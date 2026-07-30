Хўжайинига буйрагини берган аёл кейинчалик ишдан бўшатилди

·35·Дунё
Хўжайинига буйрагини берган аёл кейинчалик ишдан бўшатилди
Қисқача

АҚШда Дебби Стивенс исмли аёл ўз хўжайини Джеки Брусиянинг ҳаётини сақлаб қолиш учун жуфт донор алмашинуви дастури орқали унга буйрагини берган, бироқ операциядан кейин ишдан бўшатилган. Ню-Ёрк штатидаги компанияда ишлаган аёл операциядан сўнг иш жойида босим ва келишмовчиликларга дуч келганини даъво қилиб, собиқ иш берувчисига нисбатан судга мурожаат қилган. Иш берувчи еса қўйилган айбловларни рад етган.

АҚШда содир бўлган ушбу воқеа узоқ йиллардан буён орган донорлиги билан боғлиқ энг кўп муҳокама қилинган ҳодисалардан бири сифатида тилга олинади. Дебби Стивенс исмли аёл ўз хўжайинининг ҳаётини сақлаб қолиш мақсадида унга буйрагини донор сифатида беришга рози бўлган. Бироқ операциядан сўнг у кутган миннатдорлик ўрнига кутилмаган муаммоларга дуч келган.

Маълум бўлишича, Дебби Стивенс АҚШнинг Нью-Йорк штатида жойлашган компаниялардан бирида ишлаган. Унинг раҳбари Жеки Брусия буйрак етишмовчилиги билан курашаётгани маълум бўлгач, Дебби ҳеч иккиланмай донор бўлишга қарор қилган. Дастлаб ўтказилган текширувлар уларнинг тўғридан-тўғри мос келмаслигини кўрсатган. Шундан сўнг у "paired kidney exchange" (жуфт донор алмашинуви) дастурида иштирок этиб, ўз буйрагини бошқа беморга берган. Эвазига эса мос донорнинг буйраги унинг хўжайинига кўчириб ўтказилган.

Операциядан кейин Дебби иш жойида босим ва турли келишмовчиликларга дуч келганини даъво қилган. Орадан кўп ўтмай у ишдан бўшатилган. Аёл оммавий ахборот воситаларига берган интервюларидан бирида: "Гўё мени фақат буйрагим керак бўлгани учун ишга олишгандек туюлди", дея ўша даврдаги оғир кечинмаларини эслаган.

Кейинчалик Дебби Стивенс собиқ иш берувчисига нисбатан судга мурожаат қилган. Бироқ иш бўйича томонлар турли позицияни билдирган, иш берувчи эса айбловларни рад этган. Мазкур воқеа АҚШ ва бошқа давлатларда орган донорлигини қўллаб-қувватлаш, донорларнинг ҳуқуқлари ҳамда иш жойидаги муносабатлар ҳақида кенг жамоатчилик муҳокамаларига сабаб бўлган.

Дебби Стивенснинг ҳикояси кўпчилик учун бир ҳақиқатни эслатади: баъзан эзгулик кутилганидек мукофотланмаслиги мумкин. Шунга қарамай, унинг қилган инсонпарварлик қадами минглаб одамлар учун орган донорлигининг ҳаёт сақлаб қолишдаги аҳамиятини яна бир бор ёдга солди.

Дебби СтивенсЖаки БрусияНью-ЙоркАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Телефонга берилган сайёҳ айиқ билан юзма-юз келди (видео)Телефонга берилган сайёҳ айиқ билан юзма-юз келди (видео)Бугун, 20:20Португалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирдиПортугалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирдиБугун, 19:12Уфада дарёда чўмилган ўзбекистонлик фожиали тарзда ҳалок бўлдиУфада дарёда чўмилган ўзбекистонлик фожиали тарзда ҳалок бўлдиБугун, 18:36Эгасини бир лаҳза ҳам ёлғиз қолдирмаган мушук фойдаланувчиларини тўлқинлантирдиЭгасини бир лаҳза ҳам ёлғиз қолдирмаган мушук фойдаланувчиларини тўлқинлантирдиБугун, 18:18Россия Украинага оммавий ракета ва дрон ҳужумини уюштирди: сўнгги тафсилотларРоссия Украинага оммавий ракета ва дрон ҳужумини уюштирди: сўнгги тафсилотларБугун, 16:04Хитойнинг қизиқарли усули: “Темир қулоқ” нима ва у қандай таъсир қилади?Хитойнинг қизиқарли усули: “Темир қулоқ” нима ва у қандай таъсир қилади?Бугун, 15:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда