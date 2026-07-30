Соғлом қовуғидан айрилган аёл 17 миллион долларлик компенсация ундирди
АҚШнинг Мейн штатида шифокорларнинг хатоси туфайли соғлом қовуғидан айрилган аёл суд орқали 17 миллион доллар миқдорида компенсация ундирди. Ҳодиса 2023 йилда 43 ёшли Митчелл исмли аёл чап тухумдонидаги хавфсиз ўсимтани олдириш учун операцияга кирганида юз берди ва шифокор Даниел Ганён ўсимта ўрнига унинг қовуғини олиб ташлаган.
АҚШнинг Мейн штатида шифокорларнинг жиддий тиббий хатоси оқибатида соғлом қовуғидан айрилган аёл суд орқали 17 миллион доллар миқдорида компенсация олишга муваффақ бўлди.
Маълум қилинишича, 2023 йилда 43 ёшли Митчелл исмли аёл чап тухумдонида аниқланган хавфсиз ўсимтани олиб ташлаш учун режалаштирилган операцияга кирган. Бироқ жарроҳлик амалиёти давомида шифокор Даниэл Ганён ўсимта ўрнига беморнинг соғлом қовуғини олиб ташлаган.
Хатолик аёл операциядан кейин кучли оғриқлар ва сийдик ажратишда жиддий муаммолар билан яна шифохонага мурожаат қилганидан сўнг аниқланган. Шундан кейин шифокорлар унга мураккаб реконструктив операция ўтказиб, ичак тўқималари ёрдамида сунъий қовуқ яратишга мажбур бўлган.
Бироқ ушбу амалиёт аёлнинг соғлиғини тўлиқ тиклай олмаган. У ҳозиргача ҳар куни катетердан фойдаланишга, мунтазам тиббий кўриклардан ўтишга ва доимий даволанишни давом эттиришга мажбур.
Мазкур ҳолат юзасидан суд тиббий муассаса ва масъулларни айбдор деб топиб, жабрланувчи аёл фойдасига 17 миллион доллар миқдорида компенсация тўлаш ҳақида қарор чиқарган. Бу иш АҚШда сўнгги йилларда тиббий хатолар билан боғлиқ энг йирик компенсациялардан бири сифатида эътибор қозонди.
…