Нью-Йоркда хавфли бактерия тарқалиши оқибатида олтинчи ўлим қайд этилди

·61·Дунё
Нью-Йоркда хавфли бактерия тарқалиши оқибатида олтинчи ўлим қайд этилди

АҚШнинг Нью-Йорк шаҳрида кузатилаётган легионерлар касаллиги билан боғлиқ эпидемия яна бир инсон ҳаётига зомин бўлди. Шу тариқа, шаҳарнинг Манҳеттендаги Юқори Шарқий (Upper East Side) ҳудудида қайд этилган ушбу касаллик қурбонлари сони олти нафарга етди. Бу ҳақда маҳаллий соғлиқни сақлаш идоралари маълум қилди.

Шаҳар Кенгаши спикери Жули Менин ўзининг X ижтимоий тармоғидаги саҳифасида олтинчи беморнинг вафоти ҳақида хабар бериб, марҳумнинг оиласи ва яқинларига ҳамдардлик билдирди. Унинг таъкидлашича, ҳар бир йўқотиш маҳаллий аҳоли учун катта қайғу ҳисобланади.

Расмий маълумотларга кўра, 17 июлдан буён касалликнинг янги ҳолатлари қайд этилмаган. Мутахассислар сўнгги маълумотлар эпидемия сезиларли даражада секинлашганини кўрсатаётганини билдирмоқда.

Нью-Йорк шаҳар Соғлиқни сақлаш департаменти маълумотига кўра, 2 июлдан бери жами 90 нафар киши легионерлар касаллигига чалинган. Текширувлар давомида шаҳардаги 77 та совутиш минорасида Legionella бактерияси аниқланган.

Бактерия топилган объектлар орасида The Met музейи, Guggenheim Museum, Marriott меҳмонхонаси ҳамда All Souls Church каби машҳур бинолар ҳам бор. Тергов доирасида барча ижобий натижа қайд этилган биноларга совутиш тизимларини зудлик билан тозалаш ва дезинфекция қилиш бўйича кўрсатма берилган.

Расмийларга кўра, барча зарур санитария ишлари 16 июлга қадар тўлиқ якунланган. Айни пайтда ҳам легионерлар касаллиги ташхиси қўйилган олти нафар бемор шифохонада даволанмоқда. Соғлиқни сақлаш идоралари вазиятни қатъий назоратда ушлаб турганини ва аҳолини фақат расмий манбалар орқали тарқатилаётган маълумотларга ишонишга чақирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа қора бозорида даҳшат: Украинада 800 мингга яқин қурол йўқолганЕвропа қора бозорида даҳшат: Украинада 800 мингга яқин қурол йўқолганБугун, 15:10Венгрия Украинанинг ЕИга қўшилиши бўйича музокараларни яна блокладиВенгрия Украинанинг ЕИга қўшилиши бўйича музокараларни яна блокладиБугун, 14:55Тожикистонда мисли кўрилмаган ер савдоси: 133 нафар мансабдор жиноий жавобгарликда!Тожикистонда мисли кўрилмаган ер савдоси: 133 нафар мансабдор жиноий жавобгарликда!Бугун, 14:47Россияда силовсинни безовта қилган ўзбекистонлик жаримага тортилдиРоссияда силовсинни безовта қилган ўзбекистонлик жаримага тортилдиБугун, 14:08Британиялик эркак бир дақиқада 15 та балиқ таёқчасини еб рекорд ўрнатдиБританиялик эркак бир дақиқада 15 та балиқ таёқчасини еб рекорд ўрнатдиБугун, 13:54Франциядаги кучли ўрмон ёнғинлари 100 дан ортиқ уйни кулга айлантирдиФранциядаги кучли ўрмон ёнғинлари 100 дан ортиқ уйни кулга айлантирдиБугун, 13:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда