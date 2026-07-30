Хўжайинига буйрагини берган аёл кейинчалик ишдан бўшатилди
АҚШда Дебби Стивенс исмли аёл ўз хўжайини Джеки Брусиянинг ҳаётини сақлаб қолиш учун жуфт донор алмашинуви дастури орқали унга буйрагини берган, бироқ операциядан кейин ишдан бўшатилган. Ню-Ёрк штатидаги компанияда ишлаган аёл операциядан сўнг иш жойида босим ва келишмовчиликларга дуч келганини даъво қилиб, собиқ иш берувчисига нисбатан судга мурожаат қилган. Иш берувчи еса қўйилган айбловларни рад етган.
АҚШда содир бўлган ушбу воқеа узоқ йиллардан буён орган донорлиги билан боғлиқ энг кўп муҳокама қилинган ҳодисалардан бири сифатида тилга олинади. Дебби Стивенс исмли аёл ўз хўжайинининг ҳаётини сақлаб қолиш мақсадида унга буйрагини донор сифатида беришга рози бўлган. Бироқ операциядан сўнг у кутган миннатдорлик ўрнига кутилмаган муаммоларга дуч келган.
Маълум бўлишича, Дебби Стивенс АҚШнинг Нью-Йорк штатида жойлашган компаниялардан бирида ишлаган. Унинг раҳбари Жеки Брусия буйрак етишмовчилиги билан курашаётгани маълум бўлгач, Дебби ҳеч иккиланмай донор бўлишга қарор қилган. Дастлаб ўтказилган текширувлар уларнинг тўғридан-тўғри мос келмаслигини кўрсатган. Шундан сўнг у "paired kidney exchange" (жуфт донор алмашинуви) дастурида иштирок этиб, ўз буйрагини бошқа беморга берган. Эвазига эса мос донорнинг буйраги унинг хўжайинига кўчириб ўтказилган.
Операциядан кейин Дебби иш жойида босим ва турли келишмовчиликларга дуч келганини даъво қилган. Орадан кўп ўтмай у ишдан бўшатилган. Аёл оммавий ахборот воситаларига берган интервюларидан бирида: "Гўё мени фақат буйрагим керак бўлгани учун ишга олишгандек туюлди", дея ўша даврдаги оғир кечинмаларини эслаган.
Кейинчалик Дебби Стивенс собиқ иш берувчисига нисбатан судга мурожаат қилган. Бироқ иш бўйича томонлар турли позицияни билдирган, иш берувчи эса айбловларни рад этган. Мазкур воқеа АҚШ ва бошқа давлатларда орган донорлигини қўллаб-қувватлаш, донорларнинг ҳуқуқлари ҳамда иш жойидаги муносабатлар ҳақида кенг жамоатчилик муҳокамаларига сабаб бўлган.
Дебби Стивенснинг ҳикояси кўпчилик учун бир ҳақиқатни эслатади: баъзан эзгулик кутилганидек мукофотланмаслиги мумкин. Шунга қарамай, унинг қилган инсонпарварлик қадами минглаб одамлар учун орган донорлигининг ҳаёт сақлаб қолишдаги аҳамиятини яна бир бор ёдга солди.
…