Қорин соҳасидаги ёғларнинг асл сабаби: ундан қутулишнинг "ғаройиб" усули
Қорин соҳасидаги ёғларнинг кетмаслиги кўпинча машқларнинг камлигида емас, балки танадаги сурункали стресс туфайли ортиб кетувчи кортизол гормонида яширинган бўлади. Болдир мушакларини ҳаракатга келтирувчи оёқ бармоқлари учига кўтарилиш каби оддий машқ қон айланишини тезлаштириб, ендокрин тизимга хавфсизлик сигнасини юборади ва кортизол даражасини кескин туширади.
Сиз соғлом овқатланишга ҳаракат қиляпсиз, мунтазам равишда спорт залига боряпсиз, лекин қорин соҳасидаги ёғлар барибир кетмаяптими? Бу ҳолат кўпчиликни тушкунликка солади. Жавоб эса кўпинча машқларнинг камлигида эмас, балки танангиз ичидаги гормонал жараёнларда яширинган бўлади.
Бугунги мақоламизда қорин ўсишига сабаб бўлувчи асосий гормон — кортизол, унинг аёллар организмига таъсири ва атиги бир дақиқа вақт оладиган оддий, аммо сеҳрли машқ ҳақида гап боради.
1-қисм: Кортизол ва "Кортизол қорни" феномени
Кортизол — бу буйрак усти безлари томонидан ишлаб чиқариладиган стресс гормони. У танамизнинг хавф-хатарга бўлган реакцияси учун жавобгардир. Бироқ, замонавий ҳаётдаги сурункали стресс (ишдаги муаммолар, уйқусизлик, ташвиш) кортизол даражасини доимий равишда баланд ушлаб туради.
Нима учун кортизол қоринни ўстиради?
Маълумотларга кўра, механизм қуйидагича ишлайди:
Мияга сигнал: Кортизол даражаси сурункали равишда юқори бўлганда, мия буни доимий "ХАВФ-ХАТАР" сифатида қабул қилади.
Энергия заҳираси: Организм омон қолиш учун энергия тўплаши керак. Мия буйруқ беради: "Қорин соҳасида ёғ заҳирасини ярат!".
Висцерал ёғ: Бу оддий тери ости ёғи эмас, балки ички аъзолар (жигар, ичаклар) атрофини ўраб оладиган висцерал ёғдир. Тана уни фавқулодда вазиятлар учун "авариявий энергия омбори" сифатида яратади.
Энг муҳим қоида: Кортизол даражаси юқори экан, сиз қанчалик тўғри овқатланманг ва машқ қилманг, қорин соҳасидаги ёғлар кетмайди. Чунки сиз сабаб (стресс) билан эмас, оқибат (ёғ) билан курашаётган бўласиз.
2-қисм: Ечим — "Иккинчи юрак"ни ишга тушириш
Хўш, кортизол даражасини қандай қилиб тез ва самарали тушириш мумкин? Жавоб кутилмаганда оддий ва у бизнинг оёқларимизда жойлашган.
Тиббиётда болдир (икроножные) мушаклари кўпинча организмимизнинг "иккинчи юраги" деб аталади. Бу бежиз эмас.
Механизм қандай ишлайди?
Оёқ бармоқлари учига кўтарилиш каби оддий ҳаракат болдир (икроножные) мушакларини фаоллаштиради. Бу мушаклар қонни пастдан юқорига, юракка қараб итаради ва бутун организмда қон айланишини тезлаштиради.
Энг муҳими, бу ҳаракат эндокрин (гормонал) тизимга кучли сигнал юборади: "Ҳаммаси жойида, ташвишга ҳожат йўқ, тикланишни бошлаш мумкин". Натижада, кортизол даражаси кескин тушади.
3-қисм: Сиз мушакларни эмас, гормонларни даволайсиз
Эндокринологларнинг тушунтиришича, бу машқнинг кучи унинг физиологик таъсирида:
Кортизолнинг пасайиши: Оёқ учига кўтарилиш кортизол — гормонал баланснинг асосий бузувчисини жиловлайди.
Тикланиш режими: Кортизол тушиши билан организм "ҳужум" режимидан "тикланиш" режимига ўтади.
Гормонал занжир: Эстроген (аёллар жинсий гормони), мелатонин (уйқу гормони) ва ўсиш гормони тўғри ишлай бошлайди.
Ушбу оддий ҳаракатни ҳар куни бажариш орқали сиз нафақат озасиз, балки асаб тизимингизни ҳам даволайсиз.
4-қисм: Ҳаётий воқеалар ва натижалар
Ушбу усулни синаб кўрган аёлларнинг натижалари ҳайратланарли:
1-тарих (Аёл, 42 ёш): "Йиллар давомида ҳайз циклининг бузилиши ва кайфият ўзгаришидан азият чекдим. Витаминлар ва қимматбаҳо муолажаларга сарфланган пуллар беҳуда кетди. Оёқ учига кўтарилиш машқини бошлаганимдан сўнг, циклим тикланди, кайфиятим барқарорлашди. Мен танамда нимадир бузилган деб ўйлагандим, аслида эса унга шунчаки тўғри ҳаракат етишмаган экан."
2-тарих: Бу машқ туфайли бошқа бир иштирокчи тунда уйғонишларни тўхтатди. Машқ уйқу гормони — мелатонин ишлаб чиқарилишини кучайтирди ва тананинг табиий биоритмларини нормаллаштирди.
5-қисм: 60 сониялик сеҳрли машқни қандай бажариш керак?
Эндокринологлар айтганидек: "Баъзан танага таблетка эмас, балки атиги 60 сония вақт керак бўлади".
Бу машқ ўнлаб йиллардан бери маълум, аммо жуда оддий туюлгани учун камчилик унга амал қилади. Ваҳоланки, бу ерда куч эмас, мунтазамлик муҳим.
Бажариш тартиби:
Дастлабки ҳолат: Тик туринг, оёқларни елка кенглигида очинг.
Ҳаракат: Оҳиста ва равонлик билан оёқ бармоқлари учига кўтарилиннг, сўнг секин товонга тушинг.
Такрорланиш: Ухлашдан олдин 20-30 мартадан 2-3 та ёндашув (подход) бажаринг.
Вақт: Бунга кунига атиги 1-2 дақиқа кетади.
Машқнинг қисқа муддатли ва узоқ муддатли таъсири:
Қон ва лимфа айланишини яхшилайди, шишларни (отёк) йўқотади.
Кортизол ва хавотир даражасини пасайтиради.
Тинч ва сифатли уйқуни таъминлайди.
Организмда табиий тикланиш жараёнларини бошлайди.
Хулоса: Бу фақат бошланиши!
Оёқ бармоқлари учига кўтарилиш — бу соғлом ва гўзал тана сари ташланган биринчи ва жуда муҳим қадамдир. Биргина шу машқ кортизолни туширади, аммо бутун бир тизим гормонларни тўлиқ тиклашга қодир.
Агар сиз гормонал балансни тиклаш, қорин соҳасидаги ёғлардан халос бўлиш, "прилив"лар (иссиқлик келиши) ва бошқа аёллар муаммоларини табиий йўл билан ҳал қилишни истасангиз, юқорида келтирилган ёндашувларни амалга оширишингиз керак.
Эсда тутинг: Танангиз, агар сиз унга тўғри ёрдам берсангиз, ўзини-ўзи тиклашни билади. Буни бугун, ҳозироқ, ухлашдан олдин 60 сония вақт ажратиб бошланг! Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…