UFC юлдузи рафиқасини машинада уриб кетишга уринди: айблов ва ҳибсга олиш
UFC собиқ чемпионлик даъвогари ва таҳлилчи Ентони Смит АҚШнинг Небраска штатида жиддий оилавий можаро ортидан учта оғир жиноий модда бўйича айбланиб ҳибсга олинди. Ҳодиса 26 июл куни Гретна Дайс фестивали пайтида содир бўлган бўлиб, тергов версиясига кўра, спортчи рафиқасини ўлдириш билан қўрқитган ҳамда машинада уриб кетишга уринган.
UFC собиқ чемпионлик даъвогари ва ҳозирда таҳлилчи Энтони Смит АҚШда жиддий оилавий можаро ортидан оғир жиноий иш марказида қолди. 38 ёшли спортчи учта оғир жиноий модда бўйича айбланиб, ҳибсга олинган. Воқеа Небраска штатида бўлиб ўтган фестиваль вақтида содир бўлган.
Zamin.uz ушбу шок хабарнинг батафсил тафсилотлари ва спортчининг айбланишига сабаб бўлган воқеалар ҳақида хабар беради.
Ўлим таҳдидлари ва мажбурий олиб кетиш: Фестиваль пайтидаги можаро
Сарпи округи прокуратураси маълумотларига кўра, даҳшатли воқеа 26 июль куни АҚШнинг Небраска штатида жойлашган Гретна шаҳрида ўтган Gretna Days фестивали пайтида содир бўлган. Бардаги жанжал ва концертдаги тортишувдан сўнг, тергов версиясига кўра, Смит хотинидан уйга бирга қайтишни талаб қилган. Рад жавобини олгач, у аёлини ўлдириш билан қўрқитган. Айтилишича, у рафиқасини мажбуран машинага ўтқазган ва йўлда ҳам таҳдидларни давом эттирган.
Даҳшатли дақиқалар: Машина билан уриб кетишга уриниш
Прокурорлар баёнотига кўра, аёл машинадан тушиб қочишга муваффақ бўлганидан кейин, Смит бир неча бор уни машинада уриб кетишга уринишда айбланмоқда. Тасодиф туфайли аёл жиддий тан жароҳати олмаган — у машинанинг остига тушиб қолишдан қоча олган. Гувоҳлар унга ва болаларига ёрдам бериб, ҳодиса жойидан олиб кетишган. Эртаси куни Энтони Смитни қўлга олиш учун ордер берилган, спортчи эса полицияга ўзи бориб таслим бўлган.
Суд қарори: 500 минг доллар кафолат пули ва қатъий чекловлар
29 июль куни судда унга нисбатан 500 минг доллар миқдорида кафолат пули белгилаб қўйилди. Шартлар қаторида — рафиқаси Михала билан ҳар қандай мулоқотни тўлиқ тақиқлаш, суд рухсатисиз Небраска штатини тарк этмаслик ва қонунбузарликка йўл қўймаслик талаби бор. Кейинги суд мажлиси 17 август кунига белгиланган.
Энтони Смит иши бўйича асосий фактлар
Меззон / Маълумот
Тафсилотлар
Субъект
Энтони Смит (UFC собиқ чемпионлик даъвогари)
Жиноят санаси
26 июль
Жиноят жойи
Гретна, Небраска, Gretna Days фестиваль
Айбловлар
Учта оғир жиноий модда
Кафолат пули (Бонд)
$500 000
Асосий шарт
Рафиқаси билан мулоқотни тўлиқ тақиқлаш
Кейинги суд санаси
17 август
UFC юлдузининг оилавий можароси ва жиноий иши — бу барча спорт ишқибозлари ва жамоатчилик билиши керак бўлган муҳим воқеадир.
Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дарҳол дўстларингиз ва хавфсизлик масалаларига қизиқувчи гуруҳларга юборинг!
Сизнингча, Энтони Смитнинг ушбу ҳаракатлари унинг карьерасига қандай таъсир қилади? У UFCдан бутунлай четлатиладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…