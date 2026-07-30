Сингапур метросида йўловчининг пауэрбанки ёниб кетди

·26·Дунё
Сингапур метросида йўловчининг пауэрбанки ёниб кетди
Қисқача

Сингапурдаги Буангкок МРТ метро бекатида йўловчининг рюкзагидаги пауербанк тутаб кетиши натижасида хавфли вазият юзага келди. Ходимнинг тезкор ҳаракати ва кукунли ўт ўчиргич ёрдамида тутун бартараф етилиб, ёнғиннинг кенгайишига йўл қўйилмади ва ҳеч ким жабрланмади. Дастлабки маълумотларга кўра, ҳодиса литий-ион батареянинг қизиб кетиши билан боғлиқ бўлиши мумкин ва ҳозирда текширув ишлари олиб борилмоқда.

Сингапурдаги Buangkok MRT метро бекатида йўловчилардан бирининг рюкзагидаги пауэрбанк тутаб кетиши оқибатида қисқа муддатли хавфли вазият юзага келди.

Ҳодиса жойида хизмат олиб бораётган жамоат транспорти хавфсизлиги ходими вазиятга зудлик билан аралашиб, кукунли ўт ўчиргич ёрдамида тутунни бартараф этган. Тезкор чоралар туфайли ёнғиннинг кенгайишига йўл қўйилмаган ва ҳодиса оқибатида ҳеч ким жабрланмаган.

Мутасадди идоралар дастлабки маълумотларга кўра, ҳодиса литий-ион батареянинг қизиб кетиши билан боғлиқ бўлиши мумкинлигини билдириб, ҳолат юзасидан текширув ишлари олиб борилаётганини маълум қилди.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, пауэрбанк ва бошқа литий-ион батареяли қурилмалар механик шикастланганда, ҳаддан ташқари қизиб кетганда ёки носоз бўлганда туташи мумкин. Шу боис фуқароларга фақат сертификатланган қурилмалардан фойдаланиш, шишган ёки шикастланган пауэрбанкларни ишлатмаслик ҳамда бундай мосламаларни назоратсиз зарядламаслик тавсия этилмоқда.

СингапурБуангкок
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UFC юлдузи рафиқасини машинада уриб кетишга уринди: айблов ва ҳибсга олишUFC юлдузи рафиқасини машинада уриб кетишга уринди: айблов ва ҳибсга олишБугун, 20:48Россия Украинага оммавий ракета ва дрон ҳужумини уюштирди: сўнгги тафсилотларРоссия Украинага оммавий ракета ва дрон ҳужумини уюштирди: сўнгги тафсилотларБугун, 20:33Португалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирдиПортугалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирдиБугун, 20:31Телефонга берилган сайёҳ айиқ билан юзма-юз келди (видео)Телефонга берилган сайёҳ айиқ билан юзма-юз келди (видео)Бугун, 20:20Хўжайинига буйрагини берган аёл кейинчалик ишдан бўшатилдиХўжайинига буйрагини берган аёл кейинчалик ишдан бўшатилдиБугун, 19:49Уфада дарёда чўмилган ўзбекистонлик фожиали тарзда ҳалок бўлдиУфада дарёда чўмилган ўзбекистонлик фожиали тарзда ҳалок бўлдиБугун, 18:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда