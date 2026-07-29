Франциядаги кучли ўрмон ёнғинлари 100 дан ортиқ уйни кулга айлантирди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Франциянинг жануби-ғарбида жойлашган Ле Порге шаҳрида юз берган йирик ўрмон ёнғинлари катта талафот келтирди. Кучли олов оқибатида 100 дан ортиқ турар жой ёниб кул бўлди, ёнғин эса ўрмонзорлар ва кенг табиий ҳудудларга тарқалди.
Ёнғинни жиловлаш учун минглаб ўт ўчирувчилар сафарбар этилган. Шунингдек, махсус техникалар, ёнғин ўчириш самолётлари ва вертолётлар ҳам жалб қилинган.
Аҳоли хавфсизлигини таъминлаш мақсадида қарийб 220 минг киши хавфли ҳудудлардан эвакуация қилинди. Ҳозирча ёнғин оқибатида ҳалок бўлганлар ёки жабрланганлар ҳақида расмий маълумот берилмаган.
Мутахассислар ёнғиннинг қисқа фурсатда кенг майдонга тарқалишига кучли жазирама, узоқ давом этган қурғоқчилик ҳамда шамолли об-ҳаво асосий омил бўлганини таъкидламоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…