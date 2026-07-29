Нью-Йоркда хавфли бактерия тарқалиши оқибатида олтинчи ўлим қайд этилди
АҚШнинг Нью-Йорк шаҳрида кузатилаётган легионерлар касаллиги билан боғлиқ эпидемия яна бир инсон ҳаётига зомин бўлди. Шу тариқа, шаҳарнинг Манҳеттендаги Юқори Шарқий (Upper East Side) ҳудудида қайд этилган ушбу касаллик қурбонлари сони олти нафарга етди. Бу ҳақда маҳаллий соғлиқни сақлаш идоралари маълум қилди.
Шаҳар Кенгаши спикери Жули Менин ўзининг X ижтимоий тармоғидаги саҳифасида олтинчи беморнинг вафоти ҳақида хабар бериб, марҳумнинг оиласи ва яқинларига ҳамдардлик билдирди. Унинг таъкидлашича, ҳар бир йўқотиш маҳаллий аҳоли учун катта қайғу ҳисобланади.
Расмий маълумотларга кўра, 17 июлдан буён касалликнинг янги ҳолатлари қайд этилмаган. Мутахассислар сўнгги маълумотлар эпидемия сезиларли даражада секинлашганини кўрсатаётганини билдирмоқда.
Нью-Йорк шаҳар Соғлиқни сақлаш департаменти маълумотига кўра, 2 июлдан бери жами 90 нафар киши легионерлар касаллигига чалинган. Текширувлар давомида шаҳардаги 77 та совутиш минорасида Legionella бактерияси аниқланган.
Бактерия топилган объектлар орасида The Met музейи, Guggenheim Museum, Marriott меҳмонхонаси ҳамда All Souls Church каби машҳур бинолар ҳам бор. Тергов доирасида барча ижобий натижа қайд этилган биноларга совутиш тизимларини зудлик билан тозалаш ва дезинфекция қилиш бўйича кўрсатма берилган.
Расмийларга кўра, барча зарур санитария ишлари 16 июлга қадар тўлиқ якунланган. Айни пайтда ҳам легионерлар касаллиги ташхиси қўйилган олти нафар бемор шифохонада даволанмоқда. Соғлиқни сақлаш идоралари вазиятни қатъий назоратда ушлаб турганини ва аҳолини фақат расмий манбалар орқали тарқатилаётган маълумотларга ишонишга чақирмоқда.
…