autocar Бусинесс нашрининг «Моверс анд Шакерс» руклида маълум қилинишича, Ford оф Эуропе ўзининг бозордаги мавқейини қайтаришга қаратилган кенг кўламли ҳаракатлар доирасида Хитойнинг йирик электрокар ишлаб чиқарувчиси — BYD компаниясининг Европа бўйича бошқарувчи директори билан шартнома имзолаган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Мазкур тайинлов минтақадаги автомобилсозлик саноати учун жиддий бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. Сабаби, сўнгги йилларда Европа бозорида Хитой брендлари, хусусан BYD электромобиллари ўз улушини сезиларли даражада ошириб, анъанавий авто гигантларга жиддий рақобат туғдирмоқда. Ford раҳбарияти эса бу тажрибали мутахассисни жалб қилиш орқали ўз стратегиясини қайта кўриб чиқишни ва рақобатбардошлигини оширишни мақсад қилган.

Кадрлар алмашинуви ва янги стратегия

Автомобил бозоридаги мутахассисларнинг таъкидлашича, етакчи кадрларнинг бир компаниядан бошқасига ўтиши саноатдаги глобал ўзгаришларнинг яққол далилидир. Янги раҳбарият остида Ford Европадаги электромобиллар ишлаб чиқариш ҳажмини кенгайтириш ва янги технологияларни жорий этиш ишларини тезлаштириши кутилмоқда. Бу эса компанияга истеъмолчилар талабига тезроқ мослашиш имконини беради.

Ҳозирги кунда автомобилсозлик сектори анъанавий двигателли автомобиллардан экологик тоза электромобилларга ўтиш даврини бошдан кечирмоқда. Ford ва бошқа йирик брендлар учун бу жараён катта молиявий сармоя ҳамда юқори малакали бошқарув кадрларни талаб қилади. Шунинг учун ҳам Хитойнинг етакчи компаниясида муваффақиятли фаолият юритган мутахассиснинг жалб этилиши компания учун стратегик устунлик тақдим этиши мумкин.

Саноат таҳлилчиларининг фикрича, бундай юқори даражадаги трансферлар келгусида автомобил бозоридаги кучлар мувозанатига сезиларли таъсир кўрсатади. Ford ўзининг бой тарихига таянибгина қолмай, балки замонавий бозор талабларига мослашиш йўлида кескин қадамлар ташлаётгани унинг Европадаги позициясини сақлаб қолишдаги қатъиятидан далолат беради.

FordBYDАвтомобилЕвропаЭлектромобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Volkswagen ва Xiaomi ўртасида гибрид моторлар баҳси бошландиVolkswagen ва Xiaomi ўртасида гибрид моторлар баҳси бошландиБугун, 14:23Audi ўзининг энг йирик флагман кроссовери Q9 моделини расман таништирдиAudi ўзининг энг йирик флагман кроссовери Q9 моделини расман таништирдиБугун, 11:56Автомобилсозликдаги тушкунликка қарамай томи юкхоналари бозори ўсмоқдаАвтомобилсозликдаги тушкунликка қарамай томи юкхоналари бозори ўсмоқдаБугун, 09:27Audi компанияси янги флагман Q9 кроссоверини намойиш этдиAudi компанияси янги флагман Q9 кроссоверини намойиш этдиБугун, 07:24Mini бренди йўлтанламас хусусиятларга эга янги Коунтрйман моделини тайёрламоқдаMini бренди йўлтанламас хусусиятларга эга янги Коунтрйман моделини тайёрламоқдаБугун, 04:23Санкт-Петербургда Желанд J6 кроссовери ишлаб чиқарила бошландиСанкт-Петербургда Желанд J6 кроссовери ишлаб чиқарила бошландиКеча, 19:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси