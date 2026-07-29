Савинҳо Манчестер Ситини тарк этиб, Тоттенхемга ўтишни истамоқда
Манчестер Сити қанот ҳужумчиси Савинҳо карьерасини давом эттириш ва асосий таркибда кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлиш учун Лондоннинг Тоттенхем клубига ўтишни талаб қилмоқда. Goal.com хабар беришича, 22 ёшли бразилиялик футболчи Этиҳад Стадиумда доимий бошланғич таркиб ўрнини эгаллай олмагач, шимолий Лондон жамоасига қўшилишни маъқул кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, Те Сун нашри тарқатган хабарларга таяниб, Савинҳо ўз трансферини амалга ошириш учун клуб раҳбариятига босим ўтказмоқда. Манчестер Сити футболчи учун 60 миллион фунт стерлинг миқдоридаги таклифга розилик беришга тайёр. Қизиғи шундаки, бу нарх бир йил аввал футболчига қўйилган 70 миллион фунт стерлинглик қийматдан бироз пастроқдир.
Роберто Де Зерби лойиҳаси ва трансфер режалариТоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби жамоанинг ҳужум чизиғини тубдан янгилашни мақсад қилган. Италианш мутахассис Савинҳўнинг тезлиги ва ижодкорлиги ўзининг тактик схемасига жуда мос тушишига иймон келтиради. Раҳбарият мураббийнинг трансфер сиёсатини тўлиқ қўллаб-қувватлаётганига қарамай, Деэрмо фаолият ҳали якунланмагани ва таркибга яна ҳужумчилар келишини таъкидлаган.
Лондонликлар жорий трансфер ойнасида аллақачон бир нечта йирик келишувларга қўл уришди. Хусусан, Сандро Тонали Нюкаслдан 100 миллион фунтга, Матеус Фернандес Вест Хемдан 85 миллион фунтга, ҳимоячи Жан Паул ван Хекке эса 52 миллион фунт стерлинг эвазига таркибга қўшиб олинди.
Ўйин амалиётининг етишмаслигиБразилиялик футболчининг Манчестер Ситидаги амалдаги шартномаси яна уч йилга мўлжалланган, бироқ асосий таркибга киришдаги қийинчиликлар асосий муаммога айланган. Ўтган мавсум жароҳатлар билан қийналган вингер барча турнирларни қўшиб ҳисоблаганда атиги 14 та учрашувда асосий таркибда майдонга тушди.
Гиронадаги муваффақиятли мавсумдан сўнг Троес орқали Манчестер Ситига келиб қўшилган Савинҳо юқори умидларни оқлашга ҳаракат қилди, бироқ юлдузлар рақобатида ўз ўрнини кафолатлай олмади. Унга чет эл клубларидан, жумладан Милан томонидан ҳам қизиқишлар бўлишига қарамай, футболчининг ўз Англия Премер-лигасида қолишни ва Де Зерби қўл остида тўп суришни афзал кўраётгани унинг танловига ҳал қилувчи таъсир кўрсатмоқда.
…