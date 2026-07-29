Савинҳо Манчестер Ситини тарк этиб, Тоттенхемга ўтишни истамоқда

·24·Спорт
Савинҳо Манчестер Ситини тарк этиб, Тоттенхемга ўтишни истамоқда

Манчестер Сити қанот ҳужумчиси Савинҳо карьерасини давом эттириш ва асосий таркибда кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлиш учун Лондоннинг Тоттенхем клубига ўтишни талаб қилмоқда. Goal.com хабар беришича, 22 ёшли бразилиялик футболчи Этиҳад Стадиумда доимий бошланғич таркиб ўрнини эгаллай олмагач, шимолий Лондон жамоасига қўшилишни маъқул кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, Те Сун нашри тарқатган хабарларга таяниб, Савинҳо ўз трансферини амалга ошириш учун клуб раҳбариятига босим ўтказмоқда. Манчестер Сити футболчи учун 60 миллион фунт стерлинг миқдоридаги таклифга розилик беришга тайёр. Қизиғи шундаки, бу нарх бир йил аввал футболчига қўйилган 70 миллион фунт стерлинглик қийматдан бироз пастроқдир.

Роберто Де Зерби лойиҳаси ва трансфер режалари

Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби жамоанинг ҳужум чизиғини тубдан янгилашни мақсад қилган. Италианш мутахассис Савинҳўнинг тезлиги ва ижодкорлиги ўзининг тактик схемасига жуда мос тушишига иймон келтиради. Раҳбарият мураббийнинг трансфер сиёсатини тўлиқ қўллаб-қувватлаётганига қарамай, Деэрмо фаолият ҳали якунланмагани ва таркибга яна ҳужумчилар келишини таъкидлаган.

Лондонликлар жорий трансфер ойнасида аллақачон бир нечта йирик келишувларга қўл уришди. Хусусан, Сандро Тонали Нюкаслдан 100 миллион фунтга, Матеус Фернандес Вест Хемдан 85 миллион фунтга, ҳимоячи Жан Паул ван Хекке эса 52 миллион фунт стерлинг эвазига таркибга қўшиб олинди.

Ўйин амалиётининг етишмаслиги

Бразилиялик футболчининг Манчестер Ситидаги амалдаги шартномаси яна уч йилга мўлжалланган, бироқ асосий таркибга киришдаги қийинчиликлар асосий муаммога айланган. Ўтган мавсум жароҳатлар билан қийналган вингер барча турнирларни қўшиб ҳисоблаганда атиги 14 та учрашувда асосий таркибда майдонга тушди.

Гиронадаги муваффақиятли мавсумдан сўнг Троес орқали Манчестер Ситига келиб қўшилган Савинҳо юқори умидларни оқлашга ҳаракат қилди, бироқ юлдузлар рақобатида ўз ўрнини кафолатлай олмади. Унга чет эл клубларидан, жумладан Милан томонидан ҳам қизиқишлар бўлишига қарамай, футболчининг ўз Англия Премер-лигасида қолишни ва Де Зерби қўл остида тўп суришни афзал кўраётгани унинг танловига ҳал қилувчи таъсир кўрсатмоқда.

СавинҳоМанчестер СитиТоттенҳамРоберто Де ЗербиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

А Серия грандлари ва Англия Суперкубоги баҳслари эфирга узатиладиА Серия грандлари ва Англия Суперкубоги баҳслари эфирга узатиладиБугун, 13:58Мануэль Ноер фаолиятини якунлаш вақтини маълум қилдиМануэль Ноер фаолиятини якунлаш вақтини маълум қилдиБугун, 13:52Барселона президенти Жоан Лапорта юрак операциясини бошдан кечирдиБарселона президенти Жоан Лапорта юрак операциясини бошдан кечирдиБугун, 13:37Винисиус Жуниор Реал Мадридда қолади ва шартномасини узайтирадиВинисиус Жуниор Реал Мадридда қолади ва шартномасини узайтирадиБугун, 13:12Барселона Эли Жуниор Кроупи трансфери бўйича рад жавобини олдиБарселона Эли Жуниор Кроупи трансфери бўйича рад жавобини олдиБугун, 13:10Арсенал Бруно Гимараес трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиАрсенал Бруно Гимараес трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиБугун, 12:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди