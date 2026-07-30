Netflix Те Валкинг Деад коинотини 500 миллион долларга сотиб олди
Дунёнинг етакчи стриминг хизмати бўлган Netflix ўз тарихидаги энг йирик лицензия келишувларидан бирига қўл урди. АМК Глобал Медиа компаниясининг маълум қилишича, томонлар 500 миллион долларлик кўп йиллик глобал шартномани имзолаган бўлиб, у машҳур «Те Валкинг Деад» коинотини бутун дунё бўйлаб томошабинларга тақдим этиш имконини беради. Ушбу келишув платформа учун ҳам, бутун телевидение бозори учун ҳам стратегик аҳамиятга эга. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги келишув доирасида Netflix асл «Те Валкинг Деад» сериали ва унинг барча олтита спин-оффини ўз ичига олган жами 371 қисмни намойиш этиш ҳуқуқини қўлга киритди. Эътиборли жиҳати, Netflix 2011 йилдан буён АҚШда ушбу омон қолиш драмаси учун эксклюзив уй бўлиб келган бўлса, энди мазкур контент Буюк Британия, Италия, Австралия ва Янги Зеландия каби қўшимча бозорларга ҳам етиб боради.
Келишув тафсилотлари ва молиявий кўрсаткичларМазкур 500 миллион долларлик нарх сўнгги йиллардаги энг қиммат телевидение лицензия шартномаларидан бири сифатида қайд этилди. Таққослаш учун, HBO Max 2020 йилда «Friendс» сериалини Netflix'дан ўз платформасига ўтказиш учун 425 миллион доллар тўлаган эди. Бироқ бу сафарги битимнинг ўзига хослиги шундаки, Netflix эксклюзив ҳуқуқларга эга бўлмайди ва стриминг кириш ҳуқуқини АМК+ платформаси билан бўлишади. Бу эса компаниянинг сериал устидан ўн йилдан ортиқ давом этган якка ҳокимлигига чек қўяди.
Ушбу қадам сўнгги маълумотлар Netflix обуначилари янги сериалларнинг иккинчи мавсумини кутмасдан кетиб қолишаётганини кўрсатаётган бир пайтда амалга оширилди. Юзлаб қисмлардан иборат ташкил топган франшизалар эса томошабинларни жалб қилиш ва умумий кўриш вақтини ошириш учун анча хавфсиз ва ишончли танловга айланмоқда. Netflix ўз иштирокини таъминлаш учун илгари «Те Оффисе» ва «Сескаме Стреэт» каби машҳур шоуларнинг ҳам ҳуқуқларини қўлга киритган эди.
Спин-оффлар ва келгусидаги режалар2027 йилдан бошлаб бутун дунёдаги Netflix обуначилари франшизанинг барча спин-оффларидан тўлиқ фойдаланиш имкониятига эга бўладилар. Унгача эса томошабинлар қуйидаги лойиҳаларни кузатиб боришлари мумкин:
- Феар те Валкинг Деад
- Ворлд Беёнд
- Талес оф те Валкинг Деад
- Деад Ситй (3-мавсум)
- Дарйл Дихон (сўнгги мавсум 2027 йилда премера қилинади)
- Те Онес Whо Ливе
…