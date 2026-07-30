Соғлом қовуғидан айрилган аёл 17 миллион долларлик компенсация ундирди

·21·Саломатлик
Соғлом қовуғидан айрилган аёл 17 миллион долларлик компенсация ундирди
Қисқача

АҚШнинг Мейн штатида шифокорларнинг хатоси туфайли соғлом қовуғидан айрилган аёл суд орқали 17 миллион доллар миқдорида компенсация ундирди. Ҳодиса 2023 йилда 43 ёшли Митчелл исмли аёл чап тухумдонидаги хавфсиз ўсимтани олдириш учун операцияга кирганида юз берди ва шифокор Даниел Ганён ўсимта ўрнига унинг қовуғини олиб ташлаган.

АҚШнинг Мейн штатида шифокорларнинг жиддий тиббий хатоси оқибатида соғлом қовуғидан айрилган аёл суд орқали 17 миллион доллар миқдорида компенсация олишга муваффақ бўлди.

Маълум қилинишича, 2023 йилда 43 ёшли Митчелл исмли аёл чап тухумдонида аниқланган хавфсиз ўсимтани олиб ташлаш учун режалаштирилган операцияга кирган. Бироқ жарроҳлик амалиёти давомида шифокор Даниэл Ганён ўсимта ўрнига беморнинг соғлом қовуғини олиб ташлаган.

Хатолик аёл операциядан кейин кучли оғриқлар ва сийдик ажратишда жиддий муаммолар билан яна шифохонага мурожаат қилганидан сўнг аниқланган. Шундан кейин шифокорлар унга мураккаб реконструктив операция ўтказиб, ичак тўқималари ёрдамида сунъий қовуқ яратишга мажбур бўлган.

Бироқ ушбу амалиёт аёлнинг соғлиғини тўлиқ тиклай олмаган. У ҳозиргача ҳар куни катетердан фойдаланишга, мунтазам тиббий кўриклардан ўтишга ва доимий даволанишни давом эттиришга мажбур.

Мазкур ҳолат юзасидан суд тиббий муассаса ва масъулларни айбдор деб топиб, жабрланувчи аёл фойдасига 17 миллион доллар миқдорида компенсация тўлаш ҳақида қарор чиқарган. Бу иш АҚШда сўнгги йилларда тиббий хатолар билан боғлиқ энг йирик компенсациялардан бири сифатида эътибор қозонди.

МэнАҚШМитчеллДэниел Ганьон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қорин соҳасидаги ёғларнинг асл сабаби: ундан қутулишнинг "ғаройиб" усулиҚорин соҳасидаги ёғларнинг асл сабаби: ундан қутулишнинг "ғаройиб" усулиБугун, 20:29Кечқурун кўп ейиш тавсия этилмайдиган 4 та меваКечқурун кўп ейиш тавсия этилмайдиган 4 та меваКеча, 14:25Тадқиқотлар кўрсатди: ўғил ҳомила билан ҳомиладорлик нега қийинроқ кечади?Тадқиқотлар кўрсатди: ўғил ҳомила билан ҳомиладорлик нега қийинроқ кечади?Кеча, 13:43Олимлар суякларни емирилишдан сақлайдиган энг муҳим маҳсулотларни айтдиОлимлар суякларни емирилишдан сақлайдиган энг муҳим маҳсулотларни айтди28.07, 00:12Кенг сонлар соғлиқ белгисими? Бундай аёллар эркакларни кўпроқ ўзига тортадими?Кенг сонлар соғлиқ белгисими? Бундай аёллар эркакларни кўпроқ ўзига тортадими?27.07, 17:23Танангиз нимани айтмоқда? Оғриқ ортидаги ҳақиқат...Танангиз нимани айтмоқда? Оғриқ ортидаги ҳақиқат...27.07, 16:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Кенг сонлар соғлиқ белгисими? Бундай аёллар эркакларни кўпроқ ўзига тортадими?
Кенг сонлар соғлиқ белгисими? Бундай аёллар эркакларни кўпроқ ўзига тортадими?
Олимлар суякларни емирилишдан сақлайдиган энг муҳим маҳсулотларни айтди
Олимлар суякларни емирилишдан сақлайдиган энг муҳим маҳсулотларни айтди
Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг
Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг
Ҳеч нарса қилмаслик мияга фойда келтирадими? Олимлар жавоб берди
Ҳеч нарса қилмаслик мияга фойда келтирадими? Олимлар жавоб берди
Буйракда тош пайдо бўлишини кучайтирувчи бешта хавфли маҳсулот
Буйракда тош пайдо бўлишини кучайтирувчи бешта хавфли маҳсулот
Эрталабки ҳолсизлик ва сусткашликнинг 12 та яширин сабаби...
Эрталабки ҳолсизлик ва сусткашликнинг 12 та яширин сабаби...
Д витаминининг сўрилишига тўсқинлик қилувчи 5 омил
Д витаминининг сўрилишига тўсқинлик қилувчи 5 омил
Жазирама +46°га етади: организмни қандай асраш керак?
Жазирама +46°га етади: организмни қандай асраш керак?