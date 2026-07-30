Телефонга берилган сайёҳ айиқ билан юзма-юз келди (видео)

·0·Дунё
Телефонга берилган сайёҳ айиқ билан юзма-юз келди (видео)

Руминиянинг машҳур Трансфегерашан автомобил йўлида сайёҳ иштирокида хавфли ҳолат юз берди. Мобил телефонига берилиб кетган эркак орқасидан ёввойи айиқ яқинлашиб келаётганини умуман сезмай қолган.

Видеода айиқ сайёҳнинг орқасига келиб, ҳатто унинг оёғини ҳидлаб кўргани акс этган. Жониворни пайқаб қолган эркак ваҳимага тушиб, зудлик билан автомобили томон югурган. Айиқ эса уни бир неча метр масофагача қувиб борган. Яхшиямки, сайёҳ автомобилга етиб олишга муваффақ бўлган ва ҳодиса жиддий оқибатларсиз якунланган.

Воқеа гувоҳи бўлган бошқа бир сайёҳ ушбу лаҳзаларни видеога олиб, ижтимоий тармоқларга жойлаган. Лавҳа қисқа вақт ичида миллионлаб томошаларни йиғиб, кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.

Мутахассислар Трансфегерашан йўли атрофида ёввойи айиқлар тез-тез учрашини эслатиб, сайёҳлардан уларни овқатлантирмаслик, яқинлашмаслик ва бундай ҳудудларда доимо эҳтиёткор бўлишни сўрамоқда. Уларнинг таъкидлашича, одамлар томонидан озиқлантирилган айиқлар инсонлардан қўрқмай қўяди ва бу каби хавфли вазиятларнинг кўпайишига олиб келиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хўжайинига буйрагини берган аёл кейинчалик ишдан бўшатилдиХўжайинига буйрагини берган аёл кейинчалик ишдан бўшатилдиБугун, 19:49Португалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирдиПортугалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирдиБугун, 19:12Уфада дарёда чўмилган ўзбекистонлик фожиали тарзда ҳалок бўлдиУфада дарёда чўмилган ўзбекистонлик фожиали тарзда ҳалок бўлдиБугун, 18:36Эгасини бир лаҳза ҳам ёлғиз қолдирмаган мушук фойдаланувчиларини тўлқинлантирдиЭгасини бир лаҳза ҳам ёлғиз қолдирмаган мушук фойдаланувчиларини тўлқинлантирдиБугун, 18:18Россия Украинага оммавий ракета ва дрон ҳужумини уюштирди: сўнгги тафсилотларРоссия Украинага оммавий ракета ва дрон ҳужумини уюштирди: сўнгги тафсилотларБугун, 16:04Хитойнинг қизиқарли усули: “Темир қулоқ” нима ва у қандай таъсир қилади?Хитойнинг қизиқарли усули: “Темир қулоқ” нима ва у қандай таъсир қилади?Бугун, 15:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда