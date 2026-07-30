UFC юлдузи рафиқасини машинада уриб кетишга уринди: айблов ва ҳибсга олиш

·36·Дунё
UFC юлдузи рафиқасини машинада уриб кетишга уринди: айблов ва ҳибсга олиш
Қисқача

UFC собиқ чемпионлик даъвогари ва таҳлилчи Ентони Смит АҚШнинг Небраска штатида жиддий оилавий можаро ортидан учта оғир жиноий модда бўйича айбланиб ҳибсга олинди. Ҳодиса 26 июл куни Гретна Дайс фестивали пайтида содир бўлган бўлиб, тергов версиясига кўра, спортчи рафиқасини ўлдириш билан қўрқитган ҳамда машинада уриб кетишга уринган.

UFC собиқ чемпионлик даъвогари ва ҳозирда таҳлилчи Энтони Смит АҚШда жиддий оилавий можаро ортидан оғир жиноий иш марказида қолди. 38 ёшли спортчи учта оғир жиноий модда бўйича айбланиб, ҳибсга олинган. Воқеа Небраска штатида бўлиб ўтган фестиваль вақтида содир бўлган.

Zamin.uz ушбу шок хабарнинг батафсил тафсилотлари ва спортчининг айбланишига сабаб бўлган воқеалар ҳақида хабар беради.

Ўлим таҳдидлари ва мажбурий олиб кетиш: Фестиваль пайтидаги можаро

Сарпи округи прокуратураси маълумотларига кўра, даҳшатли воқеа 26 июль куни АҚШнинг Небраска штатида жойлашган Гретна шаҳрида ўтган Gretna Days фестивали пайтида содир бўлган. Бардаги жанжал ва концертдаги тортишувдан сўнг, тергов версиясига кўра, Смит хотинидан уйга бирга қайтишни талаб қилган. Рад жавобини олгач, у аёлини ўлдириш билан қўрқитган. Айтилишича, у рафиқасини мажбуран машинага ўтқазган ва йўлда ҳам таҳдидларни давом эттирган.

Даҳшатли дақиқалар: Машина билан уриб кетишга уриниш

Прокурорлар баёнотига кўра, аёл машинадан тушиб қочишга муваффақ бўлганидан кейин, Смит бир неча бор уни машинада уриб кетишга уринишда айбланмоқда. Тасодиф туфайли аёл жиддий тан жароҳати олмаган — у машинанинг остига тушиб қолишдан қоча олган. Гувоҳлар унга ва болаларига ёрдам бериб, ҳодиса жойидан олиб кетишган. Эртаси куни Энтони Смитни қўлга олиш учун ордер берилган, спортчи эса полицияга ўзи бориб таслим бўлган.

Суд қарори: 500 минг доллар кафолат пули ва қатъий чекловлар

29 июль куни судда унга нисбатан 500 минг доллар миқдорида кафолат пули белгилаб қўйилди. Шартлар қаторида — рафиқаси Михала билан ҳар қандай мулоқотни тўлиқ тақиқлаш, суд рухсатисиз Небраска штатини тарк этмаслик ва қонунбузарликка йўл қўймаслик талаби бор. Кейинги суд мажлиси 17 август кунига белгиланган.

Энтони Смит иши бўйича асосий фактлар

Меззон / Маълумот

Тафсилотлар

Субъект

Энтони Смит (UFC собиқ чемпионлик даъвогари)

Жиноят санаси

26 июль

Жиноят жойи

Гретна, Небраска, Gretna Days фестиваль

Айбловлар

Учта оғир жиноий модда

Кафолат пули (Бонд)

$500 000

Асосий шарт

Рафиқаси билан мулоқотни тўлиқ тақиқлаш

Кейинги суд санаси

17 август

UFC юлдузининг оилавий можароси ва жиноий иши — бу барча спорт ишқибозлари ва жамоатчилик билиши керак бўлган муҳим воқеадир.

Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дарҳол дўстларингиз ва хавфсизлик масалаларига қизиқувчи гуруҳларга юборинг!

Сизнингча, Энтони Смитнинг ушбу ҳаракатлари унинг карьерасига қандай таъсир қилади? У UFCдан бутунлай четлатиладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Энтони СмитЮФСНебраскаГретнаЗамин.уз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сингапур метросида йўловчининг пауэрбанки ёниб кетдиСингапур метросида йўловчининг пауэрбанки ёниб кетдиБугун, 20:42Россия Украинага оммавий ракета ва дрон ҳужумини уюштирди: сўнгги тафсилотларРоссия Украинага оммавий ракета ва дрон ҳужумини уюштирди: сўнгги тафсилотларБугун, 20:33Португалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирдиПортугалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирдиБугун, 20:31Телефонга берилган сайёҳ айиқ билан юзма-юз келди (видео)Телефонга берилган сайёҳ айиқ билан юзма-юз келди (видео)Бугун, 20:20Хўжайинига буйрагини берган аёл кейинчалик ишдан бўшатилдиХўжайинига буйрагини берган аёл кейинчалик ишдан бўшатилдиБугун, 19:49Уфада дарёда чўмилган ўзбекистонлик фожиали тарзда ҳалок бўлдиУфада дарёда чўмилган ўзбекистонлик фожиали тарзда ҳалок бўлдиБугун, 18:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда