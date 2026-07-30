Netflix Те Валкинг Деад коинотини 500 миллион долларга сотиб олди

·0·Техно
Netflix Те Валкинг Деад коинотини 500 миллион долларга сотиб олди

Дунёнинг етакчи стриминг хизмати бўлган Netflix ўз тарихидаги энг йирик лицензия келишувларидан бирига қўл урди. АМК Глобал Медиа компаниясининг маълум қилишича, томонлар 500 миллион долларлик кўп йиллик глобал шартномани имзолаган бўлиб, у машҳур «Те Валкинг Деад» коинотини бутун дунё бўйлаб томошабинларга тақдим этиш имконини беради. Ушбу келишув платформа учун ҳам, бутун телевидение бозори учун ҳам стратегик аҳамиятга эга. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги келишув доирасида Netflix асл «Те Валкинг Деад» сериали ва унинг барча олтита спин-оффини ўз ичига олган жами 371 қисмни намойиш этиш ҳуқуқини қўлга киритди. Эътиборли жиҳати, Netflix 2011 йилдан буён АҚШда ушбу омон қолиш драмаси учун эксклюзив уй бўлиб келган бўлса, энди мазкур контент Буюк Британия, Италия, Австралия ва Янги Зеландия каби қўшимча бозорларга ҳам етиб боради.

Келишув тафсилотлари ва молиявий кўрсаткичлар

Мазкур 500 миллион долларлик нарх сўнгги йиллардаги энг қиммат телевидение лицензия шартномаларидан бири сифатида қайд этилди. Таққослаш учун, HBO Max 2020 йилда «Friendс» сериалини Netflix'дан ўз платформасига ўтказиш учун 425 миллион доллар тўлаган эди. Бироқ бу сафарги битимнинг ўзига хослиги шундаки, Netflix эксклюзив ҳуқуқларга эга бўлмайди ва стриминг кириш ҳуқуқини АМК+ платформаси билан бўлишади. Бу эса компаниянинг сериал устидан ўн йилдан ортиқ давом этган якка ҳокимлигига чек қўяди.

Ушбу қадам сўнгги маълумотлар Netflix обуначилари янги сериалларнинг иккинчи мавсумини кутмасдан кетиб қолишаётганини кўрсатаётган бир пайтда амалга оширилди. Юзлаб қисмлардан иборат ташкил топган франшизалар эса томошабинларни жалб қилиш ва умумий кўриш вақтини ошириш учун анча хавфсиз ва ишончли танловга айланмоқда. Netflix ўз иштирокини таъминлаш учун илгари «Те Оффисе» ва «Сескаме Стреэт» каби машҳур шоуларнинг ҳам ҳуқуқларини қўлга киритган эди.

Спин-оффлар ва келгусидаги режалар

2027 йилдан бошлаб бутун дунёдаги Netflix обуначилари франшизанинг барча спин-оффларидан тўлиқ фойдаланиш имкониятига эга бўладилар. Унгача эса томошабинлар қуйидаги лойиҳаларни кузатиб боришлари мумкин:

  • Феар те Валкинг Деад
  • Ворлд Беёнд
  • Талес оф те Валкинг Деад
  • Деад Ситй (3-мавсум)
  • Дарйл Дихон (сўнгги мавсум 2027 йилда премера қилинади)
  • Те Онес Whо Ливе
АМК Нетворкс компанияси чоршанба кунги чораклик молиявий ҳисоботида ушбу Netflix келишувини ҳам эълон қилди. Оммавий ахборот воситаларининг хабар беришича, ушбу йирик шартнома компаниянинг келгуси давр учун молиявий прогнозларини яхшилашга ва акцияларига ижобий туртки беришга хизмат қилган.

NetflixТе Валкинг ДеадСтримингСериалАМК Нетворкс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нскале сунъий интеллект инфратузилмасини кенгайтириш учун Анйскалени сотиб олмоқдаНскале сунъий интеллект инфратузилмасини кенгайтириш учун Анйскалени сотиб олмоқдаБугун, 20:26Yandex Market буюртмаларини энди Пятёрочка дўконларига қайтариш мумкинYandex Market буюртмаларини энди Пятёрочка дўконларига қайтариш мумкинБугун, 20:23Космосда сунъий интеллект учун модулли маълумотлар марказлари яратиладиКосмосда сунъий интеллект учун модулли маълумотлар марказлари яратиладиБугун, 19:54Сунъий интеллект уюштирган киберҳужум: хавфсизлик стандарти ўзгардимиСунъий интеллект уюштирган киберҳужум: хавфсизлик стандарти ўзгардимиБугун, 19:52АҚШдаги инфратузилма лойиҳалари учун сунъий интеллект яратилдиАҚШдаги инфратузилма лойиҳалари учун сунъий интеллект яратилдиБугун, 19:26SpaceX махфий сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли олиб чиқдиSpaceX махфий сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли олиб чиқдиБугун, 19:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди