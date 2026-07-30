Уфада дарёда чўмилган ўзбекистонлик фожиали тарзда ҳалок бўлди

·85·Дунё
Уфада дарёда чўмилган ўзбекистонлик фожиали тарзда ҳалок бўлди
Қисқача

Россиянинг Уфа шаҳрида Ўзбекистон фуқароси Белая дарёсида чўмилаётган вақтда кучли сув оқимига тушиб фожиали тарзда ҳалок бўлди. Дастлабки маълумотларга кўра, еркак ҳавонинг кескин иссиқлиги сабабли «Каменная Переправа» яқинидаги чўмилиш тақиқланган ва хавфли деб белгиланган ҳудудда сувга тушган. Уфа фуқаро муҳофазаси бошқармаси маълум қилишича, 22 июлдан 28 июлга қадар бир ҳафта ичида шаҳарда 87 нафар инсон қутқариб қолинган.

Россиянинг Уфа шаҳрида Ўзбекистон фуқароси билан боғлиқ аянчли ҳодиса содир бўлди. Эркак Белая дарёсида чўмилаётган вақтда кучли сув оқимига тушиб, ҳалок бўлди.

Дастлабки маълумотларга кўра, фуқаро ҳавонинг кескин иссиқлиги сабабли «Каменная Переправа» яқинидаги кўприк остида сувга тушган. Мазкур ҳудуд чўмилиш учун тақиқланган ва хавфли жой сифатида белгиланган. Кучли оқим таъсирида у сув остига ғарқ бўлган.

Уфа фуқаро муҳофазаси бошқармаси маълум қилишича, 22 июлдан 28 июлга қадар бир ҳафта ичида шаҳарда 87 нафар инсон, жумладан 33 нафар бола қутқариб қолинган. Шунингдек, Белая дарёсида жойлашган «Солнечний» пляжи ҳудудида 74 нафар фуқаронинг ҳаёти сақлаб қолинган.

Таққослаш учун, 2025 йил давомида қутқарувчилар сув ҳавзаларидан жами 30 нафар кишини, шу жумладан 8 нафар болани қутқарган эди. Бу йил эса фақат июль ойидаги бир ҳафтанинг ўзида ўтган йилнинг бутун ёз мавсумига нисбатан қарийб уч баравар кўпроқ инсон қутқарилган.

Мутахассислар бу ҳолатни юқори ҳарорат ва дарёлардаги сув сатҳининг кўтарилиши билан изоҳламоқда. Уларга кўра, Белая ҳамда Уфа дарёларида сув оқими жуда кучайгани сабабли чўмилиш ҳаёт учун жиддий хавф туғдирмоқда.

Шу муносабат билан масъул идоралар аҳолидан тақиқланган ҳудудларда сувга тушмасликни сўраб, дам олиш учун махсус рухсат этилган соҳиллар ёки кўлларни танлашни тавсия этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хўжайинига буйрагини берган аёл кейинчалик ишдан бўшатилдиХўжайинига буйрагини берган аёл кейинчалик ишдан бўшатилдиБугун, 19:49Португалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирдиПортугалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирдиБугун, 19:12Эгасини бир лаҳза ҳам ёлғиз қолдирмаган мушук фойдаланувчиларини тўлқинлантирдиЭгасини бир лаҳза ҳам ёлғиз қолдирмаган мушук фойдаланувчиларини тўлқинлантирдиБугун, 18:18Россия Украинага оммавий ракета ва дрон ҳужумини уюштирди: сўнгги тафсилотларРоссия Украинага оммавий ракета ва дрон ҳужумини уюштирди: сўнгги тафсилотларБугун, 16:04Хитойнинг қизиқарли усули: “Темир қулоқ” нима ва у қандай таъсир қилади?Хитойнинг қизиқарли усули: “Темир қулоқ” нима ва у қандай таъсир қилади?Бугун, 15:24Она вафот этган 9 ёшли ўғлининг юрак уришини 3 ёшли болада эшитдиОна вафот этган 9 ёшли ўғлининг юрак уришини 3 ёшли болада эшитдиБугун, 14:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда